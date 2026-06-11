Slovenija bo imela predstavnika na svetovnem prvenstvu: gre za sodnika, ki je razbesnel zvezdnike Reala

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Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo začelo v četrtek, končalo pa 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči s sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bosta sodila tekmo med Brazilijo in Marokom.
Obračun Brazilcev in Maročanov bo opolnoči s sobote na nedeljo po slovenskem času v East Rutherfordu oziroma New Jerseyju. Druga tekma skupine C bo tri ure pozneje v Foxboroughu, merila se bosta Haiti in Škotska, tekmo pa bo sodil Alžirec Mustafa Ghorbal.
Slavko Vinčić je eden najvidnejših slovenskih nogometnih sodnikov; FIFA-in mednarodni sodnik je od leta 2010, vrhunec kariere pa je dosegel leta 2024, ko je sodil finale lige prvakov med Borussio Dortmund in Real Madridom na Wembleyju. Real Madrid je aprila 2026 sam zapisal, da je bil Vinčić že petič delegiran za njihovo tekmo v ligi prvakov, in sicer za povratni četrtfinalni obračun Bayern – Real Madrid. Prav ta tekma je povzročila veliko polemik: Vinčić je v 86. minuti Eduardu Camavingi pokazal drugi rumeni oziroma rdeči karton, Bayern pa je nato z igralcem več zabil dva pozna gola in izločil Real. Trener Álvaro Arbeloa je po tekmi dejal, da je “sodnik odločil tekmo”, igralci Reala pa so bili vidno jezni; Arda Güler je po zadnjem žvižgu zaradi protestov prav tako prejel rdeči karton.