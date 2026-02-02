Prvič v zgodovini: brat in sestra Prevc kot nosilca slovenske zastave na otvoritvi OI

Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije je določilo, da bosta slovensko zastavo na slovesnem odprtju zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 nosila smučarska skakalca Domen in Nika Prevc, je sporočil Olimpijski komite Slovenije (OKS).

Prvič v zgodovini Slovenije bosta na otvoritvi OI slovensko zastavo nosila brat in sestra. Nika Prevc in Domen Prevc bosta sicer zastavo nosila na slovesnosti, ki bo potekala v Predazzu, kjer bodo na sporedu smučarski skoki. Otvoritev zimskih olimpijskih iger bo v petek, 6. februarja, ob 20. uri. Glavna slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.

Tako Nika kot Domen Prevc to sezono prepričljivo vodita v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zgolj v tej sezoni sta skupaj zbrala 24 zmag, od tega Nika 13 in Domen 11. Oba sta lani v norveškem Trondheimu postala tudi svetovna prvaka in za igre v Milano in Cortini veljata kot glavna kandidata za zlato odličje v 37-članski slovenski odpravi na prihajajoče ZOI.