Kar je uspelo Prevčevim, ni še nikomur na svetu! Poglejte, zakaj so zgodovinski fenomen

Družina Prevc iz Dolenje vasi pri Železnikih je spisala olimpijsko pravljico v Milanu, saj so prvič v zgodovini kar štirje sorojenci z olimpijsko medaljo. Z včerajšnjo zmago so tako Peter, Cene, Domen in Nika postali prva četverica sorojencev, ki je osvojila olimpijske medalje na zimskih igrah, hkrati pa tudi prva skupina treh ali več sorojencev, v kateri so tudi sestre, tako na zimskih kot na poletnih olimpijskih igrah.

Zmaga je bila še posebej pomembna za 26-letnega Domna Prevca, ki je postal četrti sorojenec z olimpijsko medaljo, potem ko je mlajša sestra Nika, stara 20 let, prej osvojila srebro. Do te tekme je bil Domen edini izmed sorojencev Prevc brez olimpijskega odličja. Najstarejši brat Peter, star 33 let, je na igrah 2014 in 2022 osvojil eno zlato, dve srebrni in eno bronasto medaljo, drugi najstarejši Cene, star 29 let, pa je na igrah 2022 osvojil srebrno medaljo.

Edini primerljiv družinski dosežek na vseh olimpijskih igrah menda pripada švedskim bratom Fåglum (Pettersson), ki so v kolesarstvu na poletnih igrah 1964 in 1968 skupaj osvojili osem medalj. Na spletu se omenja tudi hokejska družina Christian iz ZDA, kjer so trije bratje prinesli olimpijska odličja (srebro 1956 ter dve zlati 1960),

Prevčevi so zdaj postali edinstveni, saj Peter, Cene, Domen in Nika Prevc niso le nastopili na olimpijskih tekmah, temveč so vsi štirje osvojili medalje v isti disciplini – smučarskih skokih. Peter Prevc je pionir družinskega zbiranja medalj, saj je že v preteklosti osvajal odličja v Sočiju 2014 in Pekingu 2022, Cene Prevc je olimpijsko srebrno medaljo osvojil kot član moške ekipe v Pekingu, Nika Prevc je na ZOI 2026 že osvojila individualno srebro, Domen Prevc pa je z zlato medaljo v mešani ekipi zaključil družinski krog medalj, kar pomeni, da je družina skupaj zbrala kar osem olimpijskih odličij in še vedno ima priložnosti za nove uspehe.

Prevčevi sicer ne lovijo absolutnega seštevka medalj, tam še vedno kraljujejo znameniti italijanski sabljaški bratje Mangiarotti, saj je Edoardo sam zbral 13 olimpijskih medalj, njegov brat Dario pa 3, skupaj torej 16, a so se kljub vsemu vpisali v olimpijsko knjigo rekordov.