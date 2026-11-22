Zakaj bi se tri tedne podili za Tadejem Pogačarjem na dirki po Franciji, če lahko maja osvojite Giro? Tako razmišlja novi direktor dirke po Italiji Luca Guercilena, ki želi na start prihodnje izvedbe privabiti čim več kolesarskih zvezdnikov. Pri tem pa računa predvsem na morebitno odsotnost slovenskega šampiona. Pogačar je namreč med glavne cilje za sezono 2027 uvrstil rekordno šesto zmago na Touru, svetovno prvenstvo in Vuelto, kar bi lahko njegovim največjim tekmecem odprlo precej boljšo priložnost za osvojitev rožnate majice. »Giro leta 2027 je odlična dirka za kolesarja, ki želi prvič zmagati na eni od treh največjih etapnih dirk,« je Guercilena povedal za Domestique.

»Vsi vedo, da Tadej pogosto prevladuje na dirkah in da bo verjetno prevladoval tudi na Touru 2027. Zato menim, da bi lahko skupina nadarjenih kolesarjev ubrala drugačno pot in veliko pridobila, če bi se osredotočila na Giro,« je nadaljeval. »Če so raje tretji, četrti ali peti, je to njihov problem.« Italijan, ki je septembra prevzel vodenje kolesarskega dela organizacije RCS Sport, je prepričan, da nekateri kolesarji podcenjujejo pomen zmage na Giru. Namesto da bi se vsako leto osredotočali na Tour, kjer jih čaka Pogačar, bi lahko v Italiji dobili precej lepšo priložnost za največji uspeh kariere. »Če kolesar osvoji Giro, mu to spremeni kariero in življenje. Če tega ne razumejo in so raje tretji, četrti ali peti na kakšni drugi dirki, je to njihov problem,« je bil neposreden Guercilena.

3419 KILOMETROV in 50.250 višinskih metrov bo imel Giro 2027.

Pri tem ima v mislih predvsem 20-letnega francoskega čudežnega dečka Paula Seixasa, Mehičana Isaaca del Tora, Belgijca Remca Evenepoela in Jonasa Vingegaarda. Seixas je letos ob svojem prvem nastopu na Touru osvojil četrto mesto, oktobra pa z zmago na dirki po Lombardiji še potrdil, da sodi med največje talente svetovnega kolesarstva. Francoz je že dejal, da razmišlja o nastopu na Giru, čeprav bi ga pri Decathlon CMA CGM najbrž raje znova videli na domačem Touru.

Del Toro je leta 2025 na Giru že osvojil drugo mesto, Vingegaard pa bi se prihodnje leto lahko vrnil v Italijo branit letošnjo zmago. Nekoliko bolj zapleten je položaj Evenepoela, ki je oba dosedanja nastopa na Giru končal predčasno, povrhu pa njegov šef pri Red Bull-Bora-Hansgrohe Ralph Denk ni naklonjen možnosti, da bi Belgijec v isti sezoni nastopil tako na Giru kot na Touru.

Start v Trstu

Organizatorji so se v boj za največja imena podali že ob koncu letošnje sezone. Z moštvi in kolesarji so se pogovarjali tudi na dirki po Lombardiji, pri prepričevanju pa ne stavijo zgolj na traso, temveč tudi na boljšo logistiko, namestitve in kritje stroškov. Giro se bo začel 8. maja prihodnje leto v Trstu, že uvodna etapa pa bo za kratek čas zavila tudi na slovenske ceste. Druga etapa bo nato v celoti potekala po Sloveniji, od Ljubljane do Kopra.