Senzacija svetovnega prvenstva brez kluba: star je 40 let in ima dve ponudbi za nadaljevanje kariere

Nogomet je znova pokazal, kako nepredvidljive zgodbe lahko prinese, v središču pozornosti pa se je znašel vratar Zelenortskih otokov Vozinha, ki je v 41. letu starosti postal eno najzanimivejših imen svetovnega prvenstva. Čeprav je v poznih igralskih letih, zanimanje zanj ne pojenja.

Izkušeni čuvaj mreže je nase opozoril z odličnimi predstavami že na začetku turnirja, posebej na tekmi proti Španiji, kjer je zbral niz izjemnih obramb in svoji ekipi pomagal, da je proti evropskim prvakom pustila odličen vtis. Dobre igre je nadaljeval tudi na naslednjih tekmah, posebej pa se je izkazal v izločilnih bojih proti Argentini, kjer je bil znova eden najzaslužnejših, da je njegova reprezentanca ostala konkurenčna.

Po koncu prvenstva pa se vratar vrača v klubsko negotovost, saj mu je potekla pogodba s portugalskim drugoligašem Chavesom in je trenutno brez kluba. Zanimanje zanj obstaja, za zdaj predvsem iz Južne Amerike. Po navedbah medijev sta pripravljenost, da ga pripeljeta v svoje vrste, pokazala dva brazilska drugoligaša, Atlético Goianiense in Avaí. Zanimivo je, da je Vozinha v zadnjem obdobju postal tudi marketinško zelo zanimiv, zato njegovo ime povezujejo s številnimi oglaševalskimi pogodbami v Braziliji. Njegova priljubljenost na družbenih omrežjih je naglo zrasla, iz razmeroma neznanega imena pa je postal globalno prepoznaven.

Kje bo nadaljeval kariero, bo še treba videti. Čeprav so ponudbe iz Brazilije konkretne, ni izključeno, da bi se lahko pojavil tudi kak evropski klub. Vozinha ima kot prost igralec zdaj odprte vse možnosti, potem ko je na mundialu spisal eno najbolj nenavadnih, a tudi najlepših zgodb turnirja.