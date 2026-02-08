Slovenska olimpijka razkrila, kaj jo je najbolj izklesalo: »Ko izgubiš fizično moč ...«

Vrhunska smučarka Lila Lapanja ne želi, da bi ljudje njen olimpijski nastop videli kot čarovnijo dveh minut. Ravno obratno. Za Slovenske novice je povedala, da javnost praviloma vidi le bleščeče drobce celotne zgodbe, vse drugo pa ostane skrito: »Vidijo dve minuti, ko dirkam,« je razkrila in dodala, da se »vse zgodi, ko nihče ne gleda«.

V Kaliforniji rojena športnica slovenskih korenin pravi, da gledalci »ne vidijo ogrevanja«, ki ga naredi pred smučanjem vsako jutro, »ali popoldanskega treninga pred večerjo«. Za tistima dvema minutama na progi se skriva še veliko več. Po njenih besedah ostaja neopaženo še nekaj: »Čas vmes, da poiščem počitek, se povežem s prijatelji ali družino ali se ukvarjam s hobiji.« Pravi, da se tukaj vrhunski šport izkaže kot način življenja, ne le kot pot od starta do cilja: »V bistvu se športniku večina življenja zdi kot trening,« je iskrena.

Zato si, kot pravi, ne more privoščiti kaosa: v samoorganizaciji in upravljanju s časom je po njenem treba najti užitek. Poudarila je, da priprave na olimpijado zanjo niso poseben ritual, ampak nadaljevanje procesa, ki ga dobro pozna. »Moje olimpijske priprave bodo enake kot za katero koli drugo dirko,« je dejala.

Lapanja bo nastopila v ženskem slalomu, ki je na sporedu v sredo, 18. februarja 2026, ob 10.00.

Rutina na startu, da glava ostane trezna

Pri nastopu se opira na ustaljene navade, ker ji to pomaga, da tekmo ohrani v znanih okvirih. »Na startu pred dirko vedno naredim enako ogrevanje,« je povedala. »Svojo rutino poskušam ohraniti podobno kot v dneh treninga, da se moj um lahko spomni, da je dirkanje običajen del procesa,« je dodala.

Največ ji pomenijo stvari, ki zvenijo preprosto, a so pri vrhunskem športu lahko odločilne. »Najbolj mi pomaga, da počnem, kar moram narediti, da se počutim zdravo v svojem telesu, pa naj bo to spanje, hrana, dihalne vaje,« je dejala. Pred tekmo rada poišče tudi občutek svobode in prosto smuča.

To je okrepilo njen značaj

Ko je govorila o preizkušnjah, ki so jo najbolj utrdile, ni izbirala med “dobrimi” in “slabimi” dogodki. »Vsi so okrepili moj značaj,« je povedala, a je kot prvo izpostavila poškodbo: »Ko kot športnik izgubiš fizično moč, se moraš naučiti bolj zanašati na svojo notranjo moč.« Zelo odkrito je spregovorila tudi o porazih, ki jih noben športnik ne more preskočiti, če želi rasti. »Vem, kakšen je občutek, ko ne uspem,« je dejala in dodala, da ve, kako je »končati zadnji«. »Nič ni težje ali bolj ponižujoče,« pravi Lila. »Ampak vedno sem se vračala in se borila. In to je nekaj, na kar sem ponosna,« pove.

FOTO: Profimedia

O olimpijadi sanja že od otroštva

Lila Lapanja je odraščala v ZDA in se prvič učila smučati že pri dveh letih, ko sta ji starša po otroški progi raztresla velikonočna jajčka in jo spodbudila, da jih pobere na smučeh. Pozneje je začela profesionalno kariero v ameriški reprezentanci in v tem času osvojila štiri naslove ameriške državne prvakinje. Tekmovala je na svetovnem pokalu, v evropskem pokalu in NorAmu, nato pa je pred dvema letoma zamenjala športno pripadnost ter začela nastopati za Slovenijo, domovino svojega očeta, z jasnim ciljem uvrstitve na zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026. Rezultati na letošnjih tekmah evropskega pokala so ji prinesli tudi mesto v slovenski olimpijski ekipi, o čemer sanja že od otroštva.

