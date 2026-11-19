Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek opoldne izvedela, kdo ji bo marca stal na poti do prve uvrstitve v ligo A. Na žrebu v Nyonu, ki ga bo v živo spremljal selektor Boštjan Cesar, lahko dobi Dansko, Hrvaško, Srbijo ali Wales. Slovence čakata dve tekmi, doma in v gosteh. V vlogi favorita ne bodo proti nobenemu od štirih možnih tekmecev, izkušnjo s takšnim dvobojem pa že imajo. Lani so si proti Slovaški po podaljšku povratne tekme zagotovili obstanek v ligi B, tokrat bodo igrali za napredovanje.

Zadnja se je med možne tekmece uvrstila Danska. V skandinavskem derbiju je proti Norveški vodila z 2:0 in za četrtfinale potrebovala le remi, a je Erling Haaland v 96. minuti z enajstmetrovke zadel za norveško zmago s 3:2. Norvežani so si tako zagotovili četrtfinale, Danci pa bodo marca branili mesto med elito. Slovenija si je priložnost za napredovanje priigrala z drugim mestom za Švico. V šestih tekmah je zbrala 11 točk in izgubila le enkrat, na gostovanju v Luzernu.

Še pomembnejši žreb bo tik pred začetkom koledarske zime v Belfastu, kjer bodo sestavili kvalifikacijske skupine za evropsko prvenstvo 2028. Slovenija bo v drugem od petih bobnov. To pomeni, da se bo izognila reprezentancam iz svojega bobna, iz prvega pa bo dobila enega od nosilcev. Petkov žreb bo torej določil tekmeca za dve marčni tekmi, belfaški pa bo začrtal celotno pot do naslednjega evropskega prvenstva.

Za Cesarja bo do marca eno osrednjih vprašanj, ali bo lahko računal na Benjamina Šeška. Jeseni je ob njegovi odsotnosti več odgovornosti prevzel Žan Vipotnik, ki se vrača globlje po žogo in razigrava soigralce. Širša izbira v napadu bo pomembna že v marčevskem dvoboju, ko bo o napredovanju odločal seštevek dveh tekem.