Robert Hrgota razkril, kaj bo počel po koncu sezone: najprej bo storil to

V Planici se bo jutri za slovensko reprezentanco v smučarskih skokih iztekla še ena zelo uspešna sezona, v kateri je kraljeval Domen Prevc, ki bo po zadnji tekmi dvignil v zrak svoj prvi veliki kristalni globus. Veliko zaslug za vse uspehe ima seveda tudi strokovni štab z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto na čelu. V daljšem pogovoru je 37-letni Velenjčan razkril marsikaj zanimivega o našem skupnem zmagovalcu svetovnega pokala, preostalih varovancih, mladincih, pogajanjih za nadaljevanje dela, najlepših spominih na Planico ...

Kaj je skrivnost vašega uspeha?

»Kakšne posebne skrivnosti ni. Zares je kar težko verjetno, kako lepo se nam že več let pokrivajo dejavniki in sestavljajo koščki v mozaik. Za doseganje vrhunskih rezultatov moraš imeti pravi značaj, poleg tega moraš biti pripravljen vlagati precej truda. Če želiš biti uspešen, moraš pač trdo delati, in to dalj časa. Enako velja za strokovni štab.«

Z Domnom Prevcem ste na skakalnicah in letalnicah osvojili tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Katera lovorika vam osebno pomeni največ?

»Hm. V tej sezoni bi na prvo mesto postavil njegovega zlatega orla. Na novoletno turnejo je namreč prišel v vlogi izrazitega favorita, ki jo je – potem ko je zdržal vse pritiske – tudi upravičil. To so bili zares posebni trenutki.«

Ko ste prevzeli vodenje slovenske reprezentance, Domen še zdaleč ni bil »Domenator«. Ni se, na primer, uvrstil niti v ekipo za OI v Pekingu 2022 niti leto pozneje na SP v nordijskem smučanju v Planici. Kako doživljate njegov razvoj?

»Spomnim se, da je v tisti sezoni večinoma tekmoval v celinskem pokalu. Ob koncu zime mi je omenil, da ne bi več skakal v tem tem tekmovanju in da je pripravljen narediti vse za vrnitev med svetovno elito. Potem je iz leta v leto osebnostno rasel in nato lani pustil pomemben pečat. Z naslovom svetovnega prvaka v Trondheimu je dobil dragoceno potrditev, za nameček se je na lastne oči prepričal, kaj vse je potrebno vložiti in naložiti, če želiš biti uspešen. S tem znanjem se je lotil priprav za to sezono, v kateri ga je tudi dodobra unovčil. Zdaj bo pomembno, da bo nadaljeval v takšnem slogu. Pravijo, da je lažje priti na vrh kot na njem ostati, tako da bo imel spet ogromno izzivov. S pravim pristopom je možno marsikaj.«

Zanimivo, da že razmišlja tudi o prihodnji sezoni in o tem, kako bi se še izboljšal.

»Da, ker odgovorni – predvidevam, da prav zaradi Prevčeve prevlade – napovedujejo določene spremembe pri opremi. Želijo si pač bolj izenačeno konkurenco. Zaradi tega bo treba spet zelo zgodaj zavihati rokave.«

Kako pa ste zadovoljni s preostalimi varovanci v iztekajoči se sezoni?

»Anže Lanišek je na Holmenkollnu za pičle 0,1 točke zgrešil četrto zmago v tej zimi, v skupni razvrstitvi je trdno med elitno sedmerico. Poleg tega je na olimpijskih igrah prispeval pomemben delež k zlati lovoriki slovenske mešane ekipe. Tudi Timi Zajc je do novoletne turneje skakal vrhunsko, na žalost pa sta ga diskvalifikaciji v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu tako potrli in vrgli iz tira, da se v nadaljevanju ni več sestavil. Čeprav smo iskali rešitve, jih nismo našli, vendar pa smo že dorekli, na kaj bo moral biti pozoren v prihodnje. Veseli me, da je Rok Oblak naredil premik naprej, Žak Mogel pa je zraven, vendar pa mu še malo manjka, da bi bil redno v točkah. Morda sem več pričakoval od Lovra Kosa, ki se pozimi ni znašel, Žiga Jančar pa je še mlad tekmovalec in nekakšen »projekt«, ki naj bi dozorel v nosilca ekipe.«

Po koncu sezone vam bo potekla pogodba s Smučarsko zvezo Slovenije. Ali jo boste podaljšali?

»O tem se pogovarjamo in želimo si čim prej najti skupni jezik. Želja za nadaljevanje sodelovanja je na obeh straneh. Toda zdaj je v ospredju šport, po finalu v Planici pa se bomo lotili birokratskih zadev.«

V pokalu narodov ste drugi za Avstrijci, ki bodo spet osvojili moštveno lovoriko. Kaj vam še manjka za skupno ekipno zmagoslavje?

»To je vsekakor naša velika želja, treba pa bo še kaj narediti, preden bo to postal resen cilj.«

Kateri je vaš najlepši spomin na Planico?

»Morda moj polet do osebnega rekorda – 210 metrov, ki sem ga dosegel še na stari letalnici. Na zdajšnji bi bilo to dobrih 230 metrov.«

Kaj boste naredili najprej po koncu sezone?

»Najprej bom spisal vsa poročila, potem pa bom preživel kar največ časa s svojo partnerico in sinom. Ker je dopoldne v vrtcu, bom jutranje ure izkoristil tudi za kolesarske ture.«

Domen Prevc je letos osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Leon Vidic