Sijajen start slovenskih orlov

Zdajšnji pogled na skupni razvrstitvi svetovnega pokala v smučarskih skokih je iz slovenskega zornega kota zares čudovit. V moški konkurenci po tekmah na severu Evrope na vrhu seštevka kraljujeta Anže Lanišek (356 točk) in Domen Prevc (270), v ženski pa Nika Prevc (256) drži drugo mesto za vodilno Japonko Nozomi Marujama (380). V naših reprezentancah bi si – če odmislimo slabša peta člena, ki ostajata še brez točke – težko želeli boljši start v olimpijsko zimo. V domovino se je kajpak najbolj zadovoljen vrnil Lanišek. Potem, ko ga glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota ni uvrstil v zasedbo za uvodno preizkušnjo mešanih ekip v Lillehammerju, kar je začudilo tudi tuje poznavalce tega športa, je Žaba, kakor ga pravzaprav vsi kličejo, nato na posamičnih tekmah kot za stavo nizal vrhunske skoke in dosežke. Na petih preizkušnjah v Lillehammerju, Falunu in Ruki ni bil slabši od sedmega mesta.

Od uvodnega prizorišča na Norveškem, kjer si je priskakal sedmo in šesto mesto, je 29-letni Domžalčan še stopnjeval svoje nastope ter se zatem na Švedskem in Finskem trikrat zapovrstjo zavihtel na zmagovalni oder. Na generalki za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2027 je zablestel z drugim in prvim mestom, po katerem je prvič oblekel rumeno majico vodilnega v točkovanju za svetovni pokal, odlično pripravljenost pa je kronal še s podvigom na veliki napravi Rukatunturi. Z jubilejno deseto zmago med elito, s katero se je na večni slovenski lestvici povzpel že na tretje mesto za Petra Prevca (24) in Primoža Peterko (15), je še povečal vodstvo v skupni razvrstitvi in postal – zanimivo – prvi skakalec v tej sezoni, ki je ubranil prestižno majico. Po eno tekmo so jo nosili Avstrijca Daniel Tschofenig in Stefan Kraft ter Japonec Rjoju Kobajaši.

Zasluženi zmagovalec

»Rumena majica je očitno dala Anžetu dodatna krila. Že večkrat sem ob njegovih finalnih skokih rekel, da je v finalu čaral, toda zdaj je psihično trdnejši. Z zdajšnjo samozavestjo, ki si jo je izdatno okrepil z zmago v Falunu, ga bo težko ustaviti,« je med tekmo na finski velikanki razmišljal Werner Schuster, nekdanji skakalec in dolgoletni trener, ki že več let prenaša skakalne tekme na televizijski postaji Eurosport.

Potem ko so bili prireditelji prisiljeni odpovedati drugo serijo preizkušnje na Ruki, je še podkrepil svoje mnenje o Lanišku. »Anže zdaj skače izjemno stanovitno in lepo. S svojimi močnimi nogami se silovito požene z odskočne mize, v zraku lepo drži smuči, ne preveč ozko niti pretirano široko, roke ima tik ob telesu, pristaja pa v popoln telemark,« je pohvalil nosilca rumene majice in v isti sapi pribil, da je bil član SSK Mengeš – ne glede na odpovedani finale – povsem zasluženi zmagovalec. »Naj bodo razmere takšne ali drugačne: le redko zmaga napačni,« je poudaril 56-letni Avstrijec, oče obetavnega Jonasa Schustra, ki je – mimogrede – minuli konec tedna dobil priložnost namesto odsotnega Stefana Krafta. A je po spodbudnem kvalifikacijskem nastopu (12.) nato na tekmi z 39. mestom ni najbolje izkoristil. Obratno pot je ubral Lanišek, ki je po določenih težavah v kvalifikacijah (24.), kakor jih je sam poimenoval, v edini veljavni seriji prikazal bombastičen skok za drugo zaporedno zmago.