NOGOMET

Šeško čaka novega trenerja, njegov klub zamenjal že sedmega v 13 letih

Manchester United se je poslovil od Rubena Amorima.
Ruben Amorim ni več trener Manchester Uniteda. FOTO: Phil Noble/Reuters
Luka Škoda
 6. 1. 2026 | 07:35
2:45
A+A-

Angleški prvoligaš Manchester United je po obupni lanski sezoni in po nedeljskem remiju proti Leedsu odpustil portugalskega stratega Rubena Amorima. Njegov odhod je zaskrbljujoča novica za Benjamina Šeška, ki ga je v klub pripeljal prav Portugalec. Slednji je za 22-letnika jamčil in mu dal priložnost, da se dokaže, letos že tako omejeni igralni čas Slovenca bo v prihodnje v primeru slabih predstav odvisen zgolj od dobre volje novega trenerja. Šeško mora zato kmalu najti pravo formo – na šestnajstih tekmah v angleški ligi je dosegel le dva zadetka in prispeval eno asistenco. Zadnje tri tekme je ekipa odigrala še brez glavnega dirigenta igre Bruna Fernandesa, zaradi česar je anemični napad Uniteda prejel toliko manj uporabnih žog. Ob odsotnosti Fernandesa in odhodu Amorima bo tako za mesto v prvi postavi ključno, da Šeško prikaže predstave, ki so ga krasile v Nemčiji in se dokaže novemu trenerju in navijačem.

Rdeči vragi bodo prihodnjo tekmo proti Burnleyu odigrali v sredo, ekipo bo začasno vodil Darren Fletcher. Še v nedeljo je po tekmi, na kateri sta nastopila Šeško in Jaka Bijol, Amorim sicer zatrjeval, da ne bo dal odpovedi in da bo delo opravljal, dokler ga ne bo nekdo zamenjal »V Anglijo sem prišel zato, da treniram Manchester United. Moja pogodba velja še 18 mesecev in nato se bo vodstvo odločilo, kako naprej,« je dejal. Očitno se je vodstvo odločilo predčasno, saj bo moral Amorim po 63 tekmah (25 zmag, 15 remijev in 23 porazov), ki jih je preživel na klopi Uniteda, službo poiskati drugje. Portugalec je ob prihodu na Old Trafford prevzel težko nalogo. Navijači vse od odhoda slavnega Alexa Fergusona čakajo, da se bodo rdeči vragi vrnili na zmagovita pota. V želji po ponovnem osvajanju lovorik je vodstvo v 13 letih zamenjalo kar sedem trenerjev, a tudi Amorim nalogi ni bil kos.

United je kljub slabi minuli sezoni obdržal Amorima na klopi in veliko stavil na letošnji poletni prestopni rok, v katerem je zapravil 230 milijonov evrov. Med najpomembnejše igralce, ki so se pridružili klubu, sodijo Šeško, Bryan Mbeumo in Matheus Cunha. Nekaj čara in svežine so novinci sicer prinesli, a ne dovolj, da bi ekipa našla zmagovalno formo. Za odhod Amorima sta bila usodna remija v zadnjih dveh krogih premier lige. V prejšnjem krogu je United remiziral z ekipo Wolverhampton, ki ima po 20 krogih zgolj šest točk, v nedeljo pa je ponovno iztržil le točko proti Leedsu, ki prav tako pripada spodnji polovici lestvice.

