Realova značajska preobrazba

NOGOMET

Drevi začetek lige prvakov. Prvič po 13 letih brez Pepa Guardiole.

Po trinajstih zaporednih sezonah, skupno pa dvajsetih, se bo 35. sezona največjega nogometnega klubskega tekmovanja – naslov bo še drugič zapored branil Paris St-Germain – začela brez svojega simbola in enega od najuspešnejših trenerjev Pepa Guardiole. Toda odsotnost Katalonca bo nadomestil še bolj karizmatičen mož in magnet za občinstvo Jose Mourinho. Portugalčeva »prava vrnitev«, potem ko je lansko poletje na trenerskem stolčku zamenjal svojega krvnika v kvalifikacijah za LP Bruna Lageja (Benfica je izločila Fenerbahče) in z največjim portugalskim klubom ni sodil med favorite, bo ...