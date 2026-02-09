Šeško le opazuje čarovnije Michaela Carricka

PREMIER LEAGUE

Manchester United je ujel zmagoviti ritem, Benjamin Šeško pa sedi na klopi.

Pred dobrim tednom dni je Benjamin Šeško z lepim golom v sodniškem dodatku postal junak rdečih vragov na tekmi s Fulhamom, a to ni bilo dovolj, da bi prepričal trenerja Michaela Carricka. Nekdaj odlični zvezni igralec in kapetan Manchester Uniteda se je na trenerskem stolčku slovitega kluba znašel odlično, proti Tottenhamu je z 2:0 vpisal že četrto zaporedno zmago. Ena od žrtev revolucije na Old Traffordu je tudi Šeško, Carrick je slovenskega napadalca znova pustil na klopi do 75. minute, ko je semafor kazal 1:0. Slovenski napadalec je imel na glavi zadetek, ki bi zapečatil tekmo, neposrečena ...