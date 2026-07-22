Sin športnega direktorja Zlatka Zahović se vrača v NK Maribor (VIDEO)

V Ljudski vrt k nogometašem Maribora se vrača 30-letni napadalec Luka Zahović. Sin športnega direktorja Zlatka, ki se je v mariborski klub prav tako vrnil pred letošnjo sezono, je Maribor zapustil leta 2020, od odhoda iz Slovenije pa je igral na Poljskem, najprej za Pogon Szczecin, nato še za Gornik Zabrze, in nazadnje za romunski Cluj.

Je tudi reprezentančni kandidat

Luka Zahović, tudi reprezentančni kandidat, je zaenkrat za Maribor odigral 198 tekem, v katerih je dosegel 81 golov. Z njim je petkrat postal državni prvak in dvakrat tudi najboljši strelec slovenske lige, poroča spletna stran kluba.

»Dobili smo novega napadalca, ki dobro pozna ligo in ima izkušnje tako z Mariborom kot s slovenskim nogometom. V našem projektu je prepoznal pravo zgodbo, vanj verjame in se je bil za prihod v Maribor pripravljen odreči tudi precejšnjemu znesku denarja. Upam, da bo predstavljal pomemben del mozaika v uspešni zgodbi. Zelo pomembno je, da prihaja dobro pripravljen, saj je s svojim prejšnjim klubom opravil celotne priprave, bil v rednem procesu treninga, zato je že v delovnem ritmu in nam lahko takoj pomaga,« je ob krepitvi ofenzivnega dela moštva pojasnil športni direktor Zlatko Zahović.

198 tekem, 81 golov. Se nadaljuje... Luka Zahović, dobrodošel doma!

»Vesel sem, da sem nazaj. Prijetno se je vrniti domov, v znano, najljubše okolje, in že komaj čakam, da se pridružim moštvu ter gremo skupaj v nadaljevanje sezone. Posebno doživetje pa bo pomenil trenutek, ko bom spet lahko oblekel vijolični dres. Upam, da je pred nami uspešna zgodba in da bomo ponovili prejšnje uspehe,« pa je zadovoljstvo ob vrnitvi v besedah izrazil Luka Zahović.