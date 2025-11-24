Slavni raper osupnil nad Dončićevim nakupom za 5 milijonov dolarjev: »Zdaj si Batman!« (VIDEO)

Luki Dončiću gre trenutno vse kot po maslu – na parketu blesti, sicer pa živi pravo hollywoodsko pravljico. Devet mesecev po tem, ko je iz Dallasa presedlal k Los Angeles Lakers, je slovenski superzvezdnik postal lastnik ene najredkejših avtomobilskih zveri na svetu. In kdo je prvi padel v trans ob njegovi novi pridobitvi? Nihče drug kot legendarni raper Snoop Dogg.

Po nedeljski zmagi nad Utah Jazz imajo Lakersi sijajen izkupiček 12–4, Luka pa igra sezono svojih sanj: 34,6 točke, 8,5 skoka in 9 asistenc na tekmo. Toda njegova forma ni edina stvar, ki v Los Angelesu privlači pozornost. V petek je trening Lakersov nepričakovano obiskal Snoop Dogg in med parkiranimi vozili zagledal črnega Bugattija W16 Mistral Roadster – Lukovo najnovejšo pridobitev, vredno kar 5 milijonov dolarjev.

»Pozabil sem svoje presnete ključe doma. Evo, zbudil sem se v novi Bugatti,« je v smehu pripomnil Snoop, ko se je slikal pred avtom, ki seveda ni bil njegov. Ko je končno prikorakal Luka, mu je glasbenik šaljivo dejal: »Ti si zdaj Batman.« Prestižni avtomobil namreč nekoliko spominja na temačno superjunaško vozilo. »A imaš varovanje? Rabiš dvojno varovanje,« je v smehu še pripomnil raper.

Avto, ki piše rekorde

Bugatti Mistral ni le lepotec – je pravcata pošast na asfaltu. Novembra 2024 je na preizkusni stezi v Papenburgu postavil rekord kot najhitrejši 'roadster' na svetu, s hitrostjo neverjetnih približno 453 km/h. Pod karbonskim površjem bije motor 8.0L Quad-Turbo W16 z osupljivimi 1.578 konji, ki Luko od 0 do 96 km/h popelje v le 2,5 sekunde. Ker je izdelanih samo 99, je Mistral obenem zbirateljski kos – eden najdražjih jeklenih konjičkov na trgu. A za košarkarja, ki je lani podpisal tri leta dolgo 165-milijonsko pogodbo, je to očitno nakup brez slabe vesti.

Že dolgo je znano, da je Luka nor na avtomobile. Lani je v intervjuju za Overtime razkril, da zbira jeklene konjičke in da jih ima kar trinajst. Takrat je razkazal svoj Brabus Rocket in dejal: »To je prav gotovo moj najljubši avto. Tisoč konjev, nor občutek vožnje.« Na vprašanje, ali je njegov sanjski avto Bugatti, je takrat skromno odvrnil: »Je, ampak je predrag. Bomo videli.« Le leto dni pozneje je športnik iz Ljubljane postal lastnik enega najredkejših Bugattijev na svetu.