Realov preobrat v nogometni ligi prvakov od 1:3 do 4:3, odločil pa nesojeni Rimljan

Na olimpijskem stadionu je 70.000 navijačev dobrih sedem minut pred iztekom 90. minute že ogrevalo grla za pesem, ki (o)greje srca in dušo, toda po zadnjem sodnikovem žvižgu je zavladala tišina. Odmevalo je le veselje privržencev Reala in njegovih nogometašev. V še enem epskem Realovem preobratu v ligi prvakov so imeli glavno besedo rezervisti Joseja Mourinha, Turek Arda Güler kot ključni asistent, Brazilec Endrick in Španec Carlos Espi kot strelca ter Portugalec Bernardo Silva kot zvezni igralec z umirjeno ustvarjalnostjo. Kdo med njimi je bil Mourinhov džoker? Španski oziroma Realovi komentatorji so se raje »zabavali« z moštveno kombinatoriko, rimski so bili neposredni: »Tekmo je prelomil Endrickov vstop!«

Rezervisti so »senatorjem« vrgli rokavico, nimajo zagotovljenega statusa prvokategornikov. Morda je le simbolika, a nov mrk Viniciusa Juniorja je v ospredje porinil že dve leti čakajočega na svojo veliko priložnost in najmlajšega v Mourinhovem rimskem paketu rešiteljev – njegovega rojaka Endricka. V Madrid se je preselil leta 2024, njegova odškodnina je znašala 35 milijonov evrov, z bonusi bi lahko narasla do 72 milijonov evrov.

Endrick je bil poleti že na poti v Rim, a je drugo posojo (po prvi v Lyonu) ustavil Jose Mourinho.

Junak iz sence je bil poleti že na poti v Rim po polletnem igranju pri Lyonu v Franciji. Novo posojo nadarjenega 20-letnega napadalca (prihaja iz okrožja glavnega mesta Brasilia, nogometno pa je odraščal v São Paolu, zato mu tudi pravijo, da je Paulista) je zahteval Mourinho. Endricka je želel imeti na rezervni klopi kot zamenjavo za Viniciusa Juniorja in kot igralca, ki je sposoben obrniti tekme. Portugalski trener je vse bolj živčnega »Vinija« sicer zaščitil po rimskem dvoboju in krivca za slabo predstavo našel v vodstvu la lige, ki je nekaj ur pred tekmo razkrila kazen – prepoved igranja na štirih tekmah v španskem prvenstvu. Izpustil bo tudi clasico v Barceloni prihodnji teden (25. t. m.).

V zahtevnem, a zanj idealnem položaju

Mourinho je v zahtevnem, a zanj idealnem položaju, v katerem se počuti kot riba v vodi. Endrickov izbruh bi lahko še bolj zamajal stanje duha v slačilnici zavoljo Vinicusove nejevolje. Morda je tudi zaradi tega Realov režimski športni dnevnik Marca že sprožil akcijo in že našel idealen igralni položaj za mladega Brazilca na desni strani. Na nasprotni od Viniciusovega.

Rimska bitka je bila za Real kljub hoji po robu sporočilna, trojica Güler, Endrick in Espi je skupaj stara komaj 62 let, četrti mož in morda celo največji talent Yan Diomandé iz Slonokoščene obale pa bo prihodnji mesec dopolnil 20 let.

Nepravično je spektakularnost dvoboja zasenčila sicer tričetrt tekme odlično Romo, a je dodala velik delež v rekordni mozaik LP. V sredo so strelci na devetih tekmah zabili kar 46 golov (povprečno 5,11 na tekmo), s torkom vred pa rekordnih 78 (povprečno 4,11 na tekmo).