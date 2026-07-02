Slavje po nogometni tekmi se je sprevrglo v tragedijo: med množico umrli štirje ljudje (VIDEO in FOTO)

Množično proslavljanje zmage Mehike nad Ekvadorjem na svetovnem nogometnem prvenstvu se je sprevrglo v tragedijo. V središču mesta so umrli štirje ljudje, več kot 1.600 navijačev pa je potrebovalo zdravniško pomoč. Predsednik FIFA Gianni Infantino je izrazil globoko obžalovanje zaradi teh tragičnih dogodkov.

Štiri osebe so izgubile življenje med proslavljanjem zmage Mehike nad Ekvadorjem na svetovnem nogometnem prvenstvu, so v sredo sporočile oblasti. Tridesetletni moški je umrl zaradi zastoja srca po epileptičnem napadu in krvavitvi v prebavnem traktu.

FOTO: Quetzalli Nicte-ha Reuters

FOTO: Luis Cortes Reuters

Druge žrtve so bile povožene, ko se je množica zbrala pri spomeniku Ángel de la Independencia v središču mesta, je poročal portal Aristegui News. Moški (44) in dekle (19) sta se zadušila na ulici, je navedla nujna služba prestolnice na svojih spletnih straneh. Županja Clara Brugada je navijače pozvala, naj se »veselijo odgovorno, previdno in z empatijo«. Predsednik FIFA Gianni Infantino je izrazil globoko obžalovanje zaradi teh tragičnih dogodkov.

FOTO: Quetzalli Nicte-ha Reuters

FOTO: Armando Vega Reuters

Več kot 1.600 ljudi je prejelo zdravniško pomoč na stadionu Azteca, kjer je bila odigrana tekma, ter na proslavah po vsem mestu zaradi različnih poškodb, vključno z zlomi kosti in zastrupitvami z alkoholom, poroča Jutranji list.

FOTO: Armando Vega Reuters

FOTO: Quetzalli Nicte-ha Reuters