Raketa Remco še po Pogijevo mavrico

Raketa Remco je spet z nadzvočno hitrostjo zadel svoj cilj. Na SP v Montrealu je osvojil četrto zaporedno mavrično majico v vožnji na kronometer, s tem pa postavljanje zgodovinskih mejnikov v Kanadi morda še ni končano. Na nedeljski cestni dirki, na kateri bi moral Tadej Pogačar loviti tretji zaporedni naslov, bo poskušal kot prvi doslej osvojiti mavrični dvojček med profesionalci.

Če Pogačar na cestnih dirkah zmaguje vedno in povsod, to v kronometrih velja za Evenepoela, svetovnega, olimpijskega in evropskega prvaka. Skozi leta se je v tej disciplini tako izmojstril, da zmaguje tudi vse bolj prepričljivo. Prva dvoboja na SP s Filippom Ganno, svetovnim prvakom v letih 2020 in 2021, sta bila še tesna. Italijan je za Belgijcem na Škotskem leta 2023 zaostal 12 sekund, leto kasneje v Švici le šest sekund. Potem ko je izpustil bolj hribovito lansko SP v Ruandi, so številni strokovnjaki pričakovali, da bo Ganna na ravninski 39-kilometrski kanadski trasi ogrozil Evenepoela. A je tudi »Top Ganna« občutil Remcovo izjemno moč in hitrost. Šok za kolesarski svet je bilo prvo merjenje vmesnega časa po dobrih desetih kilometrih, na katerem je Italijan s tri desetinke slabšim časom kot Jan Tratnik na 10. mestu zaostajal že 22 sekund.

Za Ganno je bilo tu že konec boja za mavrično majico, ne pa tudi za srebro, ki ga je tokrat osvojil z zaostankom 57 sekund. Evenepoel tokrat ni bil le močnejši in bolj aerodinamičen, temveč tudi drznejši in spretnejši. Ganna je v cilju dejal, da je bila to po moči, ki jo je razvijal, njegova najboljša kronometrska predstava v karieri, a je bil kljub temu daleč od zmage.

Brezkompromisno tudi v ovinke

»Razumem, da bi se mi na takšnem kronometru želel bolj približati, saj je bil skoraj povsem raven. Tudi v ovinkih je v preteklosti v primerjavi z menoj pridobil veliko časa, vendar sem se pri vožnji skozi ovinke s kronometrskim in cestnim kolesom zelo izboljšal. Če si upaš pritisniti na ovinkih, to zelo pomaga pri samozavesti,« je Evenepoel razkril, da s svojo ekipo ničesar ni prepustil naključjem pri telesni pripravi, opremi, tehniki vožnje …

S četrtim naslovom prvaka je ujel Fabiana Cancellaro (2006, 2007, 2009 in 2010) in Tonyja Martina (2011, 2012, 2013, 2016), ki pa pokra mavričnih majic nista osvojila zapored. Raketa Remco, po stasu svojevrstna izjema, ki potrjuje pravilo (s 171 cm in 63 kg je za okoli 15 cm nižji in 15 kg lažji od drugih specialistov za kronometer), se spogleduje z nazivom najboljšega v vožnji na čas v zgodovini.

Na cesti ta naslov številni pripisujejo Pogačarju, ki bo v nedeljo brez boja po dveh letih predal mavrično majico. Evenepoel že pogleduje proti njej, saj je lani vse tri velike jesenske cestne dirke (SP, EP in Lombardijo) končal za Pogijem in daleč pred drugimi tekmeci. Če mu bo uspelo, kot mu že je ob odsotnosti slovenskega šampiona na OI v Parizu 2024, bo njegov še zgodovinski dvojček mavričnih majic na istem SP. Lani je osvojil zlato in srebro, kar je pred njim uspelo le še Špancema Miguelu Indurainu in Abrahamu Olanu, ki sta si v Kolumbiji leta 1995 razdelila po eno zlato in srebrno kolajno.