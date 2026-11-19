Nekdanji slovenski košarkar Sani Bećirović je novi direktor košarkarskega kluba Partizan Beograd, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Dosedanji direktor Dule Karavesović bo ostal del klubskega sistema na položaju direktorja za razvoj.

V klubu so na današnji seji upravnega odbora sprejeli tudi finančno poročilo in potrdili, da je klub v sezoni 2025/26 posloval pozitivno. Klub je prav tako izpolnil vse zahteve, ki mu jih je evroliga postavila v postopku pridobivanja statusa franšize, vključno s predložitvijo ustreznih finančnih jamstev.

Upravni odbor Partizana je navedel, da ima klub iz lastnih prihodkov na voljo 20 milijonov evrov, pri čemer v ta znesek niso vključena sredstva Republike Srbije in državnih podjetij. Člani upravnega odbora so razpravljali tudi o dolgoročnem najemu zemljišča in gradnji novega vadbenega centra s pripadajočimi pisarniškimi prostori.