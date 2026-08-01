  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NBA

Plača ne bo tako visoka, kot je Dončić pričakoval

Izpad prihodkov bodo čutili tudi košarkarji, klubom pa se že rušijo načrti.
S podpisom bo Luka Dončić počakal do leta 2028, ko bo dopolnil 10 let v ligi NBA in bo upravičen do t. i. supermax pogodbe. FOTO: Leon Vidic

S podpisom bo Luka Dončić počakal do leta 2028, ko bo dopolnil 10 let v ligi NBA in bo upravičen do t. i. supermax pogodbe. FOTO: Leon Vidic

SN doncic zasluzek

SN doncic zasluzek

Luka najbrž ne bo pretirano slabe volje, četudi znesek ne bo povsem takšen, kot je predvideval. FOTO: Isabella Frias/Reuters

Luka najbrž ne bo pretirano slabe volje, četudi znesek ne bo povsem takšen, kot je predvideval. FOTO: Isabella Frias/Reuters

S podpisom bo Luka Dončić počakal do leta 2028, ko bo dopolnil 10 let v ligi NBA in bo upravičen do t. i. supermax pogodbe. FOTO: Leon Vidic
SN doncic zasluzek
Luka najbrž ne bo pretirano slabe volje, četudi znesek ne bo povsem takšen, kot je predvideval. FOTO: Isabella Frias/Reuters
Nejc Grilc
 1. 8. 2026 | 06:35
3:56
A+A-

Kar težko je verjeti, da se je liga NBA v letu, ko so podpisali rekordne pogodbe za nacionalno predvajanje košarkarskih tekem za kar 76 milijard dolarjev, znašla v ekonomskem položaju, ki ga ni pričakovala. A dogaja se prav to, za leta in leta prezrtih opozoril o težavah kabelskih operaterjev je vodstvo lige prejelo račun, spremembe bodo na bančnih računih občutili tudi gledalci. Tudi Luka Dončić, ki bi lahko ostal brez skoraj 40 milijonov dolarjev.

Priljubljenost lige NBA v Združenih državah Amerike raste, v minuli sezoni so bili zadovoljni z gledanostjo prenosov tekem, že vrsto let je košarka v ZDA najbolj priljubljen šport na družbenih omrežjih in med mlajšimi, ki uživajo v viralnih zabijanjih, metih za tri točke ali preigravanjih. Ugled je ligi prinesel rekordne pogodbe z velikimi medijskimi ponudniki, ki bodo v naslednjih enajstih letih za prenose odšteli kar 76 milijard dolarjev. A pozor, dogovor ne pokaže celotne slike, pravzaprav oblikuje le del medijskega prostora v ZDA.

Vključuje namreč le dogovor za prenose tekem na velikih mrežah, ki so dostopne v vseh zveznih državah (t. i. nacionalne tekme). Ob tem moštva individualno sklepajo tudi dogovore s televizijskimi postajami in mrežami, ki na lokalnem tržišču gledalcem ponujajo vse tekme njihovega domačega moštva. V praksi to pomeni, da gledalci v Los Angelesu na televiziji lahko spremljajo vse tekme Luke Dončića v dresu moštva Lakers in le izbrane prej omenjene nacionalne tekme drugih klubov.

SN doncic zasluzek
SN doncic zasluzek

Stečaji pretresajo ligo

Pri sklepanju pogodb na lokalnih trgih se zapleta. Ponudniki kabelske televizije imajo zaradi spremenjenih navad gledalcev vedno več težav, konkurence je manj, cena televizijskih prenosov pa pada. In to močno, ponekod tudi za več kot 50 odstotkov. »Ne moremo mimo dejstva, da se sistem, ki je doslej deloval, ruši, zato bo potrebna sprememba. V stečaju je končalo 18 lokalnih televizijskih postaj, ki so doslej prenašale ligo NBA. Lokalne pravice so eden od glavnih virov prihodkov moštev, doslej so bile pomemben del našega poslovnega modela,« komisar lige Adam Silver na konferenci lastnikov moštev ni olepševal nastalega položaja.

Izpad prihodkov bodo čutili tudi igralci, klubom pa se že rušijo načrti. V kolektivni pogodbi med igralci in lastniki klubov je dogovorjeno, da je za plače namenjena polovica vseh ustvarjenih prihodkov. Glede na finančni učinek minule sezone nato določijo plačno kapico za prihodnjo, v kolektivni pogodbi je meja letne rasti navzgor omejena na 10 odstotkov. Klubi in igralci so pričakovali, da bo meja zaradi rasti prihodkov vsako leto dosežena, a se jim je zalomilo. V prihodnji sezoni bo plačna kapica višja le za 6,7 odstotka (znaša 164,9 milijona dolarjev), obeti za prihodnje sezone so slabši, liga pričakuje povprečno le petodstotno letno rast.

Luka najbrž ne bo pretirano slabe volje, četudi znesek ne bo povsem takšen, kot je predvideval. FOTO: Isabella Frias/Reuters
Luka najbrž ne bo pretirano slabe volje, četudi znesek ne bo povsem takšen, kot je predvideval. FOTO: Isabella Frias/Reuters

Podatek je pomemben za najboljše igralce v ligi, seveda tudi za Dončića. Njihova plača je v kolektivni pogodbi določena v odstotkih – trenutno Luka lahko prejme največ 30 odstotkov celotne plačne kapice, ko bo čez dve leti (po odigranih 10 sezonah v ligi) lahko podpisal maksimalno veteransko pogodbo, mu bo vsako leto pripadlo 35 odstotkov plačne kapice. Še lani so strokovnjaki za plače in pogodbe pri družbi ESPN ocenjevali, da bo Luka s petletno pogodbo zaslužil 414 milijonov dolarjev, že danes pa je jasno, da bo ta številka nedosegljiva. Če se bodo uresničile napovedi o petodstotni letni rasti, bo Dončić prejel nekaj manj kot 370 milijonov dolarjev, ob maksimalni desetodstotni rasti bi dobil skoraj 406 milijonov. Kljub vrtoglavim zneskom 36 milijonov ni majhna razlika. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Luka DončićLiga NBAkošarkapogodbaNBA
ZADNJE NOVICE
08:45
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Žarko Sajič v boj za Piran: izzval bo aktualnega župana Andreja Koreniko

Podporo Žarku Sajiču sta napovedali Popovičeva stranka Piran je naš in SD.
Boris Šuligoj1. 8. 2026 | 08:45
08:35
Šport  |  Tekme
PRVA LIGA TELEMACH

Z'dežele proti naslovu: Celje gosti Maribor, Olimpija lovi prvo zmago

V 3. krogu 1. SNL danes šampionski štajerski in prekmurski derbi.
Gorazd Nejedly1. 8. 2026 | 08:35
08:25
Bulvar  |  Tuji trači
PREZGODNJE SLOVO

Svet je izgubil oskarjevca

Svet žaluje za irskim glasbenikom: poklonili so se mu Bono, Bruce Springsteen in premier.
1. 8. 2026 | 08:25
08:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

Na železniški postaji Most na Soči prišlo do izrednega dogodka, promet so prekinili

Kriminalisti SKP PU Nova Gorica dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj.
1. 8. 2026 | 08:07
07:45
Poletje s SN
NAGRADNA IGRA

Sestra poslala, Stanislav zadel

Zadnja Lidlova vrednostna kartica naše nagradne igre je šla v Dramlje.
Mojca Marot1. 8. 2026 | 07:45
07:25
Bulvar  |  Tuji trači
GLASBENA TRILOGIJA

Severina presenetila z iskreno izpovedjo: »Mama mi je sešila obleko za na sodišče«

Njena nova skladba govori o čustvenih brazgotinah, ljubezni in notranjih bojih sodobne ženske.
Kaja Grozina1. 8. 2026 | 07:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki