NAJZAHTEVNEJŠA PREIZKUŠNJA

Slovenca se odpravljata v boj s puščavo

Na startu relija Dakar sta znova tudi Simon Marčič in Toni Mulec.
Simon Marčič ne napoveduje več svojih ciljev. FOTO: Leon Vidic
Matic Rupnik
 1. 1. 2026 | 05:22
3:30
A+A-

Legendarni reli Dakar že desetletja velja za najzahtevnejšo vztrajnostno preizkušnjo v motošportu. Tekmovanje, ki so ga prvič priredili leta 1979, je postalo simbol za hitrost in vzdržljivost, dirkači z nepopustljivo voljo pa se podajo na okrog osem tisoč kilometrov dolgo pot čez nepredvidljiv teren, zaznamovan s sipinami in kamnitimi planotami. Na startu, ki bo 3. januarja v Yanbuju v Savdski Arabiji, bo zasedba raznolika. Na trasi bodo tekmovali z motocikli, štirikolesniki, avtomobili, tovornjaki in lahkimi prototipi, dirkali pa bodo tako profesionalci kot amaterski avanturisti. Vsakodnevno se bodo spopadali z navigacijskimi ugankami, ekstremnimi temperaturami (letos bo tudi mrzlo) in seveda različnimi etapami, ki bodo terjale veliko časa in iznajdljivosti.

Toni Mulec znova meri visoko. FOTO: Rally Zone
Na dirki bosta znova nastopila slovenska motorista Toni Mulec in Simon Marčič. Mulec v zadnjih letih postopno stopnjeval svoje skupne dosežke v kategoriji reli 2, v kateri je pred letom dni končal kot četrti, v skupni razvrstitvi pa je bil trinajsti. Deseterica se torej sliši kot realističen cilj. »Z motorjem se znam peljati, največja razlika bo v navigaciji. Še vedno pa je prvi cilj priti do cilja. Za uvrstitev okrog 15. mesta potrebuješ veliko sreče, za deseterico pa že malo tvegaš življenje,« poudarja izkušeni Korošec. Dirkal bo na prenovljenem tovarniškem motociklu znamke KTM, ki so ga najboljši imeli že na pretekli izvedbi relija. »Povsem drugačna geometrija je, a zelo pozitivna. Potreboval bom kakšen dan več, da se navadim nanj.« Zaveda se tudi močnejše konkurence v razredu reli 2, a mu veliko pomeni poznavanje ekipe. »Pri tem sem kar zahteven. Dobro je, da imam človeka, na katerega se lahko zanesem.«

Prvič z motorjem znamke Kove

Drugačno, a nič manj zahtevno pot ubira Marčič, eden od najizkušenejših udeležencev relija Dakar. Za njim je že deset zaporednih nastopov. »Menim, da sem prvi, ki bo več kot desetkrat zaporedoma nastopil na Dakarju, kar si štejem v veliko čast,« je poudaril Mariborčan, ki ostaja zvest kategoriji originals, v kateri dirkači nimajo pomoči mehanikov. »To je najbolj prvinski razred. Ne gre le za vožnjo z motorjem, razmišljati moraš, kje boš napadel in kje ne.«

Na Dakarju 2026 ga čaka velika sprememba, saj bo prvič dirkal z motociklom znamke Kove. »Motor je lažji in močnejši, kar sem lahko preizkusil v Katarju, ko sem prehiteval dirkače na ravninah. Je pa razpon moči drugačen, zato zahteva drugačen pristop na sipinah,« je pojasnil Marčič in opozoril tudi na zahtevne preizkušnje in razmere. »Ostaja maratonska etapa z vojaškimi suhimi obroki. Pomembno bo, kaj boš vzel s sabo.« V preteklih letih je pogosto napovedoval visoke uvrstitve, a se je prepogosto opekel. Zdaj ostaja previden. »Za 95 odstotkov tekmovalcev je prvi cilj priti do cilja. Napadal bom svoj najboljši rezultat, a sem se naučil, da ne napovedujem več ciljev. Vzamem, kar pride,« je še povedal Mariborčan.

