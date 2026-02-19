  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJBOLJŠIH 12

Slovenski dogodki osvajajo svet: od odbojke na vodi do Pony dirke

Kar dve naši atrakciji med najbolj vročimi evropskimi dogodki leta.
Napeti odbojkarski obračuni in umetniški šovi se vračajo na Ljubljanico julija. FOTO: Leon Vidic

Napeti odbojkarski obračuni in umetniški šovi se vračajo na Ljubljanico julija. FOTO: Leon Vidic

Nekaj dni zatem se boste spet lahko podali tudi na beg pred Pogačarjevo metlo. FOTO: Črt Piksi

Nekaj dni zatem se boste spet lahko podali tudi na beg pred Pogačarjevo metlo. FOTO: Črt Piksi

Na seznamu so tudi olimpijske igre. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Na seznamu so tudi olimpijske igre. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Napeti odbojkarski obračuni in umetniški šovi se vračajo na Ljubljanico julija. FOTO: Leon Vidic
Nekaj dni zatem se boste spet lahko podali tudi na beg pred Pogačarjevo metlo. FOTO: Črt Piksi
Na seznamu so tudi olimpijske igre. FOTO: Claudia Greco/Reuters
D. L.
 19. 2. 2026 | 16:10
A+A-

Zdaj smo se že navadili, da tuji mediji, turistični in drugi poznavalci slovenske kraje, naravne znamenitosti, tradicionalne običaje in doživetja redno umeščajo v izbore tistega, kar je treba doživeti. Najnovejši prispevek na to temo je izbor organizacije European Best Destinations (EBD), kjer je več kot 42.800 popotnikov med 257 nominiranimi dogodki v Evropi, od glasbe, gledališča in športa do najboljšega božičnega sejma, izbralo 12 tistih, ki bi jih želeli obiskati letos. In v konkurenci doživetij, kot so recimo olimpijske igre in VN formule 1 v Monaku, sta tudi dva slovenska športna izziva.

Če izbor Odbojke na Ljubljanici (Volleyball On Water) niti ni presenečenje, saj posnetki redno dosegajo izjemne številke na spletu, mednarodna odbojkarska zveza FIVB pa razmišlja tudi o svetovni seriji tekmovanj, se je na seznamu že po takoj po premieri znašel tudi Pogi Challenge. To je eden najbolj izstopajočih evropskih športnih dogodkov, ki rekreativcem nudi priložnost, da se pomerijo z najboljšim kolesarjem na svetu. Dirka, ki se vrača konec julija, se začne blizu Pogačarjevega doma, izziv pa je preprost: doseči vrh pred njim, ter ob tem uživati v borbi in čudovitih razgledih.

Počaščeni smo, da so pri EBD v 12 najbolj privlačnih dogodkov letošnjega leta izbrali kar dva naša.

Idejni oče in organizator obeh dogodkov je Simon Rožnik, direktor podjetja Extrem, ki se je podpisal še pod cel kup atrakcij: Red Bull Goni Pony, Planica 400, plavajoče košarkarsko igrišče Luka 2 Bled, največji trampolin na svetu Odbito na Ljubljanici in drugi: »Počaščeni smo, da so pri EBD v 12 najbolj privlačnih dogodkov letošnjega leta izbrali kar dva naša. Vsakega skušamo oblikovati kot edinstveno izkušnjo, ki je ni mogoče dobiti nikjer drugje na svetu, pri tem pa sledimo nacionalni strategiji okoljske in družbene trajnosti, inkluzivnosti, Slovenije kot zelene destinacije, primerne za aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Dogodke vedno umeščamo tudi v lepe kulise, zato ne preseneča, da posnetki dosežejo milijone ljudi, posledično pa na nekatere naše dogodke prihaja do 70 odstotkov tujcev, ki obisk radi povezujejo tudi s počitnicami in raziskovanjem Slovenije.«

Nekaj dni zatem se boste spet lahko podali tudi na beg pred Pogačarjevo metlo. FOTO: Črt Piksi
Nekaj dni zatem se boste spet lahko podali tudi na beg pred Pogačarjevo metlo. FOTO: Črt Piksi

Več iz teme

turizemLjubljanaSlovenijaodbojkaRed BullBledkolesarstvoponyRed Bull Goni Pony
ZADNJE NOVICE
16:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Brez zaviranja in na drogi! Trčil v stoječe vozilo, v avtu imel otroka (8 in 6 let)

Udeležena so bila tri vozila.
19. 2. 2026 | 16:05
15:45
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE ZA ZDRAVJE

Pozor! Če ste kupili to meso, ga ne uživajte

Proizvajalec odpoklicanih izdelkov je podjetje Kometa 99 iz Madžarske.
19. 2. 2026 | 15:45
15:10
Novice  |  Svet
ZLATNI RAT

Plaža, ki jo spreminja pohlep: z nasipavanjem uničili simbol Jadrana

Znamenitost na Braču zaradi posegov v obalo še naprej spreminja podobo. Morski tokovi porušeni, vrh Zlatnega rata skrajšan za več deset metrov.
19. 2. 2026 | 15:10
15:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOST DO NEBA

Tragedija v vrstah slovenske policije, poslavljajo se od mladega policista

Star je bil komaj 23 let.
19. 2. 2026 | 15:05
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA HRANA

Zakaj bi morali vsak dan pojesti pest mandljev

Oreščki že dolgo veljajo za majhno, a izjemno hranilno živilo.
19. 2. 2026 | 15:00
14:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRK

Voznik avtobusa treščil v železniški most v Solkanu. To so posledice (FOTO)

V prometni nesreči voznik avtobusa in mlajši potnik na omenjenem avtobusu nista bila poškodovana, nastala pa je materialna škoda.
19. 2. 2026 | 14:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki