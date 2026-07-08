Šef Red Bulla potrdil odhod Primoža Rogliča: kje bo nadaljeval kariero?

Primož Roglič bo po vsej verjetnosti član ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe le še do konca pogodbe, ki se izteče 31. decembra 2026. To, kar se je že nekaj časa napovedovalo, je zdaj dobilo tudi precej jasno potrditev.

Slovenski kolesarski as je trenutno povsem osredotočen na špansko Vuelto, kjer bo lovil zgodovinsko peto skupno zmago. A po koncu sezone ga očitno čaka še ena pomembna naloga: iskanje nove ekipe, s katero bi lahko v zadnjem delu kariere še enkrat poskusil tudi na Touru de France.

Šef ekipe Ralph Denk je v pogovoru z Danielom Bensonom potrdil, da se sodelovanje z Rogličem končuje ob izteku pogodbe. »Z nami je opravil del poti in zdaj je jasno, da se bo ta končala 31. decembra,« je dejal Denk. Ob tem je poudaril, da Roglič še vedno razmišlja kot vrhunski tekmovalec. »Je pravi športnik in želi nadaljevati, zato kapa dol. Zdi se, da je še vedno zaljubljen v ta šport, kar je res lepo.« Denk je zatrdil, da so razlogi za slovo športne narave. Ekipa naj bi v prihodnjih sezonah več prostora namenila mlajšim kolesarjem. »Prihaja cela vrsta supertalentov in v ekipi potrebujemo prostor za rotacijo,« je pojasnil.

Kje bo Roglič nadaljeval kariero, za zdaj ostaja odprto vprašanje. Benson piše, da to po trenutnih informacijah naj ne bi bila NSN ali Movistar, medtem ko naj bi pri Bahrainu že dali vedeti, da zanj nimajo dovolj denarja.