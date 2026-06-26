Sanjska služba: dva Američana za gledanje SP zaslužita desettisoče dolarjev

Medtem ko milijoni navijačev po svetu lovijo tekme svetovnega prvenstva med službo in drugimi obveznostmi, dva Američana za ogled prejemata visoko plačilo. Njuna naloga? Ogledati si vse 104 tekme in o nogometu ustvarjati vsebine za navijače. Za opravljene naloge bosta prejela po 50.000 ameriških dolarjev (okoli 42.000 evrov).

Američana Kevina Akota in Austina Franklina je pretočna platforma Fox One izbrala za uradna »glavna spremljevalca svetovnega prvenstva«. Izbrana sta bila med več tisoč prijavljenimi. Kevin sicer dela kot kuhar na Floridi, Austin je spletni vplivnež iz Philadelphie, dneve med svetovnim prvenstvom pa preživljata v stekleni sobi na znamenitem newyorškem trgu Times Square. Opremljena je z velikima televizorjema, udobnimi naslanjači, kavčem, namiznim nogometom, športnimi rekviziti in obilico prigrizkov.

To je pravi maraton.

»To je prostor, o katerem sanja skoraj vsak nogometni navdušenec,« je za CNN povedal Kevin. Čeprav se marsikomu zdi, da gre za popolno službo, pa oba priznavata, da ju je natrpan urnik že po dobrem tednu pošteno utrudil. »To je pravi maraton. Res je, sedim na kavču in gledam nogomet, a dnevi so dolgi, zato pazim, da se dovolj naspim,« je dejal Austin.