Šešku se je odprlo, Oblak junak tekme

Veliko vprašanj, menjav klubskega okolja in nerešenih statusov je bilo v slovenski izbrani vrsti ob septembrskem zboru na Brdu pri Kranju. Rezultat je bil primeren, namesto nadgradnje je bojeviti, a mestoma neprepričljivi predstavi proti Švedski sledil razpad sistema v Baslu. Danes je Slovenija v boljšem psihološkem momentu, ključni akterji izbrane vrste pa v igralskem vzponu, skrbi pa pomanjkanje minut v osrčju obrambne vrste. Na Kosovu in v Stožicah s Švico bo Slovenija postavljena pred drugačen izziv. Brezkompromisna igra na zmago selektorju ni najljubša, v pragmatični igri bo tokrat nujno potrebnih več elementov tveganja.

Dosežki v klubskih sredinah so v vzvratnem ogledalu, ko reprezentanti prestopijo prag Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju, šteje le slovenska izbrana vrsta. V mesecu dni od zadnjega reprezentančnega zbora se je slovensko jedro ustalilo v novih sredinah, največja zvezdnika Jan Oblak in Benjamin Šeško sta nanizala nekaj lepih predstav in osebnih mejnikov. Za dobro vzdušje ne škodi niti izvrstna jesen nogometašev Celja, Matjaž Kek je tokrat vpoklical tri Celjane: Žana Karničnika, Danijela Šturma in debitanta Žana Luko Lebana, ki odlično opravlja svojo nalogo med vratnicama.

V izbrani vrsti bo na svojo priložnost še čakal, kapetan Oblak je v zadnjih dveh tednih nanizal nekaj lepih predstav tudi v Madridu. Zasuk na mestnem derbiju z Realom in zmaga s 5:2 je Atleticu dala krila, pet golov je nasul še Frankfurtu v ligi prvakov, proti Celti minuli konec tedna je zmanjkalo sape (1:1). Oblak je bil izbran za najboljšega igralca tekme, Atletico je od 40. minute po rdečem kartonu Lengleta igral z desetimi in obleganje vrat rdeče-belih se je začelo.

Benjamin Šeško se je po težkem začetku na Otoku otresel pritiska.

»Z vsem spoštovanjem do nasprotnikov, za nas štejeta le dve zmagi, potrebujemo šest točk,« je pred tednom dni selektor razgrnil načrt za juriš na vse ali nič. Slovenijo v petek zvečer v Prištini čaka obleganje vrat Kosova. Bunker bo lažje prebiti s Šeškom, ki se je po težkem začetku sezone na Otoku otresel pritiska, dva zaporedna gola, tudi prvi pred domačimi navijači, sta mu dala krila. V napadu ob njem zaradi poškodbe ne bo tradicionalnega partnerja iz minulih sezon Andraža Šporarja, strelska forma Žana Vipotnika je nekoliko presahnila, a mu trener še vedno zaupa.

Pred mesecem dni je v Baslu škripalo povsod, tudi v osrčju zvezne vrste, kjer sta bila Timi Max Elšnik in Adam Gnezda Čerin za korak prepočasna. Kako bo na krilih? Prvi izbiri v Baslu Petar Stojanović (Legia) in Sandi Lovrić (Udinese) nista v vrhunski formi, adutom s klopi (Svit Sešlar, Dejan Petrović, Tamar Svetlin, Šturm) gre nekoliko bolje. Največ skrbi ima Kek zaradi forme osrednjih branilcev. Jaka Bijol v Leedsu še ni dobil priložnosti, nizko minutažo ima tudi Vanja Drkušić pri Zenitu.

Izhodišče Keka, strokovnega štaba in igralcev je jasno: točke so nujne, umetniški vtis pa v drugem planu.