Šahovski maraton se bliža koncu

V Goi se jutri začenjajo polfinalni dvoboji na svetovnem pokalu v šahu. Med štirimi polfinalisti bomo dobili novo ime na seznamu zmagovalcev tega tekmovanja pod okriljem svetovne zveze (FIDE), trije med njimi pa si bodo zagotovili mesto na kandidatskem turnirju osmerice 2026. V zaključku pomemben dejavnik predstavlja tudi utrujenost, saj bo maratonsko tekmovanje s finalom in dvobojem za 3. mesto vstopilo že v četrti teden praktično neprekinjenega igranja.

Edini, ki se je do zaključka redakcije prebil v polfinale brez podaljšane igre, je 28. nosilec, 23-letni Uzbekistanec Nodirbek Jakubojev. V četrtfinalu je z 1,5:0,5 zaustavil izjemen niz Nemca Alexandra Donchenka, ki je izločil dva favorizirana igralca iz ratinškega kluba 2700 točk, Nizozemca Aniša Girija in Vietnamca Liema Le Quanga, ter evropskega prvaka, rojaka Matthiasa Blübauma. Jakubojev je tako tudi sam prvič presegel ratinški mejnik 2700, v polfinalu pa ga čaka zmagovalec podaljšane igre med reprezentančnim kolegom Javohirjem Sindarovom in še enim presenečenjem turnirja, mehiško-perujskim velemojstrom Josejem Martinezom Alcantaro.

Od prve deseterice nosilcev bo v polfinalu ostal le en, saj so se v četrtfinalu prekrižale poti drugega nosilca, Indijca Ardžuna Erigajsija, in sedmega nosilca, Kitajca Weija Yija. Oba sta do četrtfinala prišla brez poraza, eden od njiju pa bo kljub temu z izpadom bržčas izgubil možnosti za uvrstitev na kandidatski turnir.

Carlsen boljši od Caruane

Na zaključno tekmovanje hitropoteznega prvenstva pod okriljem največje spletne šahovske platforme chess.com pa sta se pričakovano uvrstila Magnus Carlsen in Hikaru Nakamura, ki sta s štirimi oziroma petimi lovorikami edina zmagovalca tega turnirja v dosedanjih devetih izvedbah.

Čeprav gre za spletno tekmovanje, se je najboljša četverica lani v zaključnih bojih pomerila s skupnega prizorišča v Parizu, tokratna izvedba pa bo vrhunec dosegla 7. in 8. februarja prihodnje leto v Londonu. Carlsen je bil v četrtfinalu prepričljivo boljši od Fabiana Caruane (14,5:7,5), ameriški obračun Nakamura – Wesley So pa je bil bolj nepredvidljiv. Nakamura je odločilno zmago dosegel v predzadnji partiji, se v zadnji iz velikih težav rešil v remi in napredoval z izidom 11:10. Preostala potnika za London bosta znana po obračunih Lazavik – Niemann in Firouzja – Nepomnjašči.

