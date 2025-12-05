Rumeno majico bo Anže Lanišek na Poljskem branil brez brkov

Izvrstni dosežki, s katerimi je Anže Lanišek navduševal na uvodnih treh postajah za svetovni pokal 2025/26 na severu Evrope, imajo toliko večjo težo, če vemo, da je v Lillehammerju, Falunu in Ruki skakal z rabljenim tekmovalnim dresom iz poletja. V Visli, kjer bosta jutri (z začetkom ob 14.45) in v nedeljo (14.25) naslednji preizkušnji najboljših skakalcev, bo najverjetneje tekmoval z novim kombinezonom. Ali bo šampion iz SSK Mengeš na Poljskem vztrajal pri belem dresu, s katerim si je nazadnje priboril zmagi na Švedskem in Finskem ter se prvič v karieri zavihtel tudi na vrh skupne razvrstitve, ali pa bo rumeno majico tokrat že branil z novim, se bo odločil po današnjem uradnem treningu na veliki skakalnici Adama Malysza. »Vsak dres se prej ali slej obrabi. Podobno je, na primer, s hlačami, ki čez čas, ko jih nekajkrat opereš, tudi niso več takšne kot takrat, ko jih kupiš,« je pojasnil Lanišek, ki se pred odhodom na Poljsko ni obremenjeval s tem, v kateri kombinezon bo skočil za tekmo. Oblekel bo tistega, v katerem se bo pač počutil bolje.

356 točk za svetovni pokal je na prvih petih tekmah osvojil Anže Lanišek, 86 več kot drugouvrščeni Domen Prevc.

»Ko sem enkrat prepričan v določen dres, ga bom izbral, četudi je polepljen z diamanti. Ko pa se enkrat pojavi dvom, ga hitro zamenjam,« je razkril svoj pogled na opremo in v isti sapi pristavil, da je na prvem mestu vselej čim boljša tehnična izvedba skoka. »Pomembno je, da se na zaletišču spustim v svoj pravi počep in nato odrinem, kakor znam,« je razložil, kaj je pri njem ključno za uspeh. Kot je pristavil, so tudi v njegovih zmagovitih skokih še določene malenkosti, ki bi jih lahko izvedel bolje, v določenih trenutkih pa se malo ravna tudi po svojem navdihu.

Rumena majica kakor bonus

»Vsekakor si je treba veliko upati, seveda ne preveč, vendar tudi ne premalo,« je glede uspešnih nastopov še pripomnil domžalski as, ki se nadeja, da bodo poljski navijači tako kot v prejšnjih letih znova pričarali čudovito ozračje ob doskočišču in izteku naprave v Visli. »Ko vidim množico gledalcev, dobim še dodaten zagon. Kakor vselej tudi v Planici,« je poudaril 29-letni član SSK Mengeš, ki se je na torkovi novinarski konferenci spet predstavil s svojim starim videzom. Brkov se je znebil takoj prvega decembra. »Obril sem se malo čez polnoč, ko smo prispeli na letališče v Ouluju, glede na to, kako mi rastejo, pa bi mi jih verjetno odpihnilo, če bi nas v nedeljo spustili na skakalnico v Ruki,« je povedal v smehu in pripomnil, da se je z brki pridružil t. i. gibanju movember, ki ozavešča o preventivi za zdravje moških. »Dva prijatelja sta si morala dati odstraniti modo, tega zares ne bi privoščil nikomur ...«

Na severu Evrope je Anže Lanišek skakal z rabljenim tekmovalnim dresom. FOTO: Fredrik Sandberg/Reuters

Kot vodilni v skupni razvrstitvi za svetovni pokal ima tačas 86 točk naskoka pred drugouvrščenim reprezentančnim kolegom Domnom Prevcem, dvojno slovensko vodstvo pa je zgovoren dokaz za ekipno moč na začetku olimpijske zime, kar je lepa napoved prihajajočih vrhuncev. »Zagotovo je dobrodošlo, da imamo močno interno konkurenco. Sicer pa je Domen že vse poletje skakal zelo dobro, z vrhunsko pripravljenostjo pa je pričakal tudi začetek tekmovalne zime,« je dejal Žaba, kakor se že dolgo glasi njegov vzdevek. Ob tem je še priznal, da sam morda od sebe na uvodnih preizkušnjah (še) ni pričakoval takšnih dosežkov, čeprav se je na zaključnih pripravah prepričal, da se njegova forma dviguje. Na rumeno majico pa gleda kakor na bonus in nikakor ne kot na obremenitev, zato bo naredil vse, da jo bo ponosno nosil čim dlje.