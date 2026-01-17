  • Delo d.o.o.
NOV TRENER

Šeško dočakal dan D v Manchestru

Danes s slovenskim asom derbi Uniteda in Cityja.
Benjamin Šeško se je uveljavil v dresu kultnega kluba. FOTO: Craig Brough/Reuters
Benjamin Šeško se je uveljavil v dresu kultnega kluba. FOTO: Craig Brough/Reuters
Siniša Uroševič
 17. 1. 2026 | 11:37
A+A-

Na Otoku, kjer ponosno razpredajo o zibelki čudovite nogometne igre, obstaja nekaj »večnih derbijev«, primat prepričljivo pripada veliki bitki na Škotskem med Celticom in Glasgow Rangers. Kluba sta namreč zbrala izjemnih 447 medsebojnih tekem. Četudi manchestrski dvoboj Cityja in Uniteda še zdaleč nima takšne bilance, tudi njunih 197 tekem razkriva veličastno nogometno zgodovino. In danes bo prvič del te tudi naš reprezentančni dragulj Benjamin Šeško. Radečan Igra v najbogatejši in globalno najbolj spremljani nogometni ligi, povrh je član kultnega Manchester Uniteda, enega najbolj priljubljenih klubov na vse celinah zemeljske oble. In četudi »rdeči vragi« zadnja leta na igrišču še zdaleč ne dosegajo ravni svojih dnevov ponosa in slave, bodisi iz obdobja Bobbyja Charltona bodisi za mlajše navijače neprekosljivih dni Davida Beckhama, Ryana Giggsa in Cristiana Ronalda, je njihov dres posebna zgodba. Kdor ga nosi na igrišču, mu pripada vidno poglavje v pisani nogometni zgodovini.

76,50 milijona € je bil vreden Šeškov prestop iz Leipziga k Mancester Unitedu.

Šeško ga je kot nogometaš prvič oblekel v lanskem poletju, v prvih dneh mu ni šlo vse po željah. Podobno kot reprezentančnemu kolegu Jaki Bijolu v sosednjem Leedsu. Toda s svojim prepoznavnim garaškim pristopom in vztrajnostjo, za povrh pa še talentom vrhunskega napadalca, si je le priboril mesto v udarni enajsterici ter tudi tu začel vpisovati svojo strelsko statistiko. Nazadnje je zablestel ob gostovanju Uniteda pri Burnleyu, ob izidu 2:2 je zabil oba gola za goste. Ni presenečalo, ko so ga izbrali za igralca tekme. Toda danes pred njim je že novi izziv: nasproti bodo stali zvezdniki Manchester Cityja, v mestu bolj priljubljenega kluba, globalno pa v senci Uniteda. Večna tekmeca, čigar sedanja štadiona loči šestkilometrska razdalja, imata burno medsebojno zgodovino, sleherni med kluboma je doživljal velike vzpone in tudi boleče padce, prestiž v mestu je prav poseben. In četudi bodo trenerji vedno znova govorili, da točke za zmago štejejo enako na sleherni tekmi močne angleške lige, bo za navijače uspeh v mestnem dvoboju posebej podčrtan.

»Gola na prejšnji prvenstveni tekmi mi vlivata samozavest. Ampak najbolj pomembno je pomagati moštvu,« je dejal naš as in se skromno zahvaljeval ob kopici pohval. S temi pa ni skoparil nekdanji klubski in reprezentančni branilec Paul Parker: »Prav uživam ga gledati, kako zabija gole. In zdaj, ko ima moštvo novega trenerja Michaela Carricka, mu slog igre še bolj ustreza. Zanj je to nova priložnost dokazovanja, koliko mu pomeni naš klubski dres.« Na vrsti pa je manchestrski dan D. Iz slovenskega zornega kota z upanjem o vidni vlogi Benjamina Šeška!

FOTO: Tt
FOTO: Tt

