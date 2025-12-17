Roglič gre po zgodovino! Vuelta 2026 razkrita, slovenski as lovi peto skupno zmago

Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v Monte Carlu razkrili traso 81. Vuelte, ki bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom 2026. Slovenske navijače najbolj zanima eno: Primož Roglič je za zdaj edini potrjeni Slovenec in bo lovil peto skupno zmago.

Roglič ima Vuelto že štirikrat v žepu (2019, 2020, 2021, 2024). Če mu uspe še enkrat, bo še bolj utrdil svoje mesto med največjimi – trenutno je s štirimi zmagami izenačen s Špancem Robertom Herasom.

Trasa bo izjemno zahtevna: kolesarje čaka okoli 58.000 višinskih metrov, veliko gorskih zaključkov in dva posamična kronometra. Dirka se začne v Monte Carlu, konča pa se v Granadi, kjer naj bi bil zaključek navkreber. Med kandidati za nastop so tudi Joao Almeida, Mattias Skjelmose in Enric Mas.