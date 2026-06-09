Slovenija brez mundiala, a z jasno vizijo

NOGOMET

Slovenci zelo solidni na Hrvaškem. Naslednjič jeseni doma s Škotsko.

Za slovensko nogometno reprezentanco je napočil čas počitnic. Ni je med tistimi 48 nacionalnimi moštvi, ki bodo v prihajajočih dneh igrala na mundialu v Severni Ameriki. Toda zgodba je bila zapravljena lani in zdaj je pred izbrano vrsto Boštjana Cesarja, ki je ob vstopu v koledarsko leto 2026 uradno nasledil Matjaža Keka – slednjega so včeraj predstavili kot novega trenerja nogometašev Rijeke –, poglavje v želji po vrnitvi Slovenije na veliko nogometno tekmovanje. Sodeč po videnem v Varaždinu, kjer je domača Hrvaška ugnala našo vrsto z 2:1 (Modrić 51., Mario Pašalić 90.+3; Šporar 83.), je ...