  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Realov preobrat v nogometni ligi prvakov od 1:3 do 4:3, odločil pa nesojeni Rimljan

Rezervist Endrick ogroža slavnejšega rojaka Viniciusa Juniorja.
Endrick je v tej sezoni dobil priložnost le na treh tekmah, dveh v španskem prvenstvu in eni v ligi prvakov. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Endrick je v tej sezoni dobil priložnost le na treh tekmah, dveh v španskem prvenstvu in eni v ligi prvakov. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Gorazd Nejedly
 16. 10. 2026 | 08:09
3:08
A+A-

Na olimpijskem stadionu je 70.000 navijačev dobrih sedem minut pred iztekom 90. minute že ogrevalo grla za pesem, ki (o)greje srca in dušo, toda po zadnjem sodnikovem žvižgu je zavladala tišina. Odmevalo je le veselje privržencev Reala in njegovih nogometašev. V še enem epskem Realovem preobratu v ligi prvakov so imeli glavno besedo rezervisti Joseja Mourinha, Turek Arda Güler kot ključni asistent, Brazilec Endrick in Španec Carlos Espi kot strelca ter Portugalec Bernardo Silva kot zvezni igralec z umirjeno ustvarjalnostjo. Kdo med njimi je bil Mourinhov džoker? Španski oziroma Realovi komentatorji so se raje »zabavali« z moštveno kombinatoriko, rimski so bili neposredni: »Tekmo je prelomil Endrickov vstop!«

Rezervisti so »senatorjem« vrgli rokavico, nimajo zagotovljenega statusa prvokategornikov. Morda je le simbolika, a nov mrk Viniciusa Juniorja je v ospredje porinil že dve leti čakajočega na svojo veliko priložnost in najmlajšega v Mourinhovem rimskem paketu rešiteljev – njegovega rojaka Endricka. V Madrid se je preselil leta 2024, njegova odškodnina je znašala 35 milijonov evrov, z bonusi bi lahko narasla do 72 milijonov evrov.

Endrick je bil poleti že na poti v Rim, a je drugo posojo (po prvi v Lyonu) ustavil Jose Mourinho.

Junak iz sence je bil poleti že na poti v Rim po polletnem igranju pri Lyonu v Franciji. Novo posojo nadarjenega 20-letnega napadalca (prihaja iz okrožja glavnega mesta Brasilia, nogometno pa je odraščal v São Paolu, zato mu tudi pravijo, da je Paulista) je zahteval Mourinho. Endricka je želel imeti na rezervni klopi kot zamenjavo za Viniciusa Juniorja in kot igralca, ki je sposoben obrniti tekme. Portugalski trener je vse bolj živčnega »Vinija« sicer zaščitil po rimskem dvoboju in krivca za slabo predstavo našel v vodstvu la lige, ki je nekaj ur pred tekmo razkrila kazen – prepoved igranja na štirih tekmah v španskem prvenstvu. Izpustil bo tudi clasico v Barceloni prihodnji teden (25. t. m.).

V zahtevnem, a zanj idealnem položaju

Mourinho je v zahtevnem, a zanj idealnem položaju, v katerem se počuti kot riba v vodi. Endrickov izbruh bi lahko še bolj zamajal stanje duha v slačilnici zavoljo Vinicusove nejevolje. Morda je tudi zaradi tega Realov režimski športni dnevnik Marca že sprožil akcijo in že našel idealen igralni položaj za mladega Brazilca na desni strani. Na nasprotni od Viniciusovega.

Rimska bitka je bila za Real kljub hoji po robu sporočilna, trojica Güler, Endrick in Espi je skupaj stara komaj 62 let, četrti mož in morda celo največji talent Yan Diomandé iz Slonokoščene obale pa bo prihodnji mesec dopolnil 20 let.

Nepravično je spektakularnost dvoboja zasenčila sicer tričetrt tekme odlično Romo, a je dodala velik delež v rekordni mozaik LP. V sredo so strelci na devetih tekmah zabili kar 46 golov (povprečno 5,11 na tekmo), s torkom vred pa rekordnih 78 (povprečno 4,11 na tekmo).

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometliga prvakovReal MadridVinicius JuniorRimJose Mourinho
ZADNJE NOVICE
11:06
Šport  |  Športni trači
NEKOČ

Si predstavljate Luko Dončića kot malčka? Po spletu zaokrožili redki posnetki otroštva našega asa (VIDEO)

Danes ga pozna ves košarkarski svet, nekoč pa je bil le navihan ljubljanski deček z velikimi sanjami. Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki iz otroštva Luke Dončića, ki obujajo spomine na čas, ko se je rojevala njegova izjemna športna pot.
16. 10. 2026 | 11:06
10:43
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Robert Golob presenetil svojo Tino: poglejte, kaj jo je čakalo, ko je prišla domov (FOTO)

Tina Gaber Golob je delila prisrčen prizor iz domače kuhinje.
16. 10. 2026 | 10:43
10:43
Novice  |  Slovenija
TUDI TRGOVINA Z LOVSKO OPREMO

Vute ohranja puškarsko tradicijo: vrata odprla moderna puškarska delavnica

Njen lastnik in mojster se je obrti izučil pri vrhunskih boroveljskih puškarjih.
16. 10. 2026 | 10:43
10:35
Novice  |  Svet
INCIDENT

Grozljivi prizori iz Splita obkrožili svet: navijači klicali Hitlerja in nosili krsto! (FOTO in VIDEO)

Izraelci so zgroženi, Poljaki pa opozarjajo, da so Splitčani ponovili srhljivo gesto iz leta 1995.
16. 10. 2026 | 10:35
10:25
Bulvar  |  Tuji trači
BIVŠA ZAKONCA

Iskrene besede Bena Afflecka: o Jennifer Lopez v povsem drugačnem tonu

Brez zadržkov je spregovoril o glasbeni in filmski divi.
16. 10. 2026 | 10:25
10:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Nevarno prehitevanje v škarje na Soški cesti: avto odbilo v ograjo, nato še na drugo stran ceste!

Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov bodo zoper 52-letnega voznika ustrezno ukrepali.
16. 10. 2026 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
BOGATE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PREJELI PRIZNANJE

Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Skrivnost popolnega zrezka ni v mesu. Kaj delate narobe?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERA

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Zakaj se otroci upirajo hrani

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki