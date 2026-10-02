Roglič je moral pred veliko dirko v nedeljo Možjanco prevoziti dvakrat, razkril je razlog

Člani slovenske kolesarske reprezentance so prepričani, da bo trasa v okolici Šenčurja s prečkanjem Možjance ponudila precejšnjo selekcijo na evropskem prvenstvu. Tako meni tudi Primož Roglič, prvi adut izbrane vrste, ki jo vodi selektor Uroš Murn. Roglič je dodal, da za zdaj nervoze ni, saj ima več težav s prilagajanjem na evropski čas.

Prvi zvezdnik reprezentance ob odsotnosti branilca naslova Tadeja Pogačarja je prav Roglič, ki je nazadnje na svetovnem prvenstvu v Kanadi prikazal zavidljivo formo, a ga je na 270 km dolgi trasi zmanjkalo v zadnjih 30 km. Zasavec je odločen, da se na edinstvenem dogodku pred domačimi navijači predstavi v kar najboljši luči. Za nervozo pa kljub odmevnosti dogodka nima časa. »Nekaj težav zaradi časovne razlike je, tako da imam več težav s tem kot z nervozo. Vsekakor se bo vse skupaj stopnjevalo do nedelje. Upam, da bomo izkoristili to priložnost. To je velika čast, ki jo imamo vsi kolesarji in tudi vsi prisotni navijači, da smo priča takemu dogodku,« je na novinarski konferenci v Šenčurju dejal Roglič.

Prvič je Možjanco prepeljal poleti, zdaj pa si je osvežil spomin. »Včeraj sem ga prevozil dvakrat, ker imam bolj slab spomin. Je pa tako, da če greš počasi na klanec, je vsak v redu. Težava je v hitrosti vzpenjanja, saj je vse težko, ko greš hitro na vrh. Zagotovo je klanec dovolj strm, da bo napravil selekcijo,« je še o ključni točki trase spregovoril Roglič.

Zadnja dirka za Mezgeca

Ob njem bodo v slovenski ekipi še Gal Glivar, Matevž Govekar, Matej Mohorič, Domen Novak, Jan Tratnik, prvič v karieri tudi Jakob Omrzel in Luka Mezgec, ki bo zadnjič na hrbet nadel tekmovalno številko. »Za razliko od Primoža in Jakoba sem sam nervozen, saj je to moja zadnja dirka. Če imajo redki čast v svoji karieri tekmovati na domačih tleh, imam sam še večjo čast, ker bo to moja zadnja dirka v karieri. Vsekakor prinaša veliko posebnosti,« je dejal izkušeni Kranjčan. Dolgo po koncu kariere ne bo počival, saj se bo preselil v avtomobili Red Bulla kot športni direktor. Tam letos še dirka Roglič, a skupaj v naslednji sezoni ne bosta sodelovala. Zato je kolegu v reprezentanci svetoval že danes. »Primožu bi svetoval, da če ima take noge, kot jih je imel na svetovnem prvenstvu in da je tu okoli 70 km manj kot v Kanadi, lahko gre kar solo do cilja,« se je malce v vlogi športnega direktorja preizkusil Mezgec.

Luka Mezgec končuje kariero FOTO: Matej Družnik

Vzdušje v slovenski zasedbi je domačemu prvenstvu primerno. Veliko je navdušenja, a domače ceste prinašajo dodatno odgovornost. Tudi za najmlajšega Omrzela, ki bo prvič tekmoval v članski konkurenci. Nazadnje je navdušil na Vuelti in tam v skupnem seštevku zasedel sedmo mesto. Po SP si je vzel nekaj premora, da si odpočije pred domačim EP. »Končal sem svoj prvi grand tour in z ekipo nismo vedeli, kako se bom odzval na to. Po treh tednih trpljenja, recimo raje dirkanja, sem si moral vzeti nekaj prostih dni, da sem spet začel z veseljem voziti kolo. Nato sem se na polno osredotočil na domače evropsko prvenstvo,« je dejal najmlajši član reprezentance.

Pet krogov s prečkanjem Možjance

V nedeljo člane čaka dobrih 85 kilometrov transferne trase od Ljubljane do Šenčurja ter tam nato še pet krogov s prečkanjem Možjance v skupni dolžini dobrih 110 km. Konkurenca bo v primerjavi s svetovnim prvenstvom, tudi upoštevajoč le evropske tekmovalce, precej okrnjena. Bo pa nastopil prvi favorit za posebno majico prvaka, Belgijec Remco Evenepoel. Med izpostavljenimi tekmovalci stare celine so še Francoz Romain Gregoire, Danec Mads Pedersen, Italijana Giulio Ciccone in Giulio Pellizzari, Španec Juan Ayuso, Švicar Jan Christen, Nemec Marco Brenner ter vedno nevarni Latvijec Toms Skujinš. Preizkušnja se bo v nedeljo začela ob 12.30, še pred tem bo dopoldne na vrsti cestna dirka mladink.