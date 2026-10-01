Slovenke navdušile z uvrstitvijo v najboljšo deseterico

Z zmagoslavjem Uzbekistana v moški in Kitajske v ženski konkurenci so se v nedeljo v Samarkandu sklenili skoraj dva tedna trajajoči boji na 46. šahovski olimpijadi. Domačini so upravičili pričakovanja številnih navijačev in ponovili uspeh izpred štirih let. Na krilih izjemnega Nodirbeka Abdusattorova, ki je na prvi šahovnici z zmogljivostnim ratingom 2869 točk poskrbel za najboljši individualni dosežek celotnega tekmovanja, so vodili od začetka do konca in zelo suvereno osvojili drugi olimpijski naslov.

V ženski konkurenci so Kitajke prišle do sedme olimpijske lovorike, njihov tokratni podvig pa je bil nekoliko presenetljiv, saj so nastopile brez treh svojih najboljših igralk, aktualne svetovne prvakinje Ju Wenjun in njenih zadnjih dveh izzivalk, Lei Tingjie in Tan Zhongyi. Njihova nova generacija mladih igralk na čelu z Zhu Jiner in komaj 16-letno Lu Miaoyi je začela s četrtega izhodišča in z zmagoslavjem nakazala, da bi se kitajska prevlada v ženskem šahu lahko nadaljevala tudi v prihodnje.

Slovenska reprezentanca se veseli izjemnega dosežka deklet, ki so z delitvijo osmega mesta in končnim desetim mestom dosegle drugo najvišjo uvrstitev naše ženske ekipe v zgodovini olimpijad. Z dobrimi predstavami na prvi oziroma drugi šahovnici sta ekipo odlično vodili Laura Unuk in Zala Urh, posebej pa je izstopala 20-letna Vesna Mihelič, ki je prejela bronasto kolajno za tretji najboljši dosežek na peti šahovnici. Svoj olimpijski krst je odlično prestala komaj 15-letna Postojnčanka, ki se je v pomembnih dvobojih proti Azerbajdžanu in Franciji suvereno postavila po robu precej bolj renomiranim tekmicam. Fantje kljub visokim pričakovanjem po odpovedi najboljšega igralca Vladimirja Fedosejeva tik pred začetkom turnirja tokrat niso bili v igri za visoka mesta. Slab vtis iz prvega dela so v zaključku vendarle popravili in z 31. mestom nekoliko izboljšali svoje ratinško izhodišče.

Beli na potezi. Mihelič – Mammadova, Samarkand 2026 Kako je naša igralka matirala tekmico? REŠITEV: 1.Lf7+! Txf7 2.Dc8#