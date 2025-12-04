Šahovski turnir: neustavljivi Uzbekistanec z neulovljivo prednostjo

V teh dneh sta v ospredju dva močna mednarodna turnirja, v standardnem šahu na klasiki v Londonu in pospešeni v Jeruzalemu. Turnir v angleški prestolnici je 17. kategorije s povprečnim ratingom deseterice 2670 točk. Zasenčil ga je drugi nosilec, Uzbekistanec Nodirbek Abdusatorov, ki si je pred jutrišnjim zaključkom praktično že zagotovil neulovljivo prednost. Po uvodnem remiju je začel lomiti tekmece enega za drugim in dosegel šest zaporednih zmag, kar je sila redek niz v takšni konkurenci. Njegov trenutni zmogljivostni rating znaša vrtoglavih 3066 točk. Če bo v zadnjih dveh partijah obdržal to raven, bo poskrbel za eno od najboljših letošnjih predstav.

Eksplozija Abdusatorova se je zgodila po zanj precej neuspešnem letu, v katerem ni izkoristil nekaj priložnosti za uvrstitev na kandidatski turnir. Z neprepričljivimi predstavami je izpadel tudi iz prve deseterice svetovne lestvice. Nazadnje je hitro končal nastope na svetovnem pokalu, na katerem je slavil njegov rojak Javohir Sindarov, ki je začel ogrožati njegovo mesto številke ena v Uzbekistanu. S prevladujočo predstavo v Londonu je Abdusatorov spomnil na najsvetlejše trenutke svoje kariere, v kateri je med drugim leta 2021 postal najmlajši svetovni prvak v pospešenem šahu, leto pozneje pa je reprezentanco Uzbekistana senzacionalno popeljal do olimpijskega zlata. Šest zaporednih zmag je blagodejno vplivalo na njegovo ratinško znamko, saj se je s pridobljenimi točkami vrnil na prag najboljše deseterice.

Neprepričljivi Fedosejev

V Jeruzalemu so se s polfinalom začeli izločilni boji. Slovenski predstavnik Vladimir Fedosejev je že končal tekmovanje, saj je v skupinskem delu z dvanajstimi igralci zasedel šele 9. mesto. Čeprav je med najboljšimi igralci na svetu v disciplinah s skrajšanim časom za razmišljanje, kar je predlani dokazal z drugim mestom na svetovnem prvenstvu v pospešenem tempu in lani z naslovom evropskega prvaka, je tokrat nadaljeval z neprepričljivimi predstavami in spremenljivo formo, ki ga spremlja v zadnjem obdobju. V prvem delu je bil sicer najboljši osemkratni ruski prvak, izkušeni Peter Svidler; zbral je pol točke več od treh zasledovalcev, ki so se še prebili v polfinale. Med njimi so nekdanji svetovni prvak Vishy Anand, ki pri skoraj 56 letih dokazuje, da še vedno lahko igra na visoki ravni, njegov 34 let mlajši rojak Ardžun Erigajsi in še en Rus, Jan Nepomnjašči.