Šeško po izjemnem golu: »Ko je šla žoga v mrežo, sploh nisem vedel, kaj se dogaja«

Četrta minuta sodnikovega dodatka na Old Traffordu. Izdihljaji tekme, občinstvo je obnemelo. Bruno Fernandes poda v kazenski prostor. Benjamin Šeško lepo sprejme žogo, a je s hrbtom obrnjen proti vratom Fulhama. Obrat, strel, gol, zmaga!.

Gledališče sanj je ponorelo, junak dneva pa 22-letni slovenski reprezentant, ki je uprizoril skok, svoj zaščitni znak, in užival v objemu soigralcev pod tribuno Stretford End. Frank Ilett, navijač, ki se je zaobljubil, da se ne bo ostrigel, dokler rdeči vragi ne zmagajo petkrat zapored, še ni bil bližje obisku frizerja. Mu bo pot pokazal Radečan?

Tri zmage je že nanizal United. Potem ko je premagal mestnega tekmeca Manchester City (2:0), je v gosteh ugnal vodilni Arsenal (3:2), v nedeljo je padel še Fulham (3:2). Kazalo je že na novo razočaranje, ko sta Raul Jimenez in brazilski rezervist Kevin izničila zadetka Casemira in Matheusa Cunhe ter poskrbela za izenačenje na 2:2.

5 golov je v Angliji dosegel Benjamin Šeško.

Toda zadnjo besedo je imel Šeško, ki je v igro vstopil v 74. minuti namesto Cunhe. Po petem golu v premier league je povedal, da so ga preplavila čustva. »Občutek, da sem pomagal ekipi, navijačem in klubu do zmage, je lep,« je povedal Šeško, ki je pred tem zadel proti Brentfordu, Sunderlandu in dvakrat proti Burnleyju, tokrat pa se prvič podpisal pod zmagoviti gol. In to kakšnega! »Bilo je neverjetno. Ko je šla žoga v mrežo, sploh nisem vedel, kaj se dogaja. Kakšen trenutek. Zelo sem ponosen, v Angliji se vse dogaja precej hitreje kot v Nemčiji.«

Veliko se sliši 85 milijonov evrov odškodnine, visoka je tudi njegova tedenska plača (180.000 evrov), a če bodo njegovi zadetki prinesli ligo prvakov, se bo vsak vloženi cent obrestoval. Po lanskem 15. mestu imajo navijači spet razlog za optimizem. »Smo kot eno. Mislim, saj smo vedno bili, ampak ne gre čez noč. Korak za korakom napredujemo. Stvari se zlagajo skupaj, to je najbolj vidno pri gibanju brez žoge. Vsi smo dvignili svojo raven igre, kar se kaže pri rezultatih,« pravi Šeško.

Ogromen gol

Prepričal je tudi trenerja Michaela Carricka, ki je preporodil ekipo po slovesu nepriljubljenega Rubena Amorima. »Velik trenutek zanj. Zelo vesel sem. Vsi v klubu, igralci, trenerji, osebje so bili navdušeni. Sprejem, ki ga je bil deležen ob vrnitvi v slačilnico, pove vse,« je dejal Carrick in nadaljeval: »Pri njem ni šlo toliko za samozavest. Bil je fantastičen, v zadnjih nekaj tednih smo z njim veliko delali na različne načine. Na treningih je bister, deluje nevarno, opravlja dodatno delo. Trenerji so opravili veliko dela, Travis Binnion se je ukvarjal z njim ena na ena. 'Ben' je velik talent, ima toliko pozitivnih stvari. In ta gol je ogromen. Občutek, ko napadalec doseže zmagoviti gol pred Stretford Endom tako pozno, je tisto, o čemer sanja. Resnično, sem vesel zanj. To si je zaslužil,« s pohvalami na račun slovenskega dragulja ni skoparil Carrick. Peter Zalokar