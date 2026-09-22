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Slovenija je znova ostala brez Benjamina Šeška

Nogometna reprezentanca v zgodovinsko dolgem premoru išče pot v boljšo prihodnost.
Takole je Benjamin Šeško 13. oktobra zadnjič odpel himno v Stožicah. FOTO: Leon Vidic

Takole je Benjamin Šeško 13. oktobra zadnjič odpel himno v Stožicah. FOTO: Leon Vidic

Navijači bodo zaman čakali na udarnega aduta v napadu. FOTO: Leon Vidic

Navijači bodo zaman čakali na udarnega aduta v napadu. FOTO: Leon Vidic

Boštjan Cesar se zaveda, da je medenih tednov konec, v ligi narodov štejejo le zmage in točke. FOTO: Leon Vidic

Boštjan Cesar se zaveda, da je medenih tednov konec, v ligi narodov štejejo le zmage in točke. FOTO: Leon Vidic

Jaka Bijol je v Leedsu že vajen, da ga trener Daniel Farke pogosto seli na klop za rezervne nogometaše. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Jaka Bijol je v Leedsu že vajen, da ga trener Daniel Farke pogosto seli na klop za rezervne nogometaše. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Takole je Benjamin Šeško 13. oktobra zadnjič odpel himno v Stožicah. FOTO: Leon Vidic
Navijači bodo zaman čakali na udarnega aduta v napadu. FOTO: Leon Vidic
Boštjan Cesar se zaveda, da je medenih tednov konec, v ligi narodov štejejo le zmage in točke. FOTO: Leon Vidic
Jaka Bijol je v Leedsu že vajen, da ga trener Daniel Farke pogosto seli na klop za rezervne nogometaše. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Nejc Grilc
 22. 9. 2026 | 05:42
4:32
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Gorenjski športni biser je znova odet v nogometne barve, na Brdu pri Kranju je Boštjan Cesar zbral reprezentante za prihajajoče štiri tekme lige narodov, ki bodo začrtale smer dela in uspešnost selektorjevega mandata. Ni presenečenje, da igralci v nacionalni panožni center prihajajo z mešanimi popotnicami, jesen po velikem tekmovanju je v klubskih sredinah vselej razburljiva, četudi ne gre mimo dejstva, da se igralne minute na računih glavnih adutov ne zbirajo dovolj hitro. Poškodovanega Benjamina Šeška na Brdo ne bo.

344 dni mineva od zadnjega nastopa Benjamina Šeška v slovenskem dresu.

Čeprav koledarsko šele vstopamo v jesen, je za nogometaše spomin na poletje že oddaljen. In v primeru udarnega slovenskega aduta Šeška ne prav lep, večino časa je Beni izkoristil za rehabilitacijo poškodbe. Začetek sezone v Manchestru se ne odvija po njegovih željah, po nizu slabših rezultatov in šele 12. mestu na prvenstveni lestvici je stolček trenerja Michaela Carricka znova vroč, pritisk pa trener usmerja tudi v slovenskega napadalca.

Pogled na nedeljski kader rdečih vragov za tekmo s Fulhamom (srečno so izvlekli neodločen izid z 1:1) ni popravil razpoloženja: Šeško ni odpotoval v London, zaradi težav z golenjo je ostal v Manchestru, kjer je še včeraj opravljal dodatne preglede. »Res upam, da bom imel priložnost voditi tako Jana Oblaka kot Benija Šeška v istem oknu, za selektorja je to privilegij,« je pred dnevi razmišljal Cesar. Ob začetku zbora na Brdu je vodstvo nogometne zveze potrdilo sume – poškodba je bila prehuda in Šeško v naslednjih dveh tednih reprezentanci ne bo na voljo.

Bijol znova na klopi

Navijači bodo zaman čakali na udarnega aduta v napadu. FOTO: Leon Vidic
Navijači bodo zaman čakali na udarnega aduta v napadu. FOTO: Leon Vidic
Nasprotno je na Brdo odlično razpoložen dopotoval kapetan Oblak, ki pri Atleticu še naprej brani izvrstno, ob zmagi v mestnem derbiju z Realom (dve obrambi) je bil znova mirno sidro v na začetku sezone preveč razburkani in zmedeni obrambi. Cesar ima več skrbi z osrčjem obrambe, Kenan Bajrić izkušenj iz lige prvakov zaradi poškodbe ne bo unovčil, na klop za rezervne nogometaše pri Leedsu je po šestih prejetih golih proti Chelseaju v zadnjih dveh tednih znova zdrsnil Jaka Bijol. Steber obrambe in vicekapetan je nenehne selitve med klopjo in udarno enajsterico že vajen, v slovenski reprezentanci pa ni dvoma, da bo že na sobotni tekmi s Škotsko znova poveljeval zadnji vrsti. Tudi njegov partner v osrčju obrambe na Brdo prihaja lačen igre, Vanja Drkušić je septembra v dresu Espanyola zbral le eno igralno minuto … Veliko odgovornosti Cesar tokrat polaga na pleča igralcev iz 1. SNL, kar je dobro za kakovost domačega ligaškega nogometa, a Benjamin Verbič, Mark Zabukovnik in Žan Karničnik v prvem mesecu in pol nove sezone z izjemo nekaj prebliskov še niso pokazali razkošnega znanja. Adam Gnezda Čerin je po prestopu k Al Wahdi že našel tla pod nogami in z dvema asistencama proti Al Kuwaitu nakazal dvig forme, Sandi Lovrić pa je zaradi preteklih zaslug dobil reprezentančno vabilo, čeprav je v Vidmu večinoma prikovan na klop za rezervne nogometaše, edine minute je odigral v končnici izgubljene tekme z Interjem.

Vipotnik se je ogrel

Več kot 11 mesecev, natančneje od 13. oktobra lani, ko je Benjamin Šeško ob remiju s Švico zadnjič nosil slovenski dres, strokovna javnost že ugiba, kako bo videti sodelovanje z Žanom Vipotnikom v konici reprezentančnega napada. Vmes se je zgodilo marsikaj, tudi Vipotnik je po turbulentnem poletju in številnih prestopnih namigovanjih zdrsnil v igralsko krizo, a se je z dvema septembrskima goloma že vrnil v pravi strelski ritem. Andraž Šporar kot vselej v Bratislavi blesti, na Gorenjsko je pripotoval s popotnico štirih golov v zadnjih 180 minutah za Slovan, v napadu pa bo lahko računal tudi na podaje vse boljšega Danijela Šturma, ki je v dresu praške Slavie presegel napovedi in z dvema goloma v ligi prvakov proti Lensu postal eno od odkritij uvoda v sezono.

Z veliko neznankami se začenja reprezentančno okno, ki bo v veliki meri določilo uspešnost mandata Boštjana Cesarja na slovenski klopi. Naslednik Matjaža Keka lahko končno odtisne svoj pečat na moštvo in ga v novi podobi popelje v prihodnjo petletko, v primeru kolapsa pa bomo morda že govorili o začetku konca doslej neprepričljive Cesarjeve dobe na Brdu. Priložnost je imenitna, dve domači tekmi s Škotsko (26. t. m.) in Severno Makedonijo tri dni kasneje prinašata dovolj časa za implementacijo idej, gostovanji v Lucernu (3. oktober) in Glasgowu (6. oktober) pa bosta pokazali trenutno vrednost slovenskega moštva.

Boštjan Cesar se zaveda, da je medenih tednov konec, v ligi narodov štejejo le zmage in točke. FOTO: Leon Vidic
Boštjan Cesar se zaveda, da je medenih tednov konec, v ligi narodov štejejo le zmage in točke. FOTO: Leon Vidic

Jaka Bijol je v Leedsu že vajen, da ga trener Daniel Farke pogosto seli na klop za rezervne nogometaše. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Jaka Bijol je v Leedsu že vajen, da ga trener Daniel Farke pogosto seli na klop za rezervne nogometaše. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

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