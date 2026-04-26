Sin slavnega očeta doživel grozno poškodbo, zdaj prišle spodbudne informacije

Prizor iz Palerma je bil eden tistih, ob katerih se nogomet umakne v ozadje. Vratarja Cesene Jonathana Klinsmanna so po nesreči v sodnikovem dodatku z igrišča odnesli na nosilih, preiskave pa so pokazale zlom prvega vratnega vretenca in hujšo poškodbo vezi v vratu. Operacijo v Heidelbergu je uspešno prestal, sezona pa je zanj končana.

Priimek Klinsmann v nogometu ne potrebuje dodatne predstavitve. Oče Jürgen je bil izjemen napadalec, kariero je zgradil z goli, z naslovom svetovnega prvaka in tudi z vlogo selektorja nemške reprezentance ter trenerja Bayerna, nazadnje pa je vodil Južno Korejo. Sin Jonathan je šel po drugačni poti, izbral je nasprotno stran igrišča in se postavil med vratnici. Rodil se je v Münchnu, odraščal v Kaliforniji, nato pa je skozi ameriški razvojni sistem in evropske selitve iskal lastno pot.

V tej sezoni se je prebil v ospredje in opozoril nase. Pri Ceseni je zbral 35 nastopov in postal eden ključnih igralcev moštva, ki je bilo dolgo v boju za dodatne kvalifikacije za napredovanje v serie A. Jeseni je bil znova priključen ameriški reprezentanci, članskega debija sicer še nima, a je bil v širšem krogu kandidatov tudi za nastop na poletnem svetovnem prvenstvu.

Ob grdi poškodbi je gledalcem zastal dih, a se je 29-letnik izognil tragediji. Sporočil je, da bo zaradi zloma hrbtenice nekaj časa odsoten, se zahvalil zdravnikom, navijačem obeh klubov, prijateljem in družini, moštvu pa zaželel srečo v boju za končnico. Cesena je trenutno na 9. mestu.