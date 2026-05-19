Slovaški Hrvat Mislav Rosandić v Ljubljani vedno uživa

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je novi izziv. Po uvodni beri dveh točk za senzacionalno zmago s Češko (3:2) in nato porazom z Norveško (0:4) je danes na vrsti slovaška ovira. Pri izbrani vrsti dežele pod Tatrami je precej novih obrazov, med bolj izkušenimi je 31-letni branilec Mislav Rosandić. Zagrebčan se je pri 15 letih preselil na Slovaško, njegov največji uspeh na ledu je bronasta kolajna s Slovaško na OI 2022 v Pekingu.

Mislav, za vami sta dve tekmi na tem prvenstvu, bera točk je po zmagah z Norveško in Italijo brezhibna. Kako ste videli ta uvod?

»Ni bilo preprosto, danes vsi igrajo hokej. Poglejte Norvežane, polovica njihovih mladih fantov igra v močni švedski ligi, lahko si predstavljate, kako so napredovali. Slovaški hokej pa realno ne more več živeti na spominih in stari slavi, vedno znova se moramo potruditi za zmago. Tako bo tudi v torek s Slovenijo.«

Koliko poznate našo reprezentanco?

»Redno spremljam slovenski hokej, polovica reprezentantov je iz Olimpije, ki se je zelo dvignila v ICEHL. Poznam nekatere fante, prav veselim se, da bom na ogrevanju pred tekmo slišal meni znan jezik (smeh).«

Kako pa gledate na hokej na domačem Hrvaškem?

»Ni preprosto, seveda moraš dobiti pokrovitelje, sestaviti jedro mladih igralcev za prihodnost. Na Hrvaškem pa to ni preprosto. Otroci odhajajo predvsem v nogomet, kar res ne preseneča, saj je hrvaška reprezentanca v zadnjih osmih letih nizala res imenitne dosežke.«

Na Slovaškem si je ustvaril družino, med počitnicami je najraje v Dalmaciji in Istri.

Se veselite bližnjega mundiala, tudi Dinamo vam je verjetno kot zagrebškemu otroku zelo blizu?

»Pa še kako! Lepo bo spet stiskati pesti za hrvaško reprezentanco. Dinamo pa je zdaj na zasluženih počitnicah. Res je imel sijajno sezono, se že veselim naslednje. Nogomet je pač posebna zgodba na Hrvaškem, zato je tudi tako priljubljen med najmlajšimi. Ti pa se odločajo tudi za rokomet, košarko, v obmorskih krajih vaterpolo. Res v tej paleti športov ni lahko postaviti novih hokejskih temeljev.«

No, tudi v Sloveniji je podobno glede pisane množice različnih športnih panog.

»Vsekakor. Slovenska športna scena je sploh vredna občudovanja, pa naj si gre za ekipne ali posamične panoge. Imate nekaj asov najvišje ravni na zimski in poletni športni sceni.«

Kje si boste po prvenstvu privoščili oddih?

»Jaz bi najraje kar takoj odšel v Dalmacijo, v Pirovac pri Šibeniku, kjer sem bil celo otroštvo. Toda najprej grem seveda nazaj k soprogi in najini šestletni hčerki na Slovaško, malo bomo tam, odšli še na kakšno potovanje, ponavadi smo poleti dva tedna na Hrvaškem, lani smo uživali tudi v Istri. In na poti v te kraje se ustavimo v Sloveniji, prespimo v Ljubljani, kjer se vedno odlično počutim.«

Ostajate v Košicah pri lanskem prvaku in zdaj tretjeuvrščenem moštvu slovaške lige?

»Imam pogodbo še za naslednjo sezono, kako pa bo naprej, bom še videl. Dobro se počutim, zdaj sem v najboljših hokejskih letih. Nabral sem si dovolj izkušenj, obenem sem dobro telesno pripravljen. Ne vem, morda pa se kdaj v prihodnosti pridružim tudi Olimpiji (smeh) ...« Siniša Uroševič