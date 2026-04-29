Slabe novice iz Amerike, to je o Luki Dončiću povedal vplivni novinar

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se zagotovo ne bo vrnil na parket v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA in bi lahko izpustil tudi tekme konferenčnega polfinala proti Oklahomi, v kolikor si njegovi Los Angeles Lakers zagotovijo napredovanje, poroča ameriški ESPN. Dončić si je stegensko mišico poškodoval v začetku aprila prav na tekmi rednega dela NBA proti branilcem naslova Oklahoma City Thunder, že takrat pa je bila ob nekoliko hujši poškodbi zadnje lože časovnica za njegovo okrevanje postavljena med štirimi in šestimi tedni. Potem ko je 27-letni Slovenec odšel na dodatne terapije v Španijo in se nato vrnil v ZDA, zdaj počasi stopnjuje pripravljenost na treningih. Kljub temu je po besedah dobro obveščenega poročevalca ESPN Shamsa Charanie še daleč od nastopa na kakšni od tekem v končnici.

»Lukova pot k okrevanju je za zdaj počasna. Pričakovati je, da tudi če bodo Jezerniki premagali Houston in napredovali, Dončić proti Oklahomi ne bo igral,« je povedal eden najbolj vplivnih novinarjev v NBA. »Za zdaj še nima časovnice za vrnitev na parket, je pa začel delati določene vaje, kot je dejal trener Los Angelesa JJ Redick. Kljub temu še ni na točki, da bi napredoval do treningov ena na ena ter resnično obremenil nogo in pospešil svoje gibanje na igrišču,« je sklenil Charania.

Toda vse novice iz Los Angelesa niso slabe. Po poročanju ESPN bo po vsej verjetnosti na peti tekmi zaigral še en dlje časa odsotni jezernik Austin Reaves. Tudi 27-letni Američan je nazadnje igral proti Oklahomi v noči na 3. april, a se zdaj po poškodbi trebušne mišice vrača. Po zadnjem treningu je Američan potrdil, da je blizu vrnitve. »Rad bi se čim prej vrnil na tekme. Dobro se počutim in grem v pravo smer. Komaj čakam, da se v sredo zbudim in napadem še en dan,« je, kot ga navaja spletna stran NBA, povedal Reaves.