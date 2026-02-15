  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUGO MESTO

Slovenija ponovno za čisto petko! Spet smo ena najuspešnejših držav na ZOI po številu prebivalcev

Trenutno je Slovenija s štirimi medaljami uvrščena na visoko drugo mesto. Pred Slovenijo je le Norveška.
Nika Vodan, Anže Lanišek ter Nika in Domen Prevc so pred dnevi postali olimpijski prvaki. FOTO: Matej Družnik
Nika Vodan, Anže Lanišek ter Nika in Domen Prevc so pred dnevi postali olimpijski prvaki. FOTO: Matej Družnik
STA, A. Ka.
 15. 2. 2026 | 22:48
 15. 2. 2026 | 23:11
2:35
A+A-

Slovenska zimska športna odprava je teden dni pred koncem zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini osvojila štiri kolajne, od tega dve zlati, eno srebrno in eno bronasto. Trenutno jo to uvršča na visoko drugo mesto po uspešnosti glede na število prebivalcev, pred njo je le Norveška. Štiri osvojene slovenske kolajne v režiji slovenske reprezentance v smučarski skokih - zlato so osvojili Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Anže Lanišek na mešani ekipni tekmi ter Domen Prevc na posamični na veliki skakalnici, medtem ko je njegova sestra Nika osvojila srebrno na srednji ter bron na veliki skakalnici - pomenijo eno kolajno na 530.000 prebivalcev. Zimska športna velesila Norveška je v dosedanjem delu športnih iger v Italiji osvojila 26 odličij oziroma eno na 210.000 prebivalcev.

Na tretjem mestu je Avstrija (eno odličje na 710.000 prebivalcev), sledijo pa Latvija (930.000), Švedska (960.000), Švica (milijon), Nizozemska (1,6 milijona), Finska (1,9 milijona), Nova Zelandija in Italija (obe po 2,7 milijona), Bolgarija (3,2 milijona), Francija (4,6 milijona), ... Na 25. zimskih olimpijskih igrah je doslej skupno 25 držav osvojilo vsaj po eno odličje. Od športnih velesil so ZDA s 17 odličji na 17. mestu oziroma eno na 20 milijonov prebivalcev, na zadnjem mestu pa je Kitajska s štirimi odličji oziroma eno na 350 milijonov prebivalcev.

Slovenija največ odličij osvojila v Sočiju

Trenutni slovenski izkupiček na igrah v Milanu in Cortini je tretji najboljši v zgodovini slovenskega športa na dosedanjih desetih zimskih olimpijskih igrah. Slovenija je največ odličij osvojila v Sočiju 2014. Tedaj so se slovenske športnice in športniki vrnili s kar osmimi kolajnami oziroma eno na 250.000 prebivalcev, pred štirimi leti v Pekingu pa so v domovino prinesli sedem medalj oziroma eno na 296.991 prebivalcev. Slovenija na svojih premiernih zimskih igrah v Albertvillu 1992 ni osvojila nobene kolajne, brez tovrstnega plena pa je ostala tudi na igrah v Naganu 1998 in Torinu 2006. V Lillehammerju 1994 in Vancouvru 2006 je osvojila po tri, v Pyeongchang 2018 dve, v Salt Lake Cityju 2002 pa eno.

Več iz teme

medaljeSlovenijaolimpijske igresmučarski skokiNika PrevcNika VodanDomen PrevcAnže Lanišek
ZADNJE NOVICE
22:48
Šport  |  Odmevi
DRUGO MESTO

Slovenija ponovno za čisto petko! Spet smo ena najuspešnejših držav na ZOI po številu prebivalcev

Trenutno je Slovenija s štirimi medaljami uvrščena na visoko drugo mesto. Pred Slovenijo je le Norveška.
15. 2. 2026 | 22:48
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Nekaj ne štima

O Olimpijskih igrah.
Aljana Fridauer Primožič15. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Konec svobode

Najbolj paradoksalno pa je, da se ta oblast sama ne drži tega, kar želi zapovedati nam.
Matej Lahovnik15. 2. 2026 | 22:25
22:15
Šport  |  Odmevi
TRETJA KOLAJNA

Pirc Musar navdušeno čestitala tudi Božidarju Prevcu, Klakočar Zupančič: »Žarimo od ponosa in veselja«

Niki Prevc so za bronasto medaljo med drugim čestitali Nataša Pirc Musar, Robert Golob in Urška Klakočar Zupančič.
15. 2. 2026 | 22:15
21:26
Novice  |  Slovenija
KURENTI

Ste videli, s kom se je Janša tokrat slikal? Že kliče pomlad (FOTO)

Na Instagramu je objavil sliko, na kateri ga lahko vidimo v družbi treh kurentov - enega manjšega in dveh večjih.
15. 2. 2026 | 21:26
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODROST ZA VSAK DAN

Iris Mulej ne tarna: Optimizem je kot disciplina (Suzy)

Po njenem mnenju se nam z zavestnim delom na sebi res spremeni tudi življenje.
15. 2. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki