Slovenija je dobila evropskega prvaka, domačini pa zaprte ceste. Takšno je bilo prvenstvo (Galerija slik navijačev)

Šest dni, 14 dirk, več kot 800 kolesarjev, 12 občin in množice ob cestah. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu je končano. Slovenija je dobila evropskega prvaka Primoža Rogliča, svet je dobil dramatičnega prvaka Remca Evenepoela, domačini pa so dobili tudi precej zaprtih cest, obvozov in potrpežljivosti. Je bila velika kolesarska zgodba vredna vsega tega?

Slovenija je v sredo, 7. oktobra, sklenila enega največjih športnih dogodkov v zgodovini samostojne države. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu je med 2. in 7. oktobrom povezalo Ljubljano in Gorenjsko ter kolesarsko dogajanje pripeljalo v 12 slovenskih občin.

Na prvenstvu je bilo po uradnih podatkih več kot 800 kolesarjev iz več kot 50 držav, na programu pa je bilo 14 dirk. Tekmovali so mladinci, kolesarji in kolesarke kategorije do 23 let ter člani in članice oziroma uradno elite. Poleg cestnih dirk so bile na programu še vožnje na čas in mešani ekipni štafeti.

Toda številke same ne povedo vsega. Prvenstvo je bilo tudi velik preizkus za Slovenijo. Za organizatorje, policijo, občine, prostovoljce, prometne službe in predvsem za ljudi, ki živijo ob trasah. In prav zato je zdaj, ko je vsega konec, mogoče potegniti črto.

14 dirk v treh starostnih kategorijah

Prvenstvo je bilo razdeljeno na tri starostne kategorije: mladinci, U23 in elite. Ker so tekmovali moški in ženske, je bilo šest osnovnih tekmovalnih skupin. Skupaj je bilo na sporedu 14 tekmovanj. Program je vključeval cestne dirke in posamične vožnje na čas, posebnost prvenstva pa sta bili tudi mladinska in članska mešana ekipna štafeta. Čeprav je prvenstvo uradno trajalo šest dni, je bilo za številne prebivalce ob trasi bistveno daljše. Priprave, postavljanje ograj, prometna ureditev, navijaške cone in poznejše pospravljanje so namreč pomenili, da so bile nekatere ceste zaprte že pred prvo dirko in še po zadnji. V Šenčurju so bile na primer posamezne popolne zapore predvidene od 29. septembra, nekatere pa bodo trajale do 9. oktobra.

Možjanca je postala slovenski Alpe d'Huez. FOTO: Dejan Javornik

Od Ljubljane do Gorenjske

Prvenstvo ni bilo omejeno na eno mesto. Trase so povezale Ljubljano, Medvode, Škofjo Loko, Kranj, Vodice, Mengeš, Domžale, Kamnik, Komendo, Preddvor, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Vse dirke so se končale v Šenčurju, kjer je bil postavljen ciljni prostor. Prav tam je bila tudi ena najtežjih točk celotnega prvenstva - Možjanca.

Vzpon je dolg 2,1 kilometra, povprečni naklon znaša 10,2 odstotka, najstrmejši deli pa dosežejo skoraj 16 odstotkov. Zaključni krog je bil dolg 22,1 kilometra in je imel približno 367 višinskih metrov. To je bila odlična izbira. Tudi zato, ker so krajani zategadelj dobili asfalt med Možjanco in Štefanjo Goro in tudi zato, ker so krajani Češnjevka in Velesovega, na primer dobili veliko širšo cesto s kolesarskimi označbami in povsem novim asfaltom.

Možjanca je omogočila selekcijo, gledalcem ponudila naravno tribuno, televizijskim kameram pa atraktivne posnetke. Prav tam se je pokazalo, zakaj cestno kolesarstvo potrebuje težke vzpone: na ravnini je lahko velika skupina videti podobno, na takem klancu pa se razlike naredijo zelo hitro.

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Novi evropski prvak v kronometru je Primož Roglič! FOTO: Dejan Javornik

Jan Tratnik je bil celo prvenstvo izvrstno razpoložen. FOTO: Dejan Javornik

Najprej veliko razočaranje: Pogačarja ni bilo

Slovenija je prvenstvo pričakovala tudi kot veliko predstavo Tadeja Pogačarja. A največjega domačega zvezdnika na štartu ni bilo. Po padcu na Vuelti in poškodbah je bilo jasno, da se ne more vrniti v tekmovalno formo. Pogačar je sicer prišel v Slovenijo, prvenstvo spremljal in se pojavil tudi ob trasi, vendar je ostal gledalec. Podobna usoda je doletela Urško Žigart, ki prav tako zaradi padca in poškodbe ni mogla nastopiti. Za slovensko prvenstvo je bil to velik udarec. Če bi bila oba zdrava, bi imelo tekmovanje še precej večjo športno in medijsko težo. Ne predstavljamo si, kakšna bi bila potem sobota in nedelja na Možjanci? Toda potem je na sceno stopil Primož Roglič. In tako kot je to že storil, spet dvignil slovensko kolesarstvo v nebo.

Roglič je Sloveniji prinesel zlato

Če je bil Pogačar velika odsotnost, je bil Roglič veliki slovenski zmagovalec prvenstva. Na cestni dirki ni prišel do medalje, a je nato v vožnji na čas opravil svoje delo in postal evropski prvak. To je bil eden najlepših možnih zaključkov domačega prvenstva. Slovenski kolesar je evropsko zlato osvojil na domačih cestah, pred domačimi navijači in na prvenstvu, ki je bilo od začetka povezano prav z vprašanjem, ali lahko Slovenija na koncu osvoji naslov. Roglič je tako postal obraz slovenskega prvenstva.

Cestna dirka elite: zmaga za Evenepoela, drama do zadnjih centimetrov

Veliki finale moške cestne dirke pa je pripadel Belgiji. Remco Evenepoel je po izjemno razburljivi dirki premagal Italijana Giulija Cicconeja. Evenepoelu je kljub padcu v zaključku dirke uspelo nadaljevati in pozneje napasti še enkrat. Pri padcu mu je pomagala slovenska policistka in vse skupaj je bilo videti dramatično, da bolj ne bi moglo biti. Bron je osvojil Italijan Christian Scaroni. Odločitev o evropskem prvaku je padla praktično na ciljni črti in razlika je bila tako majhna, da je rezultat povzročil tudi nekaj polemik. Evenepoel je zmagal za le 0,0028 sekunde. Ciccone je pozneje javno zahteval več transparentnosti glede fotofiniša. Evropska kolesarska zveza je pojasnila, da končna slika ni klasična fotografija, ampak časovno sestavljena slika dogajanja na ciljni črti, zato lahko pride do optičnih deformacij koles in tekmovalcev, vendar to ne vpliva na pravilnost rezultata. Ampak, na nobenem prvenstvu se še ni toliko razpravljalo o zmagovalcu, kar slovensko prvenstvo spet šteje med drugačne.

Videli smo Demi Vollering! FOTO: Dejan Javornik

Remco Evenepoel je osvojil še zadnji majico, ki mu je manjkala iz sveta cestnega kolesarstva. FOTO: Dejan Javornik

Omrzel je nova slovenska kolesarska zvezda. FOTO: Dejan Javornik

Slovenci? Dobri, vendar brez medalje na cestni dirki

Slovenska moška ekipa je imela na domačem prvenstvu veliko odgovornost. Roglič je končal na desetem mestu, Jakob Omrzel je bil 13., Jan Tratnik 19., nekateri drugi Slovenci pa so odstopili. Rezultat je dober, vendar ne spektakularen. Če bi Slovenija dobila medaljo še na cestni dirki elite, bi lahko govorili o skoraj popolnem prvenstvu. Tako pa ostaja občutek, da je bila reprezentanca zelo blizu, a ni povsem izkoristila domačega terena. Kljub temu je treba upoštevati okoliščine. Pogačarja ni bilo, Roglič pa je moral računati tudi na taktiko drugih reprezentanc. Ocena članov: 8/10.

Omrzel je potrdil, da ga čaka velika prihodnost

Posebej pomemben je nastop Jakoba Omrzela. Trinajsto mesto med elito je za mladega slovenskega kolesarja zelo dober rezultat. Še pomembneje je, da je Omrzel pokazal, da se lahko v takšni konkurenci, na tako težki dirki, vozi z najboljšimi. Po nastopih v sezoni je bilo od njega veliko pričakovati, domače prvenstvo pa je to pričakovanje še povečalo. Slovenija očitno ne bo ostala brez naslednje generacije.

U23: Valjavec med najboljšimi

Med kolesarji do 23 let je nase opozoril Erazem Valjavec. Osmo mesto je lep rezultat, posebej ker je šlo za domače evropsko prvenstvo in izjemno močno mednarodno konkurenco. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Kanadi je zasedel 9. mesto. Mednarodna konkurenca je bila neusmiljena, zmagal pa je Španec Héctor Álvarez. Dirka je bila zelo zahtevna in polna napadov, padci pa so glavnino skrčili na približno 60 kolesarjev. Medalja je manjkala, vendar je osmo mesto rezultat, ki ga je mogoče oceniti zelo pozitivno.

Urška Žigart in Tadej Pogačar sta prišla na Mzgeževo poslovilno vožnjo. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Mladinci brez medalje, a z napadalnim pristopom

Tudi mladinsko prvenstvo je pokazalo, da se slovensko kolesarstvo lahko kosa z najboljšimi. Gal Stare je bil eden bolj opaznih slovenskih tekmovalcev, tri kroge od petih je vozil sam na čelu dirke, ki je potekala čisto ob hiši njegovega dedka in babice. Seveda so mu pred hišo ob trasi postavili pravo navijaško cono. Med mladinci je evropski naslov osvojil Norvežan Elias Dybing. Slovenski mladinci sicer niso posegli po medalji, vendar je pomembno, da se mladi kolesarji niso skrivali v glavnini in čakali na razplet. Mladinca Vanja Kuntarič Žibert in Maks Olenik sta bila na kronometru 8. in 10. Odličen uspeh glede na to, kako se slovenski kolesarji kljub Rogličevemu olimpijskemu zlatu izogibajo kronometrom.

Ženske brez Žigart so imele precej težje delo

Pri ženskah je bila zgodba nekoliko drugačna. Odsotnost Urške Žigart je pomenila velik primanjkljaj za slovensko reprezentanco. Ženska elita je zato v prvenstvo vstopila brez realnega pričakovanja boja za medalje. Evropska prvakinja je postala Demi Vollering. Nizozemka je napadla na zadnjem vzponu in naslov osvojila prepričljivo. Druga je bila prav tako Nizozemka Puck Pieterse, tretja pa Švicarka Marlen Reusser. Slovenski rezultat je bil v teh okoliščinah skromnejši. Pri vožnji na čas je bila Nika Bobnar 17.

200.000 ljudi ob eni sami dirki

In zdaj številka, ki pove največ o uspehu prvenstva. Moško elitno cestno dirko je ob trasi spremljalo kar 200.000 gledalcev. Podatek je objavila Evropska kolesarska zveza. Množice so se zgrinjale predvsem na najbolj atraktivne dele trase, med njimi na Možjanco in v okolico Šenčurja. To je za Slovenijo izjemen podatek. Končni skupni obisk vseh šestih dni bo še pomemben podatek za oceno gospodarskega in turističnega učinka prvenstva. Toda že 200.000 ljudi ob nedeljski dirki pove dovolj. Slovenci imajo kolesarstvo očitno res radi.

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Možjanca je bila slovenski spektakel

Če je treba izbrati en prizor prvenstva, je to Možjanca. Tam je bilo vse; kolesarji na meji svojih zmogljivosti, množica ob cesti, zastave, zvonci, transparenti in glasno navijanje. Vzpon je postal naravna tribuna. In prav tukaj je Slovenija pokazala svojo največjo prednost. Kolesarska kultura pri nas ni več nekaj, kar poznajo samo tekmovalci in manjša skupina navdušencev. Ko pride največja evropska dirka v domači kraj, pridejo ljudje ob cesto.

Toda za ljudi ob trasi je bila zgodba drugačna

Zdaj pride manj prijeten del. Ceste so bile zaprte. In to ne samo za nekaj minut. Na nekaterih odsekih so bile zapore kratkotrajne in so trajale približno 30 do 45 minut. Na zaključnem krogu pa so bile potrebne tudi večurne popolne zapore. Za dirko je to razumljivo. Za človeka, ki mora ob 8. uri zjutraj v službo, odpeljati otroka v vrtec ali priti do zdravnika, pa ni nujno. Prvenstvo je namreč potekalo po javnih cestah, ne na zaprtem dirkališču. Zato je moral vsakodnevni promet za nekaj dni sprejeti dejstvo, da je šport dobil prednost.

V Šenčurju so prvenstvo čutili še dlje

Posebej obremenjen je bil Šenčur. Tam ni šlo samo za nekaj ur zapore med dirko. Zaradi postavitve ciljne infrastrukture, navijaških con in drugih objektov so bile posamezne ceste zaprte več dni. Uradni prometni načrt je predvideval popolne zapore na območju Pipanove ceste in drugih odsekov že od 29. septembra, nekatere pa bodo trajale do 9. oktobra.

Torej, prvenstvo je trajalo šest dni, prometne posledice pa so trajale precej dlje. To je pomembna razlika, ki je obiskovalec ob progi morda sploh ni opazil. Kranj, Kamnik, Medvode, Cerklje ... vsi so morali prilagoditi promet Zapore niso prizadele samo Šenčurja. Dirke so potekale prek velikega dela osrednje Slovenije in Gorenjske. Policija je opozarjala, da bo treba na številnih odsekih računati na daljše potovalne čase in vnaprej načrtovati poti. Začetki nekaterih dirk so bili v Ljubljani, kar je pomenilo tudi začasne omejitve prometa v prestolnici. Na drugi strani pa so organizatorji pripravili parkirišča in navijaške cone ter obiskovalce usmerjali na mesta, kjer je bilo mogoče varno spremljati dirko.

Koliko je bilo nesreč?

Tu je treba biti zelo natančen. Uradnega skupnega zaključnega podatka o vseh prometnih nesrečah, incidentih in intervencijah, povezanih s prvenstvom, za zdaj ni. Zato ni korektno zapisati, da »nesreč ni bilo«, niti da jih je bilo »veliko«. Vemo pa, da je bila varnostna operacija izjemno velika. Policija je za prvenstvo angažirala približno 500 policistov, ki so skrbeli za varnost tekmovalcev, gledalcev in drugih udeležencev ter urejali promet vzdolž trase. Na samih dirkah je bilo nekaj padcev, kar je pri cestnem kolesarstvu pričakovano. Dirka U23 je bila denimo zaznamovana z več padci, ki so zmanjšali glavnino. Za celotno prvenstvo pa bo za resno oceno varnosti treba počakati na končno poročilo pristojnih služb.

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Je bilo zaradi prvenstva prometno preveč kaotično?

Odvisno, koga vprašamo. Za kolesarskega navijača verjetno ne. Za človeka, ki je moral več dni skozi območje Šenčurja, Preddvora, Cerkelj ali Kamnika, pa je bil odgovor verjetno drugačen. Toda tukaj je treba priznati tudi drugo stran: organizatorji so zapore objavili vnaprej, policija je promet urejala, na voljo so bili obvozi in parkirišča, prebivalci pa so dobivali navodila. Problem torej ni bil, da organizatorji ne bi vedeli, kaj počnejo. Problem je bil predvsem obseg dogodka. Če zaprete eno cesto za uro, je to nevšečnost. Če več dni zapirate različne odseke cest na območju več občin, pa se posledice seštevajo.

Domačini so morali pokazati precej potrpežljivosti

Prvenstvo je bilo zato tudi nekakšen test odnosa Slovencev do velikih športnih prireditev. Navijači so ga sprejeli z navdušenjem. Domačini ob trasi pa so morali sprejeti nekaj, česar pri nas nismo vajeni; da se vsakdanji promet za več dni prilagodi športu. In vendar ni mogoče spregledati dejstva, da se je velik del prebivalstva odzval pozitivno. Ob cesti so bili otroci, družine, starejši, kolesarji in številni ljudje, ki sicer kolesarskih dirk ne spremljajo redno. To je morda največji nevidni učinek prvenstva. Otroci so videli evropske prvake nekaj metrov od sebe.

Slovenija je opravila velik organizacijski izpit

Če potegnemo črto, je prvenstvo organizacijsko uspelo. Ni bilo brez težav. Ni bilo brez zapor. Ni bilo brez godrnjanja. Ni bilo brez padcev. Ni bilo niti brez polemik - fotofiniš Evenepoela in Cicconeja bo še nekaj časa predmet razprav. Toda velika športna prireditev je prišla v cilj. Tekmovalci so dobili varne trase, gledalci spektakel, televizije atraktivne posnetke, Slovenija pa je dobila evropskega prvaka. To je precej več, kot bi lahko zahtevali od enega prvenstva.

Kaj bi lahko naredili bolje?

Največja lekcija je verjetno komunikacija s prebivalci. Pri tako velikem dogodku ni dovolj objaviti zemljevida zapor. Ljudje želijo vedeti nekaj zelo konkretnega: Kdaj lahko grem od doma? Kdaj se lahko vrnem? Kje lahko parkiram? Ali bom lahko prišel do službe? Ali bo otrok lahko prišel v šolo? Ali bo do hiše mogoče z avtom? Čim bolj zapleten je prometni režim, tem bolj preprosta mora biti komunikacija. To je področje, kjer ima Slovenija še nekaj prostora za napredek.

Je bilo vredno?

Za športno Slovenijo gotovo. Evropsko prvenstvo je pokazalo, da lahko država velikosti Slovenije izvede velik mednarodni kolesarski dogodek. Več kot 800 tekmovalcev, več kot 50 držav, 14 dirk, 12 občin in množice ob cesti so velik organizacijski zalogaj. Toda vprašanje, ali je bilo vredno, ni samo športno. Za nekoga, ki je imel zaradi prvenstva nekaj ur prometnih težav, je odgovor drugačen kot za nekoga, ki je na Možjanci prvič v življenju videl evropskega prvaka. In oboje je legitimno. Velike športne prireditve imajo svojo ceno. Tokrat jo je delno plačal tudi vsakdanji promet. Vrhunske dirke, težke trase, dramatičen zaključek moške elite in slovensko zlato Rogliča. Roglič je osvojil zlato, Omrzel je bil zelo dober, Valjavec osmi, vendar je manjkala medalja na cestni dirki elite. 200.000 ljudi ob trasi moške elitne dirke je podatek, ki pove skoraj vse. Velik projekt je bil izveden brez očitnega organizacijskega zloma, policija in službe so imele izjemno veliko dela.

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Tako so se sodirkači poslovili od Luke Mezgeca. FOTO: Dejan Javornik

Promet in vpliv na domačine. Zapore so bile razumljive, vendar obsežne in za številne ljudi nedvomno neprijetne. Nekateri deli Šenčurja so posledice čutili že pred prvenstvom in jih bodo še po njem. In če bo čez nekaj let kdo vprašal, kaj je ostalo od evropskega prvenstva v Sloveniji, bo odgovor precej preprost. Ostal bo Rogličev evropski naslov. Ostal bo spektakel na Možjanci. Ostalo bo 200.000 ljudi ob progi. Ostali bodo Evenepoel, Ciccone in fotofiniš, o katerem se je govorilo po vsej Evropi. Ostal bo tudi Luka Mezgec, ki je na domačem prvenstvu odpeljal svojo zadnjo profesionalno dirko. Ostala pa bo tudi manj romantična lekcija: če želi Slovenija še več velikih športnih prireditev na javnih cestah, bo morala skupaj s športom še bolje načrtovati življenje ljudi, ki ob teh cestah živijo. Tokrat so Slovenci večinoma pokazali, da znajo potrpeti.

In ko se je prvenstvo končalo z evropskim zlatom Primoža Rogliča na domači cesti, je bilo marsikomu verjetno nekoliko lažje pozabiti na vse zapore.