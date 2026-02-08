  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ALPSKO SMUČANJE

Slovenska olimpijka razkrila, kaj jo je najbolj izklesalo: »Ko izgubiš fizično moč ...«

Prvič se je učila smučati že pri dveh letih, ko sta ji starša po otroški progi raztresla velikonočna jajčka in jo spodbudila, da jih pobere na smučeh.
Lila Lapanja FOTO: Instagram L. L.
Lila Lapanja FOTO: Instagram L. L.
N. P.
 8. 2. 2026 | 21:15
 8. 2. 2026 | 21:22
A+A-

Vrhunska smučarka Lila Lapanja ne želi, da bi ljudje njen olimpijski nastop videli kot čarovnijo dveh minut. Ravno obratno. Za Slovenske novice je povedala, da javnost praviloma vidi le bleščeče drobce celotne zgodbe, vse drugo pa ostane skrito: »Vidijo dve minuti, ko dirkam,« je razkrila in dodala, da se »vse zgodi, ko nihče ne gleda«. 

V Kaliforniji rojena športnica slovenskih korenin pravi, da gledalci »ne vidijo ogrevanja«, ki ga naredi pred smučanjem vsako jutro, »ali popoldanskega treninga pred večerjo«. Za tistima dvema minutama na progi se skriva še veliko več. Po njenih besedah ostaja neopaženo še nekaj: »Čas vmes, da poiščem počitek, se povežem s prijatelji ali družino ali se ukvarjam s hobiji.« Pravi, da se tukaj vrhunski šport izkaže kot način življenja, ne le kot pot od starta do cilja: »V bistvu se športniku večina življenja zdi kot trening,« je iskrena.

Zato si, kot pravi, ne more privoščiti kaosa: v samoorganizaciji in upravljanju s časom je po njenem treba najti užitek. Poudarila je, da priprave na olimpijado zanjo niso poseben ritual, ampak nadaljevanje procesa, ki ga dobro pozna. »Moje olimpijske priprave bodo enake kot za katero koli drugo dirko,« je dejala.

Lapanja bo nastopila v ženskem slalomu, ki je na sporedu v sredo, 18. februarja 2026, ob 10.00.

Rutina na startu, da glava ostane trezna

Pri nastopu se opira na ustaljene navade, ker ji to pomaga, da tekmo ohrani v znanih okvirih. »Na startu pred dirko vedno naredim enako ogrevanje,« je povedala. »Svojo rutino poskušam ohraniti podobno kot v dneh treninga, da se moj um lahko spomni, da je dirkanje običajen del procesa,« je dodala.

Največ ji pomenijo stvari, ki zvenijo preprosto, a so pri vrhunskem športu lahko odločilne. »Najbolj mi pomaga, da počnem, kar moram narediti, da se počutim zdravo v svojem telesu, pa naj bo to spanje, hrana, dihalne vaje,« je dejala. Pred tekmo rada poišče tudi občutek svobode in prosto smuča.

To je okrepilo njen značaj

Ko je govorila o preizkušnjah, ki so jo najbolj utrdile, ni izbirala med “dobrimi” in “slabimi” dogodki. »Vsi so okrepili moj značaj,« je povedala, a je kot prvo izpostavila poškodbo: »Ko kot športnik izgubiš fizično moč, se moraš naučiti bolj zanašati na svojo notranjo moč.« Zelo odkrito je spregovorila tudi o porazih, ki jih noben športnik ne more preskočiti, če želi rasti. »Vem, kakšen je občutek, ko ne uspem,« je dejala in dodala, da ve, kako je »končati zadnji«. »Nič ni težje ali bolj ponižujoče,« pravi Lila. »Ampak vedno sem se vračala in se borila. In to je nekaj, na kar sem ponosna,« pove.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

O olimpijadi sanja že od otroštva

Lila Lapanja je odraščala v ZDA in se prvič učila smučati že pri dveh letih, ko sta ji starša po otroški progi raztresla velikonočna jajčka in jo spodbudila, da jih pobere na smučeh. Pozneje je začela profesionalno kariero v ameriški reprezentanci in v tem času osvojila štiri naslove ameriške državne prvakinje. Tekmovala je na svetovnem pokalu, v evropskem pokalu in NorAmu, nato pa je pred dvema letoma zamenjala športno pripadnost ter začela nastopati za Slovenijo, domovino svojega očeta, z jasnim ciljem uvrstitve na zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026. Rezultati na letošnjih tekmah evropskega pokala so ji prinesli tudi mesto v slovenski olimpijski ekipi, o čemer sanja že od otroštva.

Lapanja bo nastopila v ženskem slalomu, ki je na sporedu 18. februarja 2026 ob 10.00.

Več iz teme

alpsko smučanjeLila Lapanjaolimpijske igreslalomMilano Cortina 2026zimske olimpijske igrešportsmučanjezimazimski športi
ZADNJE NOVICE
21:01
Šport  |  Športni trači
MOTI JIH ODNOS

Nezadovoljstvo zaradi te zvezdnice letošnje olimpijade, ki je zaročena s še večjim zvezdnikom

Jutta Leerdam ne daje intervjujev pred ponedeljkovim nastopom na razdalji 1000 metrov.
8. 2. 2026 | 21:01
21:00
Bulvar  |  Suzy
RAD IMA IZZIVE

Rok Kunaver: uživa v vlogi lovca na neveste (Suzy)

Upodobil bo kopico snubcev.
8. 2. 2026 | 21:00
20:12
Bulvar  |  Tuji trači
PARTNERSTVO IN SEKS

Ženska z »najpopolnejšim telesom« prvič razkrila žgečkljive podrobnosti iz svojega spolnega življenja (VIDEO)

V intervjuju je pojasnila, da je intimnost na dopustu precej bolj spontana ...
8. 2. 2026 | 20:12
19:47
Bulvar  |  Zanimivosti
KO TE ZASKRBI

Na slovenski kmetiji se je odvil prizor, ki ti vzame dih: »Si živa?! Dihaš?!« (FOTO in VIDEO)

Krava Paulina je, kot vedno do zdaj, tudi tokrat samo uživala v globokem spanju in sanjah.
8. 2. 2026 | 19:47
19:06
Bralci
UVOZ LUKSUZNIH VOZIL

Lara še vedno brez Bentleyja, v podobnem postopku zasežen tudi Porsche

Policija pojasnjuje, da postopki v obeh primerih še potekajo na podlagi mednarodnih evidenc, lastniki vozil pa kljub urejeni dokumentaciji še vedno čakajo na odločitev pristojnih organov.
Kaja Grozina8. 2. 2026 | 19:06
19:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Plašč smrdi, a ni za pranje? Ta poceni trik iz kuhinje dela čudeže (čistilnica ga sovraži)

Jakne in plašče nosimo skoraj vsak dan, redkeje po poskrbimo za njihovo higieno. Prav nam bo prišel trik, kako jih lahko osvežimo v le nekaj sekundah.
8. 2. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki