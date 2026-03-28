NOGOMET

Slovenska nogometna reprezentanca začenja novo poglavje

Pod vodstvom Cesarja drevi Madžari, v torek Črnogorci.
Andraž Šporar (v sredini) bo v odsotnosti Benjamina Šeška nosil večje breme v konici napada slovenske reprezentance. FOTO: Leon Vidic
Andraž Šporar (v sredini) bo v odsotnosti Benjamina Šeška nosil večje breme v konici napada slovenske reprezentance. FOTO: Leon Vidic
Jernej Suhadolnik
 28. 3. 2026 | 16:15
3:57
A+A-

Slovenska nogometna reprezentanca je vstopila v novo obdobje, drevi (18) bo sprejela prvi izziv pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja. Dolgoletni kapetan Slovenije in nogometaš z največ nastopi za izbrano vrsto bo sprejel popolnoma novo nalogo, četudi de facto ne bo prvič vodil članske reprezentance. Navijači v vsakem primeru zvedavo pogledujejo proti današnji tekmi v Budimpešti in drugi torkovi prijateljski tekmi v Podgorici. Cesar je v tem tednu skupaj s sodelavci na Brdu opravil vse, kar si je zamislil za štiri do pet dni skupnih priprav, če odmislimo dejstvo, da v jati ni treh pomembnih mož – Benjamina Šeška, Jana Oblaka in Davida Brekala.

Rezultat bo vedno v ospredju

»Rezultat bo vedno v ospredju, čeprav gre za prijateljsko tekmo. Najprej želim resda videti pri fantih pravo energijo, da bomo še bolje vedeli, kako se postaviti v obrambi in v napadu, kako izvajati visok pritisk na njihovo zadnjo vrsto in kako se nizko braniti. Poudarek bo na naši igri z žogo, tako v začetni gradnji igre kot na sredini igrišča,« je Cesar pojasnil, kaj ga bo zanimalo na imenitnem štadionu Puskas Arena, ki premore 67.000 sedežev in bodo na njem igrali tudi letošnji finale Uefine lige prvakov. Mimogrede: tudi štadion Ferencvarosa s 23.000 sedeži je objekt, kakršnega si lahko pri nas le želimo. Tokratno merjenje moči z Madžarsko in Črno goro ter junijski paket močnih tekem – vključno s Hrvaško v Varaždinu –, to bodo kar pravšnji preizkusi za reprezentanco, ki jo jeseni čaka šest tekem v ligi narodov B z močnimi reprezentancami Škotske, Švice in Severne Makedonije. Kvalifikacije za euro 2028 bodo sledile naslednje leto.

205 milijonov evrov velja na trgu igralski kader Madžarske, 80 milijonov evrov kader Slovenije brez Benjamina Šeška.

»Operacija Hrvaška« bo zaživela po tokratni akciji, tudi značilnosti Črnogorcev, ki jih vodi nekdanji as Mirko Vučinić, bodo na mizi šele v nedeljo. Slovenci razmišljajo le o Madžarih, ki bodo vse prej kot enostaven tekmec. Tako je bilo tudi v vseh dosedanjih medsebojnih dvobojih sosednjih držav; zadnja prijateljska tekma je leta 2008 pripadla selekciji Matjaža Keka. Navijači lahko pričakujejo najmočnejšo začetno enajsterico, sestavljeno iz igralcev, ki so tokrat na voljo selektorju Cesarju. V napadu bodo skoraj zanesljivo dobili neko priložnost najmanj trije napadalci – Andraž Šporar (Slovan), Žan Vipotnik (Swansea) in Aljoša Matko (Ujpest) igrajo v odlični formi. Slednji pozna madžarske razmere, saj je eden od treh napadalcev pri Ujpestu iz Budimpešte, ki domuje na štadionu s 13.000 sedeži; ob njem sta namreč tu še Milan Tučić in Nejc Gradišar. Tudi v drugih linijah ne bo večjih sprememb, igralski kader ima podobno strukturo že zadnjih nekaj let, zato bo v ospredju čakanje na morebitne igralne in taktične zamisli Kekovega naslednika na klopi reprezentance. Cesar je napovedal, da želi letos uigrati in osvojiti najmanj dve različici slovenske igre, Slovenci bodo pripravljeni igrati tako s štirimi kot tremi/petimi branilci v liniji, tako na preskok igro kot na pritisk čez sredino igrišča.

Po dežju posije sonce

Bomo videli, kaj bo opravila gostujoča odprava v klasični evropski metropoli z bogato zgodovino in približno 1,7 milijona prebivalcev. Organizatorji drevišnjega spektakla pričakujejo na Puskas Areni približno 50.000 gledalcev, gostom torej ne bo lahko. Slovence je sinoči v Budimpešti resda pričakalo deževno vreme – na uradni konferenci sta spregovorila Cesar in današnji kapetan Jaka Bijol –, sobota naj bi bila svetlejša in bolj sončna, toda prav v času prijateljske tekme med Madžarsko in Slovenijo bi lahko nogometaše osvežila tudi kakšna kaplja ob temperaturi 10 stopinj Celzija.

