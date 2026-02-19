Slovenski dogodki osvajajo svet: od odbojke na vodi do Pony dirke

Zdaj smo se že navadili, da tuji mediji, turistični in drugi poznavalci slovenske kraje, naravne znamenitosti, tradicionalne običaje in doživetja redno umeščajo v izbore tistega, kar je treba doživeti. Najnovejši prispevek na to temo je izbor organizacije European Best Destinations (EBD), kjer je več kot 42.800 popotnikov med 257 nominiranimi dogodki v Evropi, od glasbe, gledališča in športa do najboljšega božičnega sejma, izbralo 12 tistih, ki bi jih želeli obiskati letos. In v konkurenci doživetij, kot so recimo olimpijske igre in VN formule 1 v Monaku, sta tudi dva slovenska športna izziva.

Če izbor Odbojke na Ljubljanici (Volleyball On Water) niti ni presenečenje, saj posnetki redno dosegajo izjemne številke na spletu, mednarodna odbojkarska zveza FIVB pa razmišlja tudi o svetovni seriji tekmovanj, se je na seznamu že po takoj po premieri znašel tudi Pogi Challenge. To je eden najbolj izstopajočih evropskih športnih dogodkov, ki rekreativcem nudi priložnost, da se pomerijo z najboljšim kolesarjem na svetu. Dirka, ki se vrača konec julija, se začne blizu Pogačarjevega doma, izziv pa je preprost: doseči vrh pred njim, ter ob tem uživati v borbi in čudovitih razgledih.

Počaščeni smo, da so pri EBD v 12 najbolj privlačnih dogodkov letošnjega leta izbrali kar dva naša.

Idejni oče in organizator obeh dogodkov je Simon Rožnik, direktor podjetja Extrem, ki se je podpisal še pod cel kup atrakcij: Red Bull Goni Pony, Planica 400, plavajoče košarkarsko igrišče Luka 2 Bled, največji trampolin na svetu Odbito na Ljubljanici in drugi: »Počaščeni smo, da so pri EBD v 12 najbolj privlačnih dogodkov letošnjega leta izbrali kar dva naša. Vsakega skušamo oblikovati kot edinstveno izkušnjo, ki je ni mogoče dobiti nikjer drugje na svetu, pri tem pa sledimo nacionalni strategiji okoljske in družbene trajnosti, inkluzivnosti, Slovenije kot zelene destinacije, primerne za aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Dogodke vedno umeščamo tudi v lepe kulise, zato ne preseneča, da posnetki dosežejo milijone ljudi, posledično pa na nekatere naše dogodke prihaja do 70 odstotkov tujcev, ki obisk radi povezujejo tudi s počitnicami in raziskovanjem Slovenije.«