S Kimijem sta imela skupnega mehanika

Avtomobilizem

Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic je zadovoljen s krstno sezono v razredu GT3. Nekoč je dirkal z Antonellijem, letos z Rossijem in Verstappnom.

Obetavni Mark Kastelic se je letos dokazoval na dirkah razreda GT3 in si prislužil številne pohvale. Med drugim se je 19-letni dirkač iz Ivančne Gorice meril tudi z nekdanjim italijanskim motociklističnim zvezdnikom Valentinom Rossijem in nizozemskim šampionom Maxom Verstappnom, pred leti v kartingu pa tudi z Italijanom Andreo Kimijem Antonellijem, novopečenim svetovnim prvakom v formuli 1. Kako ste zadovoljni z vašo prvo sezono v razredu GT3? »Pred njenim začetkom sem imel pred očmi predvsem to, da bi se v tem letu čim več naučil. Vozil sem tri različne dirkalnike, porscheja 911, audija R8 ...