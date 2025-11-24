  • Delo d.o.o.
INTERVJU

Robert Hrgota ne skriva visokih ciljev skakalcev: Olimpijska kolajna? To je vedno naša želja

Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota ne skriva visokih ciljev. Kot mladi očka črpa energijo iz družine, svoje baterije pa polni tudi s tekom.
Robert Hrgota si rad vzame čas tudi za navijače. FOTO: Matej Družnik

Domen Prevc je vrhunsko pripravljen pričakal olimpijsko zimo. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Domen Prevc je vrhunsko pripravljen pričakal olimpijsko zimo. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Miha Šimnovec
 24. 11. 2025 | 06:35
6:10
Zaradi vseh uspehov, ki so jih slovenski smučarski skakalci dosegli v minulih letih, bodo tudi v olimpijski zimi 2025/26 pričakovanja domače javnosti zelo velika, česar se glavni trener Robert Hrgota dobro zaveda. A 37-letni Velenjčan ne beži od visokih ciljev. Kot je med drugim razkril v zanimivem pogovoru, bo s svojimi izbranci visoko meril tudi v tej sezoni svetovnega pokala, ki se je za naš tabor uspešno začela v Lillehammerju.

Kako ocenjujete stanje v reprezentanci?

»Veseli me, da se je ekipa razširila. V reprezentanci B imamo še fante, ki lahko vskočijo v katerem koli trenutku in ki niso le za zapolnitev kvote v svetovnem pokalu. Verjamem, da so sposobni osvojiti tudi točke. Že dolgo nismo imeli tako visoke ravni skakanja za petega člana v ekipi. Žiga Jančar, ki je – tako kot Rok Masle – na koncu za malo izgubil bitko za peto mesto, je bil, denimo, poleti dvakrat zelo blizu stopničkam na tekmah za veliko nagrado FIS (četrti je bil tako v Visli kot tudi Rasnovu – op. p.). Všeč mi je, da imamo tako močne fante. To me resnično veseli, kajti takšna interna konkurenca nas dela le še močnejše. Za uvodne preizkušnje sicer nimam kakšnih rezultatskih ciljev, bolj si želim, da bi ostali tako osredotočeni in zbrani na svoje naloge ter motivirani, kot so bili na zadnjih treningih. Rad bi, da bi ohranili takšen samozavesten pristop tudi takrat, ko bo šlo zares. In da se ne bi ustrašili tekem, kot so se morda lani na začetku sezone.«

Ali je morda kateri od skakalcev posebej izstopal na zaključnih pripravah v Kranju in Planici?

»Ne bom skrival, da Domen Prevc skače vrhunsko in da zelo dobro deluje tudi Anže Lanišek, za katerega smo lahko resnično hvaležni, da ga imamo že toliko let na tako visoki ravni. Lovro Kos in Timi Zajc sta v zadnjem obdobju precej nihala v formi; s svojimi najboljšimi skoki se lahko potegujeta celo za zmagovalni oder, lahko pa tudi zelo hitro pristaneta v ozadju. V ekipi se trudimo, da bi postala bolj stanovitna.«

Veliki kristalni globus brani avstrijski Korošec Daniel Tschofenig, ga lahko po vašem tudi ubrani?

»Zakaj pa ne? Lani si tudi nismo mislili, da se bo Tschofenig na koncu veselil skupne zmage. Zagotovo jo je sposoben ponoviti, toda po mojem bo v tej sezoni med Avstrijci še močnejši Jan Hörl. Tudi Japonci so z Rjojujem Kobajašijem na čelu moštveno zelo dobri.«

9. februarja 2026 bo v Predazzu uvodna moška olimpijska skakalna tekma, in sicer na srednji napravi.

Kakšno je vaše mnenje o novih pravilih glede opreme, ki so jih sprejeli spomladi?

»Glede na to, kako malo časa so imeli za njihovo pripravo, so zastavili kar dobro, čeprav je pri nadzoru še vedno veliko človeškega faktorja, ki je na koncu pri tem tudi najpomembnejši dejavnik. A moram reči, da je novi kontrolor, Avstrijec Mathias Hafele, doslej zelo korektno opravljal svoje delo. Začel je zelo v redu, pomembno pa bo, kako bo vse skupaj nadziral pozimi.«

Več skakalcev nam je reklo, da se bo z zdajšnjimi tekmovalnimi dresi težje letelo daleč in da bo tveganje za poškodbe spet večje. Za dekleta so kombinezone po poškodbah Eve Pinkelnig in Alexandrie Loutitt spet malo povečali, moški so ostali enako ozki. Ali se vam zdi to pravilna odločitev?

»Odgovorni pri FIS so na olimpijski generalki v Predazzu spoznali, da so naredili napako, zaradi česar so spremenili pravila pri dekletih. Očitno bodo morali fantje opraviti prve polete, da bodo ugotovili, da bodo morali določene stvari spremeniti tudi pri moških skokih.«

Mar ocenjujete, da je sedanja oprema nevarna za letenje?

»Ne, tega ne bom rekel, a po mojem ni primerna za ekstremno dolge polete. Nočem da bi tekme na letalnicah postale dolgočasne. Zaradi tekmovalnih dresov, kakršne imajo lahko zdaj, morajo biti skakalci bolj previdni, kar bi jih znalo na velikankah omejevati.«

V tej sezoni bo več tekmovalnih vrhuncev, glavni pa bodo vsekakor olimpijske igre v Italiji. Ali je po vašem možno najboljšo pripravljenost načrtovati za točno določen teden?

»S fanti smo že toliko časa skupaj, da vemo, kaj dobro deluje pri enem, kaj pri drugem, kaj pri tretjem ... Ker smo bili doslej na velikih tekmovanjih v glavnem uspešni, se tega tudi držimo. Tako smo se po preverjenem receptu lotili tudi priprav za to olimpijsko zimo. Ko gre po načrtih, seveda ni treba ničesar spreminjati ali zapletati, ko pa se nekdo znajde v težavah, je treba (po)iskati rešitve, se prilagajati in morda kdaj tudi improvizirati.«

Kakšne cilje ste si zastavili za največjo zimsko-športno prireditev?

»Naša prva želja je, da bi imeli v Predazzu štiri tekmovalce, s katerimi bi lovili čim boljše dosežke.«

Kolajno?

»To je vedno naša želja.«

Kot mladi očka verjetno težko odhajate zdoma, kajne?

»Težko, a potem se s toliko večjim veseljem vsakič vrnem domov. Ko imaš takšno službo, moraš s tem razčistiti tako s sabo kot z družino, da potem nimaš težav med sezono.«

Kako je z vašimi baterijami?

»Zdaj so kar polne.«

Na kakšen način jih ohranjate polne?

»Največ energije dobim iz družine, poleg tega si baterije polnim z različnimi telesnimi aktivnostmi. V zadnjem obdobju se največkrat odpravim na tek.«

Koliko pa ste letos kolesarili?

»Manj kot v prejšnjih letih. Za kolesarjenje preprosto nisem imel veliko časa, služba, družina in enoletni sinček so pač terjali svoj davek. Ko sem imel prosti čas, sem ga raje preživel z otrokom.« 

