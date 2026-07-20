Razkrito, zakaj naj bi Čeferin bojkotiral finale svetovnega prvenstva

Britanski mediji poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami Mednarodne nogometne zveze (Fifa), je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah medijev so odnosi med Uefo in Fifo v zadnjem obdobju vse bolj napeti. Eden od razlogov naj bi bila odločitev Fife, da je brez javnega pojasnila razveljavila rdeči karton ameriškemu reprezentantu Folarinu Balogunu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. Do odločitve je prišlo po telefonskem pogovoru ameriškega predsednika Donalda Trumpa in predsednika Fife Giannija Infantina.

Uefa je to odločitev disciplinske komisije Fife označila za "nerazumljivo in neupravičeno" ter ocenila, da je bila sprejeta pod političnim pritiskom države gostiteljice.

Napetosti zaradi sodnikov in obravnave reprezentanc

Med odprtimi vprašanji med organizacijama je tudi primer somalijskega sodnika Omarja Artana, ki mu ameriške oblasti niso dovolile vstopa v ZDA. Uefa ga je nato imenovala za glavnega sodnika na tekmi evropskega superpokala med francoskim PSG in angleško Aston Villo, ki bo 12. avgusta v Salzburgu.

Po poročanju medijev je bilo nezadovoljstvo prisotno tudi zaradi obravnave iranske reprezentance v času letošnjega mundiala v ZDA, Mehiki in Kanadi. Iranski selektor Amir Ghalenoei je dejal, da je bila njegova ekipa deležna neenakopravne obravnave, ameriški minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin pa je po izpadu Irana z neprimernim komentarjem pozdravil slovo Irana.

Uefa za zdaj ni prevzela nekaterih novosti, ki jih je Fifa uvedla na letošnjem svetovnem prvenstvu. Med njimi so dodatni odmori za osvežitev na polovici vsakega polčasa, spremenjen protokol sistema Var pri zamenjavi identitete igralca ter opozorila oziroma kazni za igralce, ki si med pogovorom z igralci nasprotne ekipe zakrivajo usta.

Kritičen do širitve prvenstva in visokih cen vstopnic

Slovenec na čelu Uefe je bil do razširjenega svetovnega prvenstva z 48 reprezentancami kritičen že pred začetkom tekmovanja. Po navedbah slovenskih medijev je dejal, da je na prvenstvu preveč tekem, ki ne vzbujajo večjega zanimanja, ob tem je večkrat opozoril tudi na visoke cene vstopnic za svetovno prvenstvo.

Uefa je napovedala, da bo na evropskem prvenstvu leta 2028 v Veliki Britaniji in na Irskem ohranila cenovno dostopne kategorije vstopnic. Po navedbah zveze bo 40 odstotkov vstopnic stalo med 30 in 60 britanskih funtov oziroma 35 in 70 evrov, pri prodaji pa ne namerava uvesti dinamičnega določanja cen.

Čeferin se je sicer udeležil otvoritvene tekme svetovnega prvenstva, ki je bila 11. junija v Ciudad de Mexicu.