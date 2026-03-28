Se odpravljate v Planico? Tukaj izveste vse glede prometa, parkirišč, prevoza

Vsem obiskovalcem bodo na voljo krožni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore (glavna avtobusna postaja) in Podkorena, ki bodo vozili brez voznega reda. Brezplačni avtobusni prevozi so na voljo tudi iz Mojstrane in iz Gozd Martuljka, vozni red bo objavljen na spletni strani organizatorja. Za obiskovalce, ki bodo parkirali v Ratečah, bo do prizorišča urejena peš pot, na Ledinah pa bo ustavljal tudi krožni avtobusni prevoz. Parkirna mesta obiskovalcem so do zapolnitve parkirnih mest namenjena v Planic ter v Kranjski Gori, Podkorenu in Ratečah na posebej označenih parkirnih površinah, kamor vas bodo usmerili policisti in prometniki.

Parkiranje v Kranjski Gori je možno tudi na javnih parkirnih površinah, ki so plačljive, razen če je drugače označeno z oznakami organizatorja. Organizator spodbuja deljenje prevozov, zato prihajajte proti Planici v vozilih, ki imajo čim bolj zapolnjene kapacitete. Parkiranje izven označenih parkirišč, še zlasti na in ob cesti bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala. Na prizorišče tekmovanj v dolino svetovnih prvakov se lahko z različnih označenih parkirišč podate tudi peš ter tako naredite nekaj zase in naravo. Avtobusi krožnega prometa ob povratku v Kranjsko Goro ustavijo le na glavni avtobusni postaji v Kranjski Gori.

V Planico z vlakom

Vsi imetniki vstopnic za ogled FIS finala v smučarskih skokih Planica 2026 se lahko s katerekoli železniške postaje v Sloveniji do Jesenic in nazaj pripeljete z vlakom brezplačno. Z Jesenic se do Planice in nazaj lahko odpravite z brezplačnim avtobusom organizatorja, ki je usklajen z voznim redom vlakov. Podrobnosti in vozne rede rednih ter izrednih vlakov iz smeri Ljubljane in Nove Gorice lahko najdete na povezavi planica.si ali spletni strani slovenskih železnic. Podrobne prometne informacije so na voljo na uradni strani Planica 2026.