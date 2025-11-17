Rudi Zavrl: Na vrhu Oblak, največji podvig zrežiral Čeferin

NOGOMETNI PODKAST VAR

V nogometnem podkastu VAR nas je obiskal Rudi Zavrl, dolgoletni predsednik NZS in njen častni predsednik.

Prvi predsednik Nogometne zveze Slovenije v samostojni državi Rudi Zavrl (roj., 9. novembra leta 1949) je s svojim štabom sodelavcev uspešno izpeljal »tranzicijo« slovenskega nogometa. Imel je zahtevno nalogo, slovenski nogomet, ki niti doma ni imel primernega statusa, kaj šele v Jugoslaviji, je popeljal na samostojno pot, ga postavil na noge in na svetovni zemljevid. Vrhunec njegove 19 let trajajočega predsedniškega mandata sta bili zgodovinski prvi uvrstitvi Slovenije na evropsko in svetovno prvenstvo. Nekoč tudi zelo nadarjen nogometaš, pravnik, uspešen gospodarstvenik in častni predsednik ...