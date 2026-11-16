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S Kimijem sta imela skupnega mehanika

Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic je zadovoljen s krstno sezono v razredu GT3. Nekoč je dirkal z Antonellijem, letos z Rossijem in Verstappnom.
Mark Kastelic si hitro utira pot proti vrhu. FOTO: Jože Suhadolnik
Mark Kastelic si hitro utira pot proti vrhu. FOTO: Jože Suhadolnik
Miha Šimnovec
 16. 11. 2026 | 05:00
4:58
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Obetavni Mark Kastelic se je letos dokazoval na dirkah razreda GT3 in si prislužil številne pohvale. Med drugim se je 19-letni dirkač iz Ivančne Gorice meril tudi z nekdanjim italijanskim motociklističnim zvezdnikom Valentinom Rossijem in nizozemskim šampionom Maxom Verstappnom, pred leti v kartingu pa tudi z Italijanom Andreo Kimijem Antonellijem, novopečenim svetovnim prvakom v formuli 1. Kako ste zadovoljni z vašo prvo sezono v razredu GT3? »Pred njenim začetkom sem imel pred očmi predvsem to, da bi se v tem letu čim več naučil. Vozil sem tri različne dirkalnike, porscheja 911, audija R8 ...
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