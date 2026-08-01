Plača ne bo tako visoka, kot je Dončić pričakoval

Kar težko je verjeti, da se je liga NBA v letu, ko so podpisali rekordne pogodbe za nacionalno predvajanje košarkarskih tekem za kar 76 milijard dolarjev, znašla v ekonomskem položaju, ki ga ni pričakovala. A dogaja se prav to, za leta in leta prezrtih opozoril o težavah kabelskih operaterjev je vodstvo lige prejelo račun, spremembe bodo na bančnih računih občutili tudi gledalci. Tudi Luka Dončić, ki bi lahko ostal brez skoraj 40 milijonov dolarjev.

Priljubljenost lige NBA v Združenih državah Amerike raste, v minuli sezoni so bili zadovoljni z gledanostjo prenosov tekem, že vrsto let je košarka v ZDA najbolj priljubljen šport na družbenih omrežjih in med mlajšimi, ki uživajo v viralnih zabijanjih, metih za tri točke ali preigravanjih. Ugled je ligi prinesel rekordne pogodbe z velikimi medijskimi ponudniki, ki bodo v naslednjih enajstih letih za prenose odšteli kar 76 milijard dolarjev. A pozor, dogovor ne pokaže celotne slike, pravzaprav oblikuje le del medijskega prostora v ZDA.

Vključuje namreč le dogovor za prenose tekem na velikih mrežah, ki so dostopne v vseh zveznih državah (t. i. nacionalne tekme). Ob tem moštva individualno sklepajo tudi dogovore s televizijskimi postajami in mrežami, ki na lokalnem tržišču gledalcem ponujajo vse tekme njihovega domačega moštva. V praksi to pomeni, da gledalci v Los Angelesu na televiziji lahko spremljajo vse tekme Luke Dončića v dresu moštva Lakers in le izbrane prej omenjene nacionalne tekme drugih klubov.

SN doncic zasluzek

Stečaji pretresajo ligo

Pri sklepanju pogodb na lokalnih trgih se zapleta. Ponudniki kabelske televizije imajo zaradi spremenjenih navad gledalcev vedno več težav, konkurence je manj, cena televizijskih prenosov pa pada. In to močno, ponekod tudi za več kot 50 odstotkov. »Ne moremo mimo dejstva, da se sistem, ki je doslej deloval, ruši, zato bo potrebna sprememba. V stečaju je končalo 18 lokalnih televizijskih postaj, ki so doslej prenašale ligo NBA. Lokalne pravice so eden od glavnih virov prihodkov moštev, doslej so bile pomemben del našega poslovnega modela,« komisar lige Adam Silver na konferenci lastnikov moštev ni olepševal nastalega položaja.

Izpad prihodkov bodo čutili tudi igralci, klubom pa se že rušijo načrti. V kolektivni pogodbi med igralci in lastniki klubov je dogovorjeno, da je za plače namenjena polovica vseh ustvarjenih prihodkov. Glede na finančni učinek minule sezone nato določijo plačno kapico za prihodnjo, v kolektivni pogodbi je meja letne rasti navzgor omejena na 10 odstotkov. Klubi in igralci so pričakovali, da bo meja zaradi rasti prihodkov vsako leto dosežena, a se jim je zalomilo. V prihodnji sezoni bo plačna kapica višja le za 6,7 odstotka (znaša 164,9 milijona dolarjev), obeti za prihodnje sezone so slabši, liga pričakuje povprečno le petodstotno letno rast.

Luka najbrž ne bo pretirano slabe volje, četudi znesek ne bo povsem takšen, kot je predvideval. FOTO: Isabella Frias/Reuters

Podatek je pomemben za najboljše igralce v ligi, seveda tudi za Dončića. Njihova plača je v kolektivni pogodbi določena v odstotkih – trenutno Luka lahko prejme največ 30 odstotkov celotne plačne kapice, ko bo čez dve leti (po odigranih 10 sezonah v ligi) lahko podpisal maksimalno veteransko pogodbo, mu bo vsako leto pripadlo 35 odstotkov plačne kapice. Še lani so strokovnjaki za plače in pogodbe pri družbi ESPN ocenjevali, da bo Luka s petletno pogodbo zaslužil 414 milijonov dolarjev, že danes pa je jasno, da bo ta številka nedosegljiva. Če se bodo uresničile napovedi o petodstotni letni rasti, bo Dončić prejel nekaj manj kot 370 milijonov dolarjev, ob maksimalni desetodstotni rasti bi dobil skoraj 406 milijonov. Kljub vrtoglavim zneskom 36 milijonov ni majhna razlika.