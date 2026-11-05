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Ronaldo stopil pred kamero in navijače spravil v slabo voljo: »To ni bila lahka odločitev« (VIDEO)

Slovo je napovedal nekaj več kot mesec dni po sporu s selektorjem Jorgejem Jesusom.
Cristiano Ronaldo je bil vrsto let v reprezentanci Portugalske. FOTO: Ronaldo Schemidt Afp
Cristiano Ronaldo je bil vrsto let v reprezentanci Portugalske. FOTO: Ronaldo Schemidt Afp
STA, M. J.
 5. 11. 2026 | 16:35
4:35
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Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je na družbenem omrežju Instagram napovedal slovo od portugalske reprezentance. Enainštiridesetletni kapetan bo po 23 letih končal reprezentančno pot. Ronaldo je v objavljenem videu napovedal, da bo po novembrskem reprezentančnem premoru »predal dres s številko 7«. Slovo od portugalske reprezentance je napovedal nekaj več kot mesec dni po sporu s selektorjem Jorgejem Jesusom, zaradi katerega je 30. septembra predčasno zapustil reprezentančni tabor v Koebenhavnu. Portugalska nogometna zveza ga je 19. oktobra zaradi odhoda iz tabora kaznovala s 30-dnevno prepovedjo igranja za reprezentanco in denarno kaznijo 255 evrov.

V približno petminutnem videoposnetku na Instagramu je 41-letni Portugalec dejal: »Dragi Portugalci, prišel je dan, ko bom predal dres s številko sedem naše reprezentance. Nikoli nisem menil, da pripada samo meni. Vendar sem imel 23 let čast in odgovornost, da ga nosim, branim njegove barve in ga ponesem na stadione po vsem svetu.« Ob tem je poudaril, da je napočil čas za predajo dresa naslednji generaciji. »To ni bila lahka odločitev, saj nekaterih odločitev ne sprejemamo samo z glavo. Sprejemamo jih tudi s srcem,« je dodal. Zahvalil se je družini, rojakom, soigralcem, trenerjem in članom strokovnega štaba. »Portugalska bo vedno del mene,« je zapisal ob objavi videa.

234 nastopov in 146 golov za reprezentanco

Za portugalsko reprezentanco je od debija leta 2003 zbral 234 nastopov in dosegel 146 golov. Oboje sta svetovna rekorda v moškem reprezentančnem nogometu. Na lestvici najboljših strelcev za reprezentanco mu sledita Argentinec Lionel Messi s 126 in nekdanji iranski napadalec Ali Daei s 108 zadetki. Ronaldo je za portugalsko reprezentanco debitiral avgusta 2003 pri 18 letih in v več kot dveh desetletjih postal njen največji zvezdnik. S kapetanskim trakom jo je leta 2016 popeljal do prvega naslova evropskega prvaka, tri leta pozneje pa še do zmage v prvi izvedbi lige narodov. Portugalska je to tekmovanje osvojila tudi leta 2025. Med letoma 2006 in 2026 je nastopil na šestih svetovnih prvenstvih, na vseh šestih pa dosegel vsaj en gol. S tem je postal prvi nogometaš v zgodovini, ki mu je uspelo zadeti na šestih različnih mundialih. Po letošnjem izpadu Portugalske v osmini finala je že napovedal, da na svetovnih prvenstvih ne bo več igral.

Odzivi na slovo

Portugalska nogometna zveza se je na njegovo reprezentančno slovo odzvala z zahvalo in napovedala, da mu želi pripraviti posebno slovesnost. »Naš kapetan ni bil le izjemen športnik, temveč tudi navdihujoč vodja, zgled predanosti in pravi simbol duha naše reprezentance,« so zapisali pri zvezi. »Naša odločna in iskrena želja je, da pripravimo slovesnost, vredno njegove izjemne kariere, na kateri mu bodo navijači in država lahko znova zaploskali in se mu zahvalili za vse, kar nam je dal.«

Portugalski premier Luis Montenegro je po napovedi reprezentančne tekmovalne upokojitve Ronaldu napisal: »Hvala za vse. Kar si naredil na igrišču za Portugalsko, bo večno odmevalo.« Na njegovo odločitev so se odzvali tudi pri Manchester Unitedu, pri katerem je preživel več kot sedem let (med letoma 2003 in 2009 ter nato 2021 in 2022). V prvem obdobju je med drugim osvojil tri naslove angleškega prvaka in ligo prvakov. »Čestitke za izjemno reprezentančno kariero, Cristiano. Uživaj v reprezentančnem pokoju,« so zapisali na družbenem omrežju X.

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je pod Ronaldovo poslovilno objavo komentiral le: »Legenda.« Tudi uradni profil svetovnega prvenstva pri Fifi se mu je zahvalil z besedami: »Hvala, Cristiano.« Ronaldo bo tudi po reprezentančnem slovesu nadaljeval klubsko kariero pri savdskem Al Nasru, kjer lovi mejnik 1000 doseženih golov v karieri. Do tega mu manjka še 15 zadetkov, trenutno je pri številki 985 uradno priznanih golov v članski karieri.

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