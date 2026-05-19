  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOKEJ

Slovaški Hrvat Mislav Rosandić v Ljubljani vedno uživa

Pred risi je danes na SP v Švici tretja tekma, tokrat s Slovaško.
Slovenija in Slovaška ste na velikih hokejskih tekmovanjih že večkrat merili moči. FOTO: Reuters
Slovenija in Slovaška ste na velikih hokejskih tekmovanjih že večkrat merili moči. FOTO: Reuters
Siniša Uroševič
 19. 5. 2026 | 05:42
3:44
A+A-

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je novi izziv. Po uvodni beri dveh točk za senzacionalno zmago s Češko (3:2) in nato porazom z Norveško (0:4) je danes na vrsti slovaška ovira. Pri izbrani vrsti dežele pod Tatrami je precej novih obrazov, med bolj izkušenimi je 31-letni branilec Mislav Rosandić. Zagrebčan se je pri 15 letih preselil na Slovaško, njegov največji uspeh na ledu je bronasta kolajna s Slovaško na OI 2022 v Pekingu.

Mislav, za vami sta dve tekmi na tem prvenstvu, bera točk je po zmagah z Norveško in Italijo brezhibna. Kako ste videli ta uvod?

»Ni bilo preprosto, danes vsi igrajo hokej. Poglejte Norvežane, polovica njihovih mladih fantov igra v močni švedski ligi, lahko si predstavljate, kako so napredovali. Slovaški hokej pa realno ne more več živeti na spominih in stari slavi, vedno znova se moramo potruditi za zmago. Tako bo tudi v torek s Slovenijo.«

Koliko poznate našo reprezentanco?

»Redno spremljam slovenski hokej, polovica reprezentantov je iz Olimpije, ki se je zelo dvignila v ICEHL. Poznam nekatere fante, prav veselim se, da bom na ogrevanju pred tekmo slišal meni znan jezik (smeh).«

Kako pa gledate na hokej na domačem Hrvaškem?

»Ni preprosto, seveda moraš dobiti pokrovitelje, sestaviti jedro mladih igralcev za prihodnost. Na Hrvaškem pa to ni preprosto. Otroci odhajajo predvsem v nogomet, kar res ne preseneča, saj je hrvaška reprezentanca v zadnjih osmih letih nizala res imenitne dosežke.«

Na Slovaškem si je ustvaril družino, med počitnicami je najraje v Dalmaciji in Istri.

Se veselite bližnjega mundiala, tudi Dinamo vam je verjetno kot zagrebškemu otroku zelo blizu?

»Pa še kako! Lepo bo spet stiskati pesti za hrvaško reprezentanco. Dinamo pa je zdaj na zasluženih počitnicah. Res je imel sijajno sezono, se že veselim naslednje. Nogomet je pač posebna zgodba na Hrvaškem, zato je tudi tako priljubljen med najmlajšimi. Ti pa se odločajo tudi za rokomet, košarko, v obmorskih krajih vaterpolo. Res v tej paleti športov ni lahko postaviti novih hokejskih temeljev.«

No, tudi v Sloveniji je podobno glede pisane množice različnih športnih panog.

»Vsekakor. Slovenska športna scena je sploh vredna občudovanja, pa naj si gre za ekipne ali posamične panoge. Imate nekaj asov najvišje ravni na zimski in poletni športni sceni.«

Kje si boste po prvenstvu privoščili oddih?

»Jaz bi najraje kar takoj odšel v Dalmacijo, v Pirovac pri Šibeniku, kjer sem bil celo otroštvo. Toda najprej grem seveda nazaj k soprogi in najini šestletni hčerki na Slovaško, malo bomo tam, odšli še na kakšno potovanje, ponavadi smo poleti dva tedna na Hrvaškem, lani smo uživali tudi v Istri. In na poti v te kraje se ustavimo v Sloveniji, prespimo v Ljubljani, kjer se vedno odlično počutim.«

Ostajate v Košicah pri lanskem prvaku in zdaj tretjeuvrščenem moštvu slovaške lige?

»Imam pogodbo še za naslednjo sezono, kako pa bo naprej, bom še videl. Dobro se počutim, zdaj sem v najboljših hokejskih letih. Nabral sem si dovolj izkušenj, obenem sem dobro telesno pripravljen. Ne vem, morda pa se kdaj v prihodnosti pridružim tudi Olimpiji (smeh) ...« Siniša Uroševič

Več iz teme

Mislav RosandićhokejšportSlovenijaSlovaškasvetovno prvenstvo
ZADNJE NOVICE
05:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
NE NASEDAJTE!

Lažni policisti pobrali denar več Štajercem

Pristojni opozarjajo na prevare, spletni goljufi so že oškodovali več ljudi.
19. 5. 2026 | 05:13
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJEN

Najboljšega prijatelja Teodor z gorjačo ježevko skoraj ubil, pa se je le smejal (FOTO)

Teodor Jagodić Quao je bil obsojen na osem let za poskus uboja.
Moni Černe19. 5. 2026 | 05:00
00:37
Novice  |  Slovenija
AMPELOGRAFSKI VRT

Največji učni center na prostem z novo pridobitvijo

Pred časom so morali trto izsekati zaradi bolezni zlate trsne rumenice.
Oste Bakal19. 5. 2026 | 00:37
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Načrtno zaprt

O prednostih zapora ...
Branko Babič18. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Siniše Uroševiča: Visok davek na ledu

V življenjskem vsakdanu športnega novinarja je spomin poleg osebnih praznikov in mejnikov pogosto povezan s posameznimi velikimi tekmovanji.
Siniša Uroševič18. 5. 2026 | 22:25
22:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
ENA OSEBA POŠKODOVANA

Hud trk tovornjaka in osebnega vozila: sprednji del avtomobila je šel pod sprednji del tovornjaka (FOTO)

Eno osebo so morali odpeljati v celjsko bolnišnico. Osebno vozilo je popolnoma uničeno.
18. 5. 2026 | 22:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki