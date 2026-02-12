Slovenskega trenerja zaradi težav z alkoholom poslali domov iz olimpijske vasi

Zimske olimpijske igre v Italiji je pretresel nepričakovan incident v finski reprezentanci smučarskih skokov. Vodstvo finskega olimpijskega komiteja je iz ekipe izključilo glavnega trenerja Igorja Medveda, ki se je moral takoj vrniti domov. Po navedbah vodstva ekipe je bila odločitev povezana s kršitvijo pravil, domnevno zaradi težav, povezanih z uživanjem alkohola, poroča novinar Miha Šimnovec za Delo.

Direktor finske ekipe Janne Hänninen je pojasnil, da se incident ni zgodil med opravljanjem trenerskih nalog ali na skakalnici, ampak v Medvedovem prostem času med olimpijskimi igrami. Kljub temu so v vodstvu reprezentance poudarili, da takšno ravnanje ni združljivo z vrednotami in pravili finske olimpijske ekipe. Primer so zato obravnavali zelo resno in hitro ukrepali.

V reprezentanci zdaj poudarjajo, da je najpomembneje zagotoviti stabilno okolje za športnike in preostali strokovni štab, ki se morajo osredotočiti na tekmovanja. Trenerske naloge je začasno prevzel Lasse Moilanen, pri delu pa mu pomagata trener ženske ekipe Ossi-Pekka Valta in športni direktor Petter Kukkonen. Medved se je po incidentu javno opravičil. Povedal je, da je naredil napako in da mu je iskreno žal. Opravičil se je finski ekipi, športnikom in navijačem ter ekipi zaželel mirno nadaljevanje olimpijskih nastopov. Napovedal je tudi, da zadeve ne bo več javno komentiral.

Neprijeten udarec za finsko reprezentanco

Finska smučarska zveza bo primer podrobneje obravnavala po koncu olimpijskih iger v Milanu in Cortini. Vodstvo zveze poudarja, da je trenutno najpomembneje stabilizirati razmere v ekipi in zagotoviti najboljše možne pogoje za tekmovanje. Dogodek predstavlja neprijeten udarec za finsko reprezentanco, ki je na olimpijskih igrah računala na vidne rezultate. Kako bo nenadna menjava na mestu glavnega trenerja vplivala na nadaljnje nastope skakalcev, bo pokazalo nadaljevanje olimpijskih tekmovanj.