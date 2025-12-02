  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODLIČEN ZAČETEK

Sijajen start slovenskih orlov

Domžalski as prvi skakalec v tej sezoni, ki je ubranil rumeno majico. Nad njim so navdušeni tudi tuji poznavalci tega športa.
Anže Lanišek je kot prvi smučarski skakalec v tej sezoni ubranil rumeno majico. FOTO: Roni Rekomaa/Reuters
Anže Lanišek je kot prvi smučarski skakalec v tej sezoni ubranil rumeno majico. FOTO: Roni Rekomaa/Reuters
Miha Šimnovec
 2. 12. 2025 | 12:33
3:30
A+A-

Zdajšnji pogled na skupni razvrstitvi svetovnega pokala v smučarskih skokih je iz slovenskega zornega kota zares čudovit. V moški konkurenci po tekmah na severu Evrope na vrhu seštevka kraljujeta Anže Lanišek (356 točk) in Domen Prevc (270), v ženski pa Nika Prevc (256) drži drugo mesto za vodilno Japonko Nozomi Marujama (380). V naših reprezentancah bi si – če odmislimo slabša peta člena, ki ostajata še brez točke – težko želeli boljši start v olimpijsko zimo. V domovino se je kajpak najbolj zadovoljen vrnil Lanišek. Potem, ko ga glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota ni uvrstil v zasedbo za uvodno preizkušnjo mešanih ekip v Lillehammerju, kar je začudilo tudi tuje poznavalce tega športa, je Žaba, kakor ga pravzaprav vsi kličejo, nato na posamičnih tekmah kot za stavo nizal vrhunske skoke in dosežke. Na petih preizkušnjah v Lillehammerju, Falunu in Ruki ni bil slabši od sedmega mesta.

Od uvodnega prizorišča na Norveškem, kjer si je priskakal sedmo in šesto mesto, je 29-letni Domžalčan še stopnjeval svoje nastope ter se zatem na Švedskem in Finskem trikrat zapovrstjo zavihtel na zmagovalni oder. Na generalki za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2027 je zablestel z drugim in prvim mestom, po katerem je prvič oblekel rumeno majico vodilnega v točkovanju za svetovni pokal, odlično pripravljenost pa je kronal še s podvigom na veliki napravi Rukatunturi. Z jubilejno deseto zmago med elito, s katero se je na večni slovenski lestvici povzpel že na tretje mesto za Petra Prevca (24) in Primoža Peterko (15), je še povečal vodstvo v skupni razvrstitvi in postal – zanimivo – prvi skakalec v tej sezoni, ki je ubranil prestižno majico. Po eno tekmo so jo nosili Avstrijca Daniel Tschofenig in Stefan Kraft ter Japonec Rjoju Kobajaši.

Zasluženi zmagovalec

»Rumena majica je očitno dala Anžetu dodatna krila. Že večkrat sem ob njegovih finalnih skokih rekel, da je v finalu čaral, toda zdaj je psihično trdnejši. Z zdajšnjo samozavestjo, ki si jo je izdatno okrepil z zmago v Falunu, ga bo težko ustaviti,« je med tekmo na finski velikanki razmišljal Werner Schuster, nekdanji skakalec in dolgoletni trener, ki že več let prenaša skakalne tekme na televizijski postaji Eurosport.

Potem ko so bili prireditelji prisiljeni odpovedati drugo serijo preizkušnje na Ruki, je še podkrepil svoje mnenje o Lanišku. »Anže zdaj skače izjemno stanovitno in lepo. S svojimi močnimi nogami se silovito požene z odskočne mize, v zraku lepo drži smuči, ne preveč ozko niti pretirano široko, roke ima tik ob telesu, pristaja pa v popoln telemark,« je pohvalil nosilca rumene majice in v isti sapi pribil, da je bil član SSK Mengeš – ne glede na odpovedani finale – povsem zasluženi zmagovalec. »Naj bodo razmere takšne ali drugačne: le redko zmaga napačni,« je poudaril 56-letni Avstrijec, oče obetavnega Jonasa Schustra, ki je – mimogrede – minuli konec tedna dobil priložnost namesto odsotnega Stefana Krafta. A je po spodbudnem kvalifikacijskem nastopu (12.) nato na tekmi z 39. mestom ni najbolje izkoristil. Obratno pot je ubral Lanišek, ki je po določenih težavah v kvalifikacijah (24.), kakor jih je sam poimenoval, v edini veljavni seriji prikazal bombastičen skok za drugo zaporedno zmago.

Več iz teme

smučarski skokizimski športiAnže LanišekDomen PrevcNika Prevc
ZADNJE NOVICE
12:54
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SERIJSKI MORILEC

Ne le sedem, je Ivan v resnici zagrešil več kot osemdeset umorov? (FOTO in VIDEO)

Obsojen za sedem umorov.
2. 12. 2025 | 12:54
12:33
Šport  |  Odmevi
ODLIČEN ZAČETEK

Sijajen start slovenskih orlov

Domžalski as prvi skakalec v tej sezoni, ki je ubranil rumeno majico. Nad njim so navdušeni tudi tuji poznavalci tega športa.
Miha Šimnovec2. 12. 2025 | 12:33
12:15
Novice  |  Slovenija
NEVARNOST NA CESTI

Voznik tovornjaka nevarno vijugal po cesti, za to ni bil kriv samo alkohol

Med vožnjo je tudi jedel.
2. 12. 2025 | 12:15
12:05
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI DECEMBER

Mozirsko smreko okrasil prvak v plezanju, je namreč med najvišjimi v Evropi (FOTO)

Ob tokratni okrasitvi Božične bajke Slovenije v Mozirskem gaju izbrali vodilo Ne morem brez tebe.
2. 12. 2025 | 12:05
11:48
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne nasedajte! “Zimski režim oken” je lahko past, opozarja strokovnjak

Nekateri trdijo, da gre za revolucionarno rešitev, drugi opozarjajo, da je le marketinška finta brez resničnega učinka. Kaj je torej res?
Kaja Berlot2. 12. 2025 | 11:48
11:33
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Kila je lahko nevarna: to so primeri, ko je treba čim prej obiskati zdravnika

Nastane, ko se organ ali tkivo izboči skozi šibko točko v okoliški mišici ali vezivnem tkivu.
2. 12. 2025 | 11:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ne boš verjel, koliko lahko prihraniš za programe, brez katerih ne gre!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

To orodje vam lahko zmanjša davčna tveganja že v prvem mesecu

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Ti deli telesa so najbolj na udaru za poškodbe pri smučanju

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Od Finske do Slovaške: evropski mozaik, ki ga bo zaokrožil praznični teden Brezmejnih božičnih luči v Novi gorici

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Naj se decembrska pravljica prične v Citycentru Celje

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
2. 12. 2025 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

Zakaj bi se odpovedali okusnemu sendviču?

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Kako preprosto do luksuznega razvajanja?

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kako nastajajo najbolj čarobne mojstrovine?

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Sladki trenutki z Deluxe: praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki