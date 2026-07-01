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SP V NOGOMETU 2026

Slovenec spravil Mehičane na rob živčnega zloma! A kaj šele reči o lažni objavi FIFE ...

Pred tekmo je bilo napovedano, da zaradi njenega zamika ne bo odmora za pitje. Na koncu je bila odločitev spremenjena, na čigavo zahtevo, pa za zdaj ni znano ...
FOTO: Eloisa Sanchez Reuters
FOTO: Eloisa Sanchez Reuters
S. U.
 1. 7. 2026 | 15:23
 1. 7. 2026 | 15:23
2:45
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Nogometaši Mehike so v šestnajstini finala svetovnega prvenstva z 2:0 premagali Ekvador. Tekma je bila odigrana v Mexico Cityju, Mehičani pa so si veliko prednost priigrali po nekaj več kot pol ure igre, z zadetkoma Juliána Quiñonesa v 22. minuti in Raúla Jiméneza v 31. minuti. S tem so svoji reprezentanci zagotovili uvrstitev v osmino finala, kjer jih bo čakal boljši iz dvoboja med Anglijo in DR Kongom. Čeprav so Mehičani slavili, je ena podrobnost iz prvega polčasa sprožila veliko negativnih odzivov. Glavni sodnik tekme Slavko Vinčić je namreč igralce po mnenju mehiških navijačev poslal na odmor za pitje v povsem napačnem trenutku.

To se je zgodilo v 25. minuti, ko je Luis Romo krenil v obetaven napad oziroma protinapad, ki je bil ustavljen s prekrškom. Vtis je, da bi slovenski sodnik lahko, ali bolje rečeno moral, pustiti prednost, vendar je na koncu dosodil prekršek, nato pa igralce poslal na odmor.

FOTO: Raquel Cunha Reuters
FOTO: Raquel Cunha Reuters

Takšna odločitev je sprožila dodatno razpravo o novem pravilu, ki ga je FIFA premierno uvedla na letošnjem svetovnem prvenstvu, pri čemer se sklicuje na zdravje igralcev. Vtis je, da v to verjame zelo malo ljudi, še posebej če upoštevamo pričakovanja, da bodo nekatere televizijske hiše med SP ustvarile nekaj več kot 200 milijonov dolarjev prihodkov. Ugledni britanski BBC je v besedilu, objavljenem nekaj dni po začetku svetovnega prvenstva, razkril, da bi lahko ameriški Fox med SP samo z oglasi med odmori za pitje zaslužil 250 milijonov dolarjev oziroma skoraj 220 milijonov evrov.

Del tega “kolača” bo pripadel tudi krovni organizaciji svetovnega nogometa, zato je jasneje, kaj je bil eden glavnih motivov za uvedbo pravila. To se še posebej občuti med tekmami, na katerih so sodniki videti, kot da so nastavljeni na točno določeno minuto dvoboja, ko morajo igralce poslati na odmor, čeprav dogajanje na igrišču narekuje, da bi bilo bolje pustiti igro. To smo videli že večkrat, zdi pa se, da bo tako ostalo do konca prvenstva.

Omenimo še, da je FIFA na uradni spletni strani pred začetkom tekme objavila, da odmora za pitje na tej tekmi ne bo, razlog pa je bila nevihta z grmenjem, zaradi katere se je tekma začela z enourno zamudo. Krovna organizacija svetovnega nogometa je pozneje to objavo “nekoliko” spremenila in odstranila del, v katerem je bilo navedeno, da odmora za pitje ne bo.

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