Schumacherjev podpis ‘MS’ sprožil ugibanja – se legendarni voznik vrača?

Skoraj 12 let je minilo od hude smučarske nesreče Michaela Schumacherja, podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa ostajajo strogo varovana skrivnost njegove žene Corinne in družine.

Novinar francoskega L’Équipea, Stefan L’Hermitte, je za RTL povedal, da lahko drobni znaki nakazujejo napredek. »Ne bi rekel, da je dobro, morda pa se stanje nekoliko izboljšuje,« je dejal. »V bistvu ne vemo ničesar. Edine prave informacije prihajajo od njegove družine – in te so vedno najzanesljivejše.«

Francoski poročevalec se je skliceval na nedavni dobrodelni dogodek Sira Jackieja Stewarta, na katerem naj bi Schumacher dodal svoj podpis 'MS' – kar je sprožilo ugibanja o njegovi možni osebni vpletenosti.

»Je njegova žena držala njegovo roko? Ne vemo natančno,« je dejal L’Hermitte. »A to je prvič, da smo dobili pozitiven znak – skoraj znak življenja.«

Ni poznal kompromisov

Medtem je Max Verstappen, sin Schumacherjevega nekdanjega prijatelja in dirkača Josa Verstappna, v intervjuju za The Road Rat spregovoril o svojem občudovanju nemškega asa.

»Zame je bil Michael Schumacher dirkač, ki je vedno trdo delal in dal vse od sebe. Ni poznal kompromisov. Zanj je bila zmaga edina stvar, ki je štela,« je dejal štirikratni svetovni prvak.

»V primerjavi z mnogimi drugimi vozniki je bil tudi v fizični pripravljenosti pred svojim časom. Vedno je skrbel, da je bil v vrhunski formi, in to brez izgovorov. Vse to ga je naredilo za izjemnega dirkača.«

28-letni Verstappen je poudaril, da je Schumacher tudi zunaj steze pustil močan vtis. »On in moj oče sta bila prijatelja. Skupaj smo hodili na počitnice, še vedno imamo posnetke iz tistega časa. To so čudoviti spomini,« je povedal.

»Všeč mi je, da je bil Michael pravi družinski človek. Na stezi je bil popolnoma osredotočen na uspeh, doma pa je posvečal vso pozornost družini. To je bilo lepo videti – pravi zgled, kako živeti svoje življenje,« poroča grandprix.com.

Preberite še: