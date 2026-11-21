Ministri EU za šport so v petek v Bruslju razpravljali o različnih stališčih članic glede nastopanja ruskih in beloruskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih. Poljska je pozvala k enotni evropski politiki, ki bi ruskim športnikom preprečevala nastope v državah EU, vendar skupnega pristopa za zdaj niso uskladili, je poročala poljska agencija Pap. Razprava poteka v času, ko nekatere mednarodne športne zveze postopoma rahljajo omejitve za ruske in beloruske tekmovalce, posamezne evropske države pa nasprotujejo njihovi vrnitvi.

Državni sekretar na poljskem ministrstvu za šport in turizem Piotr Borys je ob robu zasedanja pozval članice EU, naj ruskim športnikom ne dovolijo nastopanja na svojih ozemljih, dokler traja vojna v Ukrajini. Evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef je medtem kritiziral Mednarodni olimpijski komite (Mok) in Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), ker po njegovem mnenju s svojimi odločitvami omogočata vrnitev Rusije v mednarodni šport. Po besedah finskega ministra za mladino, šport in telesno dejavnost Mike Poutale so se udeleženci razprave strinjali, da ruski športniki ne bi smeli nastopati pod državnimi simboli, razlike pa ostajajo glede tekmovanja posameznikov z nevtralnim statusom.

Finska je 12. novembra zaostrila vstopne omejitve za ruske državljane, ki od 16. novembra veljajo tudi za profesionalne športnike, njihove spremljevalce in sodnike, ne glede na njihov tekmovalni status. Mednarodni olimpijski komite je julija začasno odpravil suspenz ruskega olimpijskega komiteja in umaknil svoja priporočila o omejevanju nastopov ruskih športnikov, podobne omejitve za beloruske športnike pa je odpravil že maja. O tem, ali lahko ruski športniki nastopajo pod državno zastavo in ob predvajanju himne, še naprej odločajo posamezne mednarodne zveze in organizatorji tekmovanj.

Odbojko bodo lahko igrali

Odzivi športnih zvez so različni. Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je potrdila, da bosta ruski moška in ženska reprezentanca nastopili v ligi narodov leta 2027. Nasprotno Svetovna atletika še naprej izključuje ruske in beloruske športnike, Mednarodna smučarska zveza (Fis) pa je za sezono 2026/27 dovolila možnost nastopov posameznikov iz obeh držav pod nevtralnim statusom, brez državnih simbolov in ob izpolnjevanju posebnih pogojev.

Razhajanja so tudi v hokeju. Mednarodno športno razsodišče (Cas) je 30. oktobra ugodilo pritožbi ruske hokejske zveze in Mednarodni hokejski zvezi (IIHF) naložilo, naj ruskim reprezentancam omogoči nastop na petih svetovnih prvenstvih leta 2027. Kljub temu Rusije ne bo na svetovnem prvenstvu do 20 let v Kanadi, ki se bo začelo 26. decembra, saj ji kanadske oblasti ne bodo dovolile vstopa. Češka je prav tako napovedala, da ruskim hokejistkam ne bo dovolila vstopa na januarsko svetovno prvenstvo do 18 let.

Švedska vlada si prizadeva preprečiti udeležbo ruskih športnikov na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Falunu. O tem, ali bodo ruskim tekmovalcem izdali dovoljenja za vstop v državo, pa bodo odločali pristojni državni organi, ki so pri odločanju neodvisni od vlade.